Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία

Στο Blue Strategy Summit 2026 με κεντρικό θέμα «Η Ελλάδα στρατηγικός κρίκος Ευρώπης – Αμερικής – Ασίας» συμμετείχε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος , εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη . Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων και τον πρόεδρό της Πάνο Ξενοκώστα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος στην ομιλία του επεσήμανε ότι δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία που είναι στην καρδιά του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως θα συμβάλει με όποιο τρόπο μπορεί, καθώς «ο κόσμος της ναυπηγικής βιομηχανίας πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του και όλοι μαζί να αποτελέσετε μια ισχυρή ένωση, η οποία θα δώσει νέα πνοή και νέα δυναμική συνολικά στη ναυπηγοβιομηχανία», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί ειδικό καθεστώς για την άμυνα και την αμυντική βιομηχανία στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Κυρίες και κύριοι…

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα στο Blue Strategy Summit 2026, ένα συνέδριο που θέτει στο επίκεντρο ένα ζήτημα με βαθιά εθνική, οικονομική και γεωστρατηγική σημασία.

Θέλω, καταρχάς να σας μεταφέρω τον θερμό χαιρετισμό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ σήμερα, καθώς και τη σταθερή μας πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει τη ναυτιλιακή της ισχύ ως μοχλό παραγωγικής ανασυγκρότησης, τεχνολογικής προόδου και εθνικής ισχύος.

Η δική μας δύναμη ασφάλειας είναι πρώτα απ’ όλα η στρατηγική μας για τη γαλάζια οικονομία. Και πιστεύω ότι η θεματική του Συνεδρίου, αποτυπώνει πολύ εύστοχα τη μεγάλη εικόνα της εποχής μας.

Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η ενεργειακή κρίση, οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και ο διεθνής ανταγωνισμός για την τεχνολογία, τις πρώτες ύλες και υποδομές αλλάζουν ισορροπίες και σταθερές δεκαετιών.

Σε έναν τέτοιο κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες, η θάλασσα αποτελεί για εμάς πεδίο διεκδίκησης ασφάλειας, ελευθερίας, της ισχυρής και δυναμικής ανάπτυξης.

Ο Θουκυδίδης έλεγε με σοφία πριν από χιλιάδες χρόνια, «μέγα το της θαλάσσης κράτος». Η πατρίδα μας είναι από τη φύση της, από την ιστορία της και από τη θέση της στον χάρτη, μια ναυτική, νησιωτική και παράκτια χώρα. Έμαθε να βλέπει τη θάλασσα όχι ως όριο, αλλά ως έναν ευρύ ορίζοντα. Ως δρόμο εμπορίου, εξωστρέφειας, δημιουργίας πλούτου και εθνικής ισχύος.

Η ελληνική ναυτιλία είναι σήμερα η αιχμή του δόρατος μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής ελληνικής οικονομίας. Με περισσότερα από 5.600 πλοία, αντιπροσωπεύει το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και παραμένει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Τα ελληνικά πλοία μεταφέρουν προϊόντα, καύσιμα, ενεργειακές πρώτες ύλες και αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε συνδυασμό με τα λιμάνια μας και τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, δίνει στην πατρίδα μας τη δυνατότητα να γίνει ένας κρίσιμος, στρατηγικός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Ευρώπης και όλου του κόσμου: και είναι πολύ εντυπωσιακό το στοιχείο πως τα ελληνικά πλοία το 2024 προσέγγισαν λιμάνια σε 176 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η γαλάζια οικονομία, λοιπόν, είναι στην καρδιά του νέου παραγωγικού μοντέλου συνολικά της ελληνικής οικονομίας. Αφορά τη ναυτιλία, τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, τη ναυπηγοεπισκευή, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις συνδυασμένες μεταφορές, την ενέργεια, την τεχνολογία και ασφαλώς την καινοτομία. Μια ολόκληρη αλυσίδα αξίας που δημιουργεί προϊόντα, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και τεχνογνωσία υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Ελλάδα του 2030 χωρίς καμία αμφιβολία, θα είναι πιο ασφαλής αν έχει πιο ισχυρή βιομηχανία, παράγει περισσότερο, εξάγει περισσότερο, ενσωματώσει περισσότερη τεχνολογία και περισσότερη καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ναυπηγική και η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία αποτελούν ένα εθνικό στοίχημα. Είναι μια υπόθεση που αφορά το έθνος, την κοινωνία και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Και ασφαλώς και τους συμμάχους μας.

