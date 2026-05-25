Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Newsroom
Δευτέρα, 25/05/2026 - 15:47
Ανακοίνωση ΡΑΑΕΥ σχετικά με το αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος 2 MW, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου για τον Ιούνιο του θέρους 2026

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.» με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, υπέβαλε κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΡΑΑΕΥ Ι-415588/07.05.2026) σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 5092/2024 (ΦΕΚ’ Α’33/4.3.2024) στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-416506/19.05.2026 (ΔΕΗ/ΓρΔ/417/12.05.2026) αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος 2 MW για τον Ιούνιο του θέρους 2026,προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

