ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/05/2026 - 08:28
Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/05/2026 - 08:10
ACER: Πώς θα μειωθεί το χάσμα τιμών ρεύματος στη ΝΑ Ευρώπη-Τα μέτρα για να μην επαναληφθεί η κρίση του 2024
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:09
Νέο χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού μπαίνουν οι νέοι περιορισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντλεί 4,25 δισ. ευρώ με ιστορικό ρεκόρ προσφορών 18 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 08:00
10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/05/2026 - 06:46
Μανώλης Γραφάκος: Από 187 σε 291 αυξήθηκαν οι δήμοι που συμμορφώθηκαν για τα αστικά λύματα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/05/2026 - 15:50
Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ ΘΧΚΛΕ – Δυναμικό μήνυμα για την αποφυγή της καταστροφής του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 15:07
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ για την εκπόνηση των ερευνών πεδίου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 14:33
Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Το «Med Pact» έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον Πειραιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 14:20
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 27,4% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία για τον Μάρτιο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 13:37
ΥΠΕΝ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/05/2026 - 12:42
ΔΕΗ: Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 12:18
Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 11:34
Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 10:41
Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 10:34
Η Elval Συμμετείχε στο Industry Workshop για το European Combat Vessel (ECV)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/05/2026 - 10:31
M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 09:52
Στη Γαλλία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/05/2026 - 09:04
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/05/2026 - 08:22
Ομιλία Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ» του Κύκλου Ιδεών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/05/2026 - 08:03
Χαμηλά κρατούν οι ΑΠΕ τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Οι ενδείξεις για τους λογαριασμούς Ιουνίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τον Ιούνιο η πλατφόρμα για επιδότηση έως 95% στις ανακαινίσεις- Οι προϋποθέσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 07:58
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Τρία κόλπα στην κουζίνα για να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Πώς μπορείς να κάνεις αίτηση για νυχτερινό ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/05/2026 - 06:46
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/05/2026 - 15:38
«Switch On Sustainability»: Η Αθήνα συζητά το μέλλον της βιώσιμης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/05/2026 - 15:35

Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 21/05/2026 - 08:10
Οι Έλληνες πληρώνουν σήμερα τα ακριβότερα ενοίκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα εισοδήματά τους, ενώ η χώρα συνεχίζει να καταγράφει από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην ευρωζώνη. Δύο στοιχεία που από μόνα τους αρκούν για να καταρρεύσει ολόκληρο το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη περί «ισχυρής οικονομίας», «ανάπτυξης» και «βελτίωσης της καθημερινότητας».

Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με μελέτη της διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, δαπανούν το 35,5% του εισοδήματός τους μόνο για στεγαστικές ανάγκες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 19,2%. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 4,6% τον Απρίλιο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Αυτή είναι η «κανονικότητα» που υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μια χώρα όπου οι εργαζόμενοι αδυνατούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να θυσιάσουν τον μισό μισθό τους. Μια χώρα όπου οι νέοι εγκαταλείπουν κάθε προοπτική ανεξαρτησίας και παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πατρικό σπίτι μέχρι τα 30 και τα 35. Μια χώρα όπου η ακρίβεια εξανεμίζει τους μισθούς πριν τελειώσει ο μήνας.

Κι όμως, ο πρωθυπουργός συνεχίζει να μιλάει για ένα νέο «συμβόλαιο αποτελεσματικότητας», υποστηρίζοντας ότι στις προηγούμενες κυβερνητικές θητείες του εκπλήρωσε δήθεν ένα «συμβόλαιο αλήθειας».

Ποια αλήθεια ακριβώς;

Η αλήθεια των ενοικίων που αυξάνονται κατά 7,6%;
Η αλήθεια του πετρελαίου θέρμανσης που εκτινάχθηκε πάνω από 53%;
Η αλήθεια των λογαριασμών ρεύματος, των καυσίμων και των τροφίμων που γονατίζουν τα νοικοκυριά;

Γιατί η πραγματική εικόνα της χώρας δεν έχει καμία σχέση με τα κυβερνητικά πανηγύρια. Η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι μια χώρα όπου η ακρίβεια έγινε μόνιμο καθεστώς και η στέγη είδος πολυτελείας.

Και το πιο προκλητικό είναι ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην αγγίζει τις βασικές αιτίες του προβλήματος. Ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης παραμένουν στα ύψη, παρά το γεγονός ότι ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής οικονομικών γνωρίζει πως σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού οι έμμεσοι φόροι εντείνουν την ακρίβεια.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός εμφανίζεται δήθεν «θυμωμένος» με τον πληθωρισμό, αλλά αποφεύγει να λάβει ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισής του. Αντί για ελέγχους στην αγορά και παρεμβάσεις απέναντι στα καρτέλ, η κυβέρνηση επιλέγει επιδόματα προσωρινής ανακούφισης που τελικά επιστρέφουν στην αγορά μέσω νέων ανατιμήσεων.

Η πολιτική αυτή όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά το αναπαράγει.

Και ενώ οι πολίτες ασφυκτιούν, το Μαξίμου συνεχίζει να μιλά για «θετικούς δείκτες» και «επενδυτική εμπιστοσύνη».

Όμως η κοινωνία δεν ζει με δείκτες. Ζει με μισθούς, λογαριασμούς και ενοίκια. Και σε όλα αυτά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποτύχει παταγωδώς.

Γιατί η αλήθεια που βιώνουν σήμερα οι πολίτες είναι απλή: η Ελλάδα μπορεί να εμφανίζεται ως success story στις παρουσιάσεις της κυβέρνησης, αλλά στην καθημερινότητα εξελίσσεται σε μια χώρα όπου η αξιοπρεπής διαβίωση γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για τη μεγάλη πλειοψηφία.