Η Ελλάδα, η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον κόσμο, οφείλει να ενισχύσει τη ναυπηγική της βάση και να την κάνει και πάλι αξιοζήλευτη. Η υπόθεση δεν αφορά την κατασκευή ή την επισκευή ενός πλοίου, είναι αλυσίδες παραγωγής, γνώσης, εξειδίκευσης και απασχόλησης. Αφορά νέες και καλά αμειβόμενες δουλειές για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι πλαισιώνουν πλέον τη νέα αυτή πολύ σημαντική προσπάθεια.

Και είναι ένας κλάδος που, πέρα όλων αυτών, είναι συνυφασμένος με την ιστορία μας, με την πλούσια ναυτική παράδοση της πατρίδας μας και με τη δημιουργική δύναμη των Ελλήνων.

Κυρίες και κύριοι…

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έδωσα ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το πεδίο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Αξίζει να γυρίσουμε για λίγο τον χρόνο πίσω, στο 2022, όταν πήρε σάρκα και οστά το σχέδιο εξυγίανσης με το οποίο τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας ξαναλειτούργησαν, αναγεννήθηκαν, πήραν ζωή και προοπτική, σε συνέχεια μιας σημαντικής προσπάθειας που έδωσε ζωή το 2019 και στα ναυπηγεία της Σύρου.

Σήμερα, αυτή η επένδυση αποδίδει καρπούς στην πραγματική οικονομία και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Από ναυπηγεία ανενεργά για 20 χρόνια, με απλήρωτους εργαζόμενους και χρέη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, φτάσαμε στη σημερινή πραγματικότητα: έχουν ολοκληρώσει πάνω από 800 επισκευές πλοίων την τελευταία επταετία, απασχολώντας πάνω από 2.000 εργαζόμενους.

Για να γίνει αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC, συνέβαλαν με ομολογιακό δάνειο ύψους 125 εκατ. δολαρίων, το οποίο εγγυηθήκαμε ως υπουργείο Ανάπτυξης με νομοθετική ρύθμιση, ώστε χιλιάδες άνθρωποι να δουλεύουν ξανά. Δίνοντας παράλληλα και τη δυνατότητα σταδιακής διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των Ναυπηγείων σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Και αυτό συνδέεται και με την σταθερή στρατηγική μας επιλογή να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη διαχρονική σχέση της Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σταθερή επιμονή μας στο να είναι ισχυρή η δυτική συμμαχία ακόμα και σε περιόδους μεγάλων διεθνών αναταράξεων.

Επίσης, με πρόσφατη νομοθετική μας πρωτοβουλία – ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της ΟΝΕΧ – ανοίξαμε τον δρόμο ώστε το λιμάνι των Ναυπηγείων Ελευσίνας να μπορεί να αναπτυχθεί, πέρα από τη ναυπηγική, και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα. Μια στρατηγική επιλογή που ενισχύει ασφαλώς τον ρόλο της ευρύτερης περιοχής, εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, τους εργαζόμενους, την οικονομική ανάπτυξη και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά ξεχωριστή σημασία και η συμφωνία που υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον πριν μερικούς μήνες. Μια συμφωνία που ενώνει την ελληνική τεχνογνωσία με την αμερικανική και τη νοτιοκορεατική στην κατασκευή πλοίων μεταφοράς LNG και πλωτών μονάδων ενέργειας. Πρόκειται για ένα ακόμη ισχυρό κεφάλαιο στη σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ – Κορέας, που εμβαθύνεται διαρκώς. Γι’ αυτό πιστεύω πως έχει μια ξεχωριστή σημασία, καθώς η ναυπηγική βιομηχανία, η ενέργεια, οι υποδομές και οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι είναι ένα ισχυρό πεδίο στρατηγικής συνεργασίας.

