Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/05/2026 - 10:00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
Newsroom
Πέμπτη, 14/05/2026 - 08:21
Workshop με θέμα «Κλιματικοί Κίνδυνοι: Διακυβέρνηση και Ετοιμότητα στην Ελλάδα – Ο συντονισμός ως θεμέλιο για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας»

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου ICPCDGR 2026 στην Καβάλα, το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) διοργάνωσε workshop με θέμα «Κλιματικοί Κίνδυνοι: Διακυβέρνηση και Ετοιμότητα στην Ελλάδα», με επίκεντρο τον συντονισμό κράτους, περιφερειών και δήμων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα, με ταυτόχρονη διερμηνεία, και εντάσσεται στις δράσεις ενίσχυσης του οικοσυστήματος του Ελληνικού Κόμβου Ανθεκτικότητας (Adaptation Hub), τον οποίο συντονίζει το Ελ.Δ.Α.Π.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο Λειτουργός Περιβάλλοντος της Κύπρου Μάριος Παπανικολάου και ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας Μανώλης Χατζόπουλος, ενώ τον συντονισμό είχε ο Αντιπρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου, υπογράμμισε ότι το Δίκτυο έχει συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της έννοιας της ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των φορέων, στην πρόληψη και στην ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας στον στρατηγικό σχεδιασμό των δήμων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη σαφούς κατανομής αρμοδιοτήτων και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και επιστημονικών εργαλείων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θεόδωρος Μαρκόπουλος, στάθηκε στην ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση και θεσμική υποστήριξη της πολιτικής προστασίας, επισημαίνοντας ότι οι περιφέρειες καλούνται συχνά να διαχειριστούν αυξημένες αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου, Αναστάσιος Καγιάογλου, ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί και ακριτικοί δήμοι, λόγω της κλιματικής κρίσης, των φυσικών καταστροφών και της έλλειψης προσωπικού και πόρων. Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με πανεπιστήμια και δίκτυα πόλεων, καθώς και τον ρόλο της πρόληψης και των ασκήσεων ετοιμότητας στην ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας.

Ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας, Μανώλης Χατζόπουλος, σημείωσε ότι οι Αναπτυξιακές Εταιρείες μπορούν να λειτουργήσουν ως βασικοί μηχανισμοί στήριξης των δήμων, μεταφέροντας τεχνογνωσία, χρηματοδοτικά εργαλεία και καλές πρακτικές. Υπογράμμισε ακόμη ότι η ανθεκτικότητα πρέπει να ενσωματώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στα επενδυτικά προγράμματα των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παρέμβαση του Λειτουργού Περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Κύπρου, Μάριου Παπανικολάου, ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία της Κύπρου από την αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Όπως ανέφερε, δίνεται έμφαση στη συνεργασία κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, στην ανάπτυξη τοπικών σχεδίων προσαρμογής και στην ενίσχυση της πυροπροστασίας με νέα τεχνολογικά μέσα και υποδομές.

Το workshop επιβεβαίωσε ότι ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ανθεκτικών πόλεων και κοινωνιών απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το workshop μεταδόθηκε διαδικτυακά και είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο

Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς 14 Μαϊος 2026
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ; 14 Μαϊος 2026
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα

Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου

Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος

Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών