Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026

Workshop με θέμα «Κλιματικοί Κίνδυνοι: Διακυβέρνηση και Ετοιμότητα στην Ελλάδα – Ο συντονισμός ως θεμέλιο για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας»

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου ICPCDGR 2026 στην Καβάλα, το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) διοργάνωσε workshop με θέμα «Κλιματικοί Κίνδυνοι: Διακυβέρνηση και Ετοιμότητα στην Ελλάδα», με επίκεντρο τον συντονισμό κράτους, περιφερειών και δήμων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα, με ταυτόχρονη διερμηνεία, και εντάσσεται στις δράσεις ενίσχυσης του οικοσυστήματος του Ελληνικού Κόμβου Ανθεκτικότητας (Adaptation Hub), τον οποίο συντονίζει το Ελ.Δ.Α.Π.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο Λειτουργός Περιβάλλοντος της Κύπρου Μάριος Παπανικολάου και ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας Μανώλης Χατζόπουλος, ενώ τον συντονισμό είχε ο Αντιπρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου, υπογράμμισε ότι το Δίκτυο έχει συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της έννοιας της ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των φορέων, στην πρόληψη και στην ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας στον στρατηγικό σχεδιασμό των δήμων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη σαφούς κατανομής αρμοδιοτήτων και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και επιστημονικών εργαλείων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θεόδωρος Μαρκόπουλος, στάθηκε στην ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση και θεσμική υποστήριξη της πολιτικής προστασίας, επισημαίνοντας ότι οι περιφέρειες καλούνται συχνά να διαχειριστούν αυξημένες αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρήση drones και τεχνητής νοημοσύνης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου, Αναστάσιος Καγιάογλου, ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί και ακριτικοί δήμοι, λόγω της κλιματικής κρίσης, των φυσικών καταστροφών και της έλλειψης προσωπικού και πόρων. Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με πανεπιστήμια και δίκτυα πόλεων, καθώς και τον ρόλο της πρόληψης και των ασκήσεων ετοιμότητας στην ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας.

Ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας, Μανώλης Χατζόπουλος, σημείωσε ότι οι Αναπτυξιακές Εταιρείες μπορούν να λειτουργήσουν ως βασικοί μηχανισμοί στήριξης των δήμων, μεταφέροντας τεχνογνωσία, χρηματοδοτικά εργαλεία και καλές πρακτικές. Υπογράμμισε ακόμη ότι η ανθεκτικότητα πρέπει να ενσωματώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στα επενδυτικά προγράμματα των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παρέμβαση του Λειτουργού Περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Κύπρου, Μάριου Παπανικολάου, ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία της Κύπρου από την αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Όπως ανέφερε, δίνεται έμφαση στη συνεργασία κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, στην ανάπτυξη τοπικών σχεδίων προσαρμογής και στην ενίσχυση της πυροπροστασίας με νέα τεχνολογικά μέσα και υποδομές.

Το workshop επιβεβαίωσε ότι ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ανθεκτικών πόλεων και κοινωνιών απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το workshop μεταδόθηκε διαδικτυακά και είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο