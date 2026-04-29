ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 15:23
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕΦ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
28/04/2026 - 08:12

Τετάρτη, 29/04/2026 - 08:30

Την ανάγκη η ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και το νερό να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους αγρότες των μεσογειακών περιφερειών, ανέδειξε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατά την παρέμβασή του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας στο Νερό και Κυκλικής Οικονομίας, Jessika Roswall.

Ο κ. Αρναούτογλου αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ένα φιλόδοξο όραμα που συνδέει το περιβάλλον, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Περιφέρειες χρειάζονται πλέον σαφείς απαντήσεις, συγκεκριμένα εργαλεία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Στην παρέμβασή του έθεσε τρία βασικά ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρώτον, ζήτησε διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων, με ιδιαίτερη αναφορά στις μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η ξηρασία και η υδατική πίεση επηρεάζουν άμεσα την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες.

Δεύτερον, έθεσε το ζήτημα της απλοποίησης των ευρωπαϊκών κανόνων, ζητώντας διασφαλίσεις ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου για επιχειρήσεις και τοπικές αρχές δεν θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Τρίτον, αναφέρθηκε στο κρίσιμο θέμα των χημικών ουσιών και ιδιαίτερα των PFAS, ζητώντας από την Επιτροπή να διευκρινίσει πώς σκοπεύει να εξισορροπήσει την ανάγκη για ισχυρή προστασία της δημόσιας υγείας με την παροχή νομικής βεβαιότητας και ανταγωνιστικότητας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

«Οι πολίτες της Ευρώπης, και ιδιαίτερα οι αγρότες και οι περιφέρειες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής πίεσης, χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα», υπογράμμισε ο Σάκης Αρναούτογλου, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μετατρέψει τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε πρακτικές πολιτικές που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων.