Ενώ είναι εξαιρετικής σημασίας η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ναυπηγείου και στον τομέα της κατασκευής σιδηροδρομικών οχημάτων. Ένα νέο σπουδαίο πεδίο που δίνει ζωή σε μηχανήματα και σε εξοπλισμό που σκούριαζαν στο παρελθόν μέσα στα Ναυπηγεία και το οποίο σήμερα γίνεται πραγματικότητα και δίνει νέα δυναμική.

Είναι γνωστό ότι είμαστε σε μια περίοδο διαμόρφωσης από την πλευρά της ΟΝΕΧ ενός ολοκληρωμένου business plan και ενός συγκεκριμένου master plan αυτής της επένδυσης. Το αναμένουμε, με την πρόθεση να το εντάξουμε στις στρατηγικές επενδύσεις.

Με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν και άλλες ναυπηγικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν σημαντική συμβολή στη ναυπηγική βιομηχανία και στη ναυπηγοεπισκευή. Και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που είναι επίσης ενταγμένα στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο οποίο επίσης εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι, εξυπηρετώντας πάνω από 120 πλοία από το 2023.

Όπως και το Ναυπηγείο Ελευσίνας, το οποίο σε συνεργασία με τη Naval Group συμμετέχει στην κατασκευή τμημάτων από τις φρεγάτες Belharra και σε ό,τι αφορά στις δικές μας παραγγελίες, αλλά και συνολικά την κατασκευή του συγκεκριμένου τύπου πλοίου.

Πιστεύω και είμαι στη διάθεσή σας να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, ότι ο κόσμος της ναυπηγικής βιομηχανίας πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του και όλοι μαζί να αποτελέσετε μια ισχυρή ένωση, η οποία θα δώσει νέα πνοή και νέα δυναμική συνολικά στη ναυπηγοβιομηχανία.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι το επόμενο διάστημα θα προκηρύξουμε ειδικό καθεστώς για την άμυνα και την αμυντική βιομηχανία στον Αναπτυξιακό Νόμο. Πρόκειται για τον σκοπό αυτό να έχω μια αναλυτική συνεργασία το επόμενο διάστημα και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Από την πλευρά μας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου υπάρχουν αρμοδιότητες που σχετίζονται με την οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση της ναυτιλίας, προχωράμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις στην απλοποίηση των διαδικασιών, στην πλήρη ψηφιοποίηση των φακέλων και στην μείωση των δικαιολογητικών. Ενώ είναι σταθερή η συνεργασία μας με το Υπουργείο Εργασίας που κάνει μια ξεχωριστή δουλειά στον τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, σε συνεργασία με την επιχείρηση. Το έχουμε τεράστια ανάγκη, καθώς καινούργιοι νέοι άνθρωποι οραματίζονται και αποφασίζουν να έρθουν και να έχουν τη δική τους συμβολή στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, αλλά και μια καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερα εισοδήματα. Και ασφαλώς συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για όλα τα τμήματα αυτής της δουλειάς που σχετίζονται με την ανάπτυξης τέτοιους είδους δραστηριοτήτων στο Ναυπηγείο.

Κυρίες και κύριοι,

η ναυτιλία και η ναυπηγική βιομηχανία δεν είναι μόνο ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του μέλλοντός μας. Και είναι στο χέρι μας με σκληρή δουλειά με όραμα, με ευθύνη, να το διαφυλάξουμε, να το ενισχύσουμε και να το παραδώσουμε ακόμη ισχυρότερο στις επόμενες γενιές».