«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης

Την προσπάθεια επιτάχυνσης των πράσινων επενδύσεων των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συνεχίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενεργοποιώντας νέα εκταμίευση 17,38 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Η χρηματοδότηση προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αφορά την τρίτη δόση του έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων υπηρεσιών, εμπορίου και τουρισμού, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων πριν εκπνεύσει η προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» που προβλέπει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα ανέρχεται σε 176,75 εκατ. ευρώ, ενώ η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τα συγκεκριμένα προγράμματα κινείται σε ποσοστά της τάξης του 80-85% σε επίπεδο εγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Η νέα εντολή πληρωμής ύψους 17.380.858,63 ευρώ, αφορά την τρίτη δόση χρηματοδότησης του υποέργου «Υλοποίηση της Δράσης Εξοικονομώ – Επιχειρώ», στο πλαίσιο του έργου «Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα».

Η χρηματοδότηση σχετίζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, δηλαδή επιχειρήσεων υπηρεσιών, εμπορίου, τουρισμού και λοιπών δραστηριοτήτων που δεν ανήκουν στη βιομηχανική παραγωγή.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιχειρείται η ενεργειακή μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους. Ωστόσο με δεδομένο τον χαμηλό ρυθμό τελικής απορρόφησης στην πράξη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετέφερε την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων για τις 30 Ιουνίου 2026, ώστε να προλάβουν οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν τα κονδύλια πριν λήξει η προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η εκταμίευση των 17 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε ώριμη φάση υλοποίησης πολύ δε περισσότερο που πρόκειται για την τρίτη δόση χρηματοδότησης προς το ΤΕΕ που λειτουργεί ως τεχνικός και διαχειριστικός βραχίονας του κράτους για την εφαρμογή της δράσης. Μάλιστα η εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναδεικνύει τον κομβικό του ρόλο στη διαχείριση τεχνικών και ψηφιακών διαδικασιών μεγάλων κρατικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση, το διαθέσιμο ποσό στον λογαριασμό του έργου ανερχόταν σε 17.418.058,63 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μετά τη συγκεκριμένη πληρωμή απομένει υπόλοιπο μόλις περίπου 37.200 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πληρωμή χαρακτηρίζεται ως «Έμμεση Πληρωμή» και ταυτόχρονα ως πληρωμή «Εκτός Γενικής Κυβέρνησης πράγμα που σημαίνει ότι τα χρήματα δεν παραμένουν εντός κρατικών λογαριασμών, αλλά κατευθύνονται σε φορέα που λειτουργεί εκτός στενού δημόσιου τομέα, διευκολύνοντας την ταχύτητα υλοποίησης του προγράμματος.

Το έργο εντάσσεται στη δράση «Εξοικονομώ επιχειρώντας» που είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων μέσω παρεμβάσεων όπως αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, εγκατάσταση έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, θερμομόνωση κτιρίων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, το έγγραφο αναφέρει ότι έχουν προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις μη ενεχυρίασης, τεχνικό δελτίο έργου, εγκρίσεις χρηματοδότησης, στοιχεία IBAN του δικαιούχου.

Το ποσό θα καταβληθεί μέσω της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσω της δράσης αλλά και της απόφασης η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, ειδικά σε τομείς πράσινης ανάπτυξης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Το πρόγραμμα επηρεάζει άμεσα τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς, προμηθευτές ενεργειακού εξοπλισμού, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ενεργειακούς επιθεωρητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση.