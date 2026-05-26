Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:00
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 07:04

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Άννα Διανά
Τρίτη, 26/05/2026 - 08:07
Την προσπάθεια επιτάχυνσης των πράσινων επενδύσεων των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συνεχίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενεργοποιώντας νέα εκταμίευση 17,38 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Η χρηματοδότηση προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αφορά την τρίτη δόση του έργου για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων υπηρεσιών, εμπορίου και τουρισμού, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων πριν εκπνεύσει η προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» που προβλέπει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα ανέρχεται σε 176,75 εκατ. ευρώ, ενώ η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τα συγκεκριμένα προγράμματα κινείται σε ποσοστά της τάξης του 80-85% σε επίπεδο εγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Η νέα εντολή πληρωμής ύψους 17.380.858,63 ευρώ, αφορά την τρίτη δόση χρηματοδότησης του υποέργου «Υλοποίηση της Δράσης Εξοικονομώ – Επιχειρώ», στο πλαίσιο του έργου «Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα».

Η χρηματοδότηση σχετίζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, δηλαδή επιχειρήσεων υπηρεσιών, εμπορίου, τουρισμού και λοιπών δραστηριοτήτων που δεν ανήκουν στη βιομηχανική παραγωγή.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιχειρείται η ενεργειακή μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους. Ωστόσο με δεδομένο τον χαμηλό ρυθμό τελικής απορρόφησης στην πράξη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετέφερε την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων για τις 30 Ιουνίου 2026, ώστε να προλάβουν οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν τα κονδύλια πριν λήξει η προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η εκταμίευση των 17 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε ώριμη φάση υλοποίησης πολύ δε περισσότερο που πρόκειται για την τρίτη δόση χρηματοδότησης προς το ΤΕΕ που λειτουργεί ως τεχνικός και διαχειριστικός βραχίονας του κράτους για την εφαρμογή της δράσης. Μάλιστα η εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναδεικνύει τον κομβικό του ρόλο στη διαχείριση τεχνικών και ψηφιακών διαδικασιών μεγάλων κρατικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση, το διαθέσιμο ποσό στον λογαριασμό του έργου ανερχόταν σε 17.418.058,63 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μετά τη συγκεκριμένη πληρωμή απομένει υπόλοιπο μόλις περίπου 37.200 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πληρωμή χαρακτηρίζεται ως «Έμμεση Πληρωμή» και ταυτόχρονα ως πληρωμή «Εκτός Γενικής Κυβέρνησης πράγμα που σημαίνει ότι τα χρήματα δεν παραμένουν εντός κρατικών λογαριασμών, αλλά κατευθύνονται σε φορέα που λειτουργεί εκτός στενού δημόσιου τομέα, διευκολύνοντας την ταχύτητα υλοποίησης του προγράμματος.

Το έργο εντάσσεται στη δράση «Εξοικονομώ επιχειρώντας» που είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων μέσω παρεμβάσεων όπως αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, εγκατάσταση έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, θερμομόνωση κτιρίων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, το έγγραφο αναφέρει ότι έχουν προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις μη ενεχυρίασης, τεχνικό δελτίο έργου, εγκρίσεις χρηματοδότησης, στοιχεία IBAN του δικαιούχου.

Το ποσό θα καταβληθεί μέσω της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσω της δράσης αλλά και της απόφασης η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, ειδικά σε τομείς πράσινης ανάπτυξης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Το πρόγραμμα επηρεάζει άμεσα τεχνικές εταιρείες, μηχανικούς, προμηθευτές ενεργειακού εξοπλισμού, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ενεργειακούς επιθεωρητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/05/2026 - 08:15
