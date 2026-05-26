Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
25/05/2026 - 08:00

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 26/05/2026 - 08:15
Είναι τουλάχιστον εξοργιστικός ο τρόπος τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιλαμβάνεται την έννοια της οικονομικής δικαιοσύνης και της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Από τη μία πλευρά, εμφανίζεται ως ο πιο αμείλικτος, ψηφιακά εξοπλισμένος διώκτης του πολίτη φορολογούμενου, επιστρατεύοντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να μην ξεφύγει ούτε ευρώ. Από την άλλη, όταν πρόκειται για τις δικές της υποχρεώσεις, η κυβέρνηση βγάζει από το συρτάρι την παλιά, δοκιμασμένη φορεσιά του κακοπληρωτή. Του θεσμικού «μπαταχτσή» που ζει εις βάρος της αγοράς και της κοινωνίας.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών του πρώτου τριμήνου του έτους για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες ή κυβερνητικά αφηγήματα περί «νοικοκυρέματος». Η πραγματικότητα είναι αδυσώπητη. Το κράτος χρωστάει παντού και η τάση είναι σταθερά αυξητική.

Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 526 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, αγγίζοντας το δυσθεώρητο ποσό των 3,1 δισ. ευρώ. Αν σε αυτό το νούμερο προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το συνολικό φέσι που φοράει το κράτος σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύεται στα 3,869 δισ. ευρώ. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης των 570 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο. Χρήμα που λείπει από την πραγματική οικονομία, χρήμα που στερούνται οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Την ίδια στιγμή, η περίφημη «συνέπεια» της ΑΑΔΕ στην επιστροφή των φόρων αποδεικνύεται μύθος. Τον Μάρτιο, οι εκκρεμείς επιστροφές έφτασαν τα 766 εκατ. ευρώ. Το κράτος κρατάει παράνομα στα ταμεία του 329 εκατ. ευρώ για πάνω από 90 ημέρες, ενώ οι «φρέσκες» καθυστερήσεις (κάτω των 90 ημερών) αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα από τα 343 στα 437 εκατ. ευρώ. Όταν ο πολίτης καθυστερεί τον φόρο του έστω και μία ημέρα, αντιμετωπίζει πρόστιμα, προσαυξήσεις και κατασχέσεις. Όταν το κράτος καθυστερεί την επιστροφή φόρων στους πολίτες για μήνες, απλώς σφυρίζει αδιάφορα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σκηνικό του παραλόγου. Ενώ το κράτος λειτουργεί ως στάση πληρωμών, αρνούμενο να επιστρέψει όσα οφείλει, η κυβερνητική βουλιμία για νέα έσοδα παραμένει ακόρεστη. Η πρόσφατη είδηση για την επιβολή ενός νέου φόρου στην ακίνητη περιουσία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η φοροεπιδρομή δεν έχει τέλος. Η ακίνητη περιουσία, η οποία έχει ήδη υπερφορολογηθεί με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο τα τελευταία χρόνια, μετατρέπεται για ακόμα μια φορά στην εύκολη «αγελάδα» που πρέπει να αρμεχθεί μέχρι τέλους.

Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική. Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση στραγγίζει τη ρευστότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω μιας ασταμάτητης φορολογικής αφαίμαξης και νέων χαρατσιών στην ιδιοκτησία. Από την άλλη, κρατάει εγκλωβισμένα τα δισεκατομμύρια που οφείλει στην αγορά για να παρουσιάζει εικονικά πλεονάσματα και να κάνει «δημοσιονομικές ασκήσεις επί χάρτου».

Αυτή η ιδιότυπη ασυλία του κρατικού «μπαταχτσή», που νομοθετεί νέους φόρους την ίδια ώρα που αρνείται να πληρώσει τα χρέη του, δεν είναι απλώς δείγμα κακοδιαχείρισης. Είναι μια συνειδητή επιλογή που υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας, γονατίζει την επιχειρηματικότητα και εξοργίζει την κοινωνία. Αν η κυβέρνηση θέλει να μιλάει για «ευρωπαϊκή κανονικότητα», ας ξεκινήσει από τα βασικά, να πληρώσει αυτά που χρωστάει στους πολίτες πριν απλώσει, για ακόμα μια φορά, το χέρι στην τσέπη τους.

Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο 25 Μαϊος 2026

