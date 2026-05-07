Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο

Οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν ότι ορισμένες συσκευές πρέπει πάντα να συνδέονται απευθείας στην πρίζα για λόγους ασφάλειας.

Τα πολύπριζα διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα, επιτρέποντας την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών συσκευών - όμως η χρήση τους έχει συγκεκριμένα όρια.

«Ως ηλεκτρολόγος, έχω δει πολλά προβλήματα που προκύπτουν από τη λανθασμένη χρήση πολύπριζων και μπαλαντέζων», λέει ο Μπόμπι Λιν της LiveWire Electrical. «Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν έχουν σχεδιαστεί για ηλεκτρικές συσκευές υψηλής ισχύος, ούτε για συσκευές που απαιτούν σταθερή παροχή ρεύματος».

Έτσι, παρότι τα πολύπριζα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των περισσότερων μικρών οικιακών συσκευών, ορισμένες είναι υπερβολικά ενεργοβόρες και δεν πρέπει να συνδέονται σε αυτά, καθώς υπάρχει κίνδυνος φθοράς των συσκευών ή ακόμη και πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ηλεκτρολόγοι εξηγούν ποιες είναι οι επτά οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζο.

Ψυγεία και καταψύκτες

Επειδή λειτουργούν συνεχώς, τα ψυγεία και οι καταψύκτες απαιτούν πολύ περισσότερη ενέργεια από άλλες συσκευές. «Η σύνδεσή τους σε πολύπριζο μπορεί να προκαλέσει πτώση της ασφάλειας», προειδοποιεί ο Ντάνιελ Μοκ, αντιπρόεδρος της Mister Sparky. «Πρέπει πάντα να συνδέονται απευθείας στον τοίχο».

Ο Μπόμπι Λιν της LiveWire Electrical συμφωνεί, σημειώνοντας ότι υπάρχει και κίνδυνος φθοράς: «Καταναλώνουν πολύ ρεύμα και οι διακυμάνσεις μπορεί να βλάψουν τον συμπιεστή. Δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, αλλά και κόστους για τον καταναλωτή».

Φούρνοι μικροκυμάτων

Τα περισσότερα πολύπριζα δεν αντέχουν την ισχύ των 12–15 αμπέρ που απαιτεί ένας φούρνος μικροκυμάτων, λέει ο Μοκ. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς, αλλά μπορεί να επηρεάσει και την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού.

Μικρές συσκευές κουζίνας

Μπορεί να μην τους φαίνεται, αλλά καφετιέρες και τοστιέρες καταναλώνουν αρκετή ενέργεια.

«Οι τοστιέρες έχουν εσωτερικά θερμαντικά στοιχεία που απαιτούν υψηλή ισχύ», εξηγεί ο Μοκ. Ο Χίκμαν, ιδιοκτήτης της Tri-County Air Service, προσθέτει ότι μπορεί να προκληθεί ακόμη και τήξη της μόνωσης των καλωδίων.

Θερμάστρες και κλιματιστικά

«Δεν είναι για πολύπριζα», ξεκαθαρίζει ο Λιν. «Ο κίνδυνος υπερθέρμανσης είναι πολύ υψηλός». Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου πολύπριζα έλιωσαν ή και προκάλεσαν φωτιά λόγω αυτών των συσκευών.

Συσκευές μαλλιών

Σεσουάρ και παρόμοιες συσκευές τραβούν πολύ υψηλή στιγμιαία ισχύ, άρα πρέπει πάντα να συνδέονται απευθείας στον τοίχο. Ο Μοκ προτείνει εγκατάσταση διακόπτη GFCI στο μπάνιο για πρόσθετη ασφάλεια.

Ιατρικές συσκευές

Συσκευές, όπως CPAP για την υπνική άπνοια, χρειάζονται σταθερή και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος, επομένως δεν πρέπει να συνδέονται σε πολύπριζα.

Υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για gaming και ηχοσυστήματα

Χρειάζονται προστασία από υπερτάσεις. Ο Χίκμαν προτείνει τη χρήση ποιοτικών προστατευτικών υπερτάσεων (surge protectors) αντί για απλά πολύπριζα.

Ο γενικός κανόνας σύμφωνα με τον Χίκμαν είναι: «Αν μια συσκευή παράγει θερμότητα, έχει μοτέρ ή καταναλώνει πάνω από 1.000 watt, μην τη βάζετε σε πολύπριζο».

Τα πολύπριζα είναι κατάλληλα για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης όπως φορτιστές και λάμπες. Για οτιδήποτε πιο «βαρύ», η απευθείας σύνδεση στην πρίζα είναι η ασφαλέστερη επιλογή. Και αν υπάρχει αμφιβολία, ένας επαγγελματίας ηλεκτρολόγος ξέρει σίγουρα την σωστή απάντηση.

Πηγή: realsimple.com