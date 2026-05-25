ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:00
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 07:04
Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 07:04
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/05/2026 - 08:20
Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/05/2026 - 08:20
Τέλος στην αναμονή για να φορτίσει το κινητό
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
23/05/2026 - 08:20
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
ΚΟΣΜΟΣ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/05/2026 - 11:52

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας

Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
Newsroom
Δευτέρα, 25/05/2026 - 15:33
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Οι νέες γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη και άλλων λιμένων στην Ελλάδα και αυτή η παραδοχή βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού ενδιαφέροντος του Ομίλου AKTOR και του Ομίλου ΟΝΕΧ για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του λιμένα Ελευσίνας, επισήμανε, μιλώντας στο Blue Strategy Summit 2026 που διοργάνωσε η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ONEX, κ. Πάνο Ξενοκώστα, η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, οι γεωπολιτικές μεταβολές και οι νέες συνθήκες επιβάλουν τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό και άλλων λιμανιών στην Ελλάδα. Και, ενώ η χώρα μας βρίσκεται στη συμβολή τριών ηπείρων, έχει ουσιαστικά ένα μόνο μεγάλο διεθνές λιμάνι, το οποίο δεν θα επαρκεί για τους μετασχηματισμούς και τις εξελίξεις που αναμένονται να προκύψουν στο διεθνές περιβάλλον, στο μέλλον.

Τα πλεονεκτήματα της Ελευσίνας

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι ο κάθετος ενεργειακός και οδικός διάδρομος δημιουργεί την ανάγκη για καλά οργανωμένα λιμάνια που θα τροφοδοτούν την Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείωσε ότι η Ελευσίνα συνιστά την καλύτερη επιλογή διότι έχει εύκολη πρόσβαση σε συγκοινωνιακές υποδομές και επαρκή χώρο για την ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου κέντρου logistics. Ενώ σχολίασε ότι ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας υποχρεώνει την Ευρώπη να παρακολουθεί στενότερα τiς εξελίξεις και δημιουργεί περαιτέρω ανάγκες όχι μόνο για υποδομές, αλλά και ενεργειακές συνδέσεις εξ αιτίας και του πολέμου στην Ουκρανία και της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο κάθετος διάδρομος και το LNG

Αναφερόμενος στο LNG, σημείωσε ότι δεν αποτελεί ευκαιρία μόνο για τον Όμιλο, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, καθώς αλλάζει τη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή υπέρ της χώρας. Και πρόσθεσε ότι ο κάθετος διάδρομος μπορεί να διασφαλίσει την επαρκή τροφοδοσία της Ευρώπης με σημαντικές ποσότητες αμερικανικού LNG εν όψει της απαγόρευσης του ρωσικού Φυσικού Αερίου και των δυσκολιών που θα προκύψουν, επίσης, στις εισαγωγές Αζερικού Φυσικού Αερίου.

Όπως πρόσθεσε, το εγχείρημα αυτό θα επιτευχθεί με μακροχρόνιες συμβάσεις που θα φέρουν ισορροπία στην Ευρώπη τόσο ως προς την τιμή όσο και προς την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων. Ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι ο ερχόμενος χειμώνας θα είναι πιθανότατα δύσκολος για την Ευρώπη, καθώς θα υπάρχει δυσκολία εξασφάλισης φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία, διότι θα κληθεί τελικά να το αγοράσει ακριβότερα.

Επίπτωση για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας

Και προέβλεψε ότι η Ε.Ε. θα επιχειρήσει να επιλύσει το ζήτημα κεντρικά, κατά το μοντέλο των εμβολίων του Covid, είτε μέσα από ένα νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με την έκδοση ευρωομολόγου. Διότι, εάν δεν το κάνει, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα οδηγήσει σε εκτόξευση του πληθωρισμού, σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα.

Επιπλέον, συνέχισε, οι μακροχρόνιες συμβάσεις LNG μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υποδομών, όπως FSRU και βελτιώσεις στα δίκτυα αερίου, καθώς η μακροχρόνια δέσμευση αγοραπωλησίας και η προβλεψιμότητα των εσόδων, καθιστούν το εγχείρημα εύκολα επιλέξιμο για χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα.

Έως το καλοκαίρι οι νέες εμπορικές συμφωνίες

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επανέλαβε ότι είναι ουσιώδες και για τον κάθετο διάδρομο, αλλά και για την Ευρώπη να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των προμηθευτών του φυσικού αερίου. Και πρόσθεσε ότι πέραν των δύο μακροχρόνιων συμφωνιών που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος AKTOR με Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη, έως το καλοκαίρι αναμένεται να αποκτήσουν μορφή τελικής συμφωνίας τα Μνημόνια Κατανόησης (MoU) που έχει υπογράψει με άλλους οργανισμούς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι αυτή η εξέλιξη, πέρα από τα σαφή οφέλη για την ελληνική οικονομία, προσφέρει στη χώρα μας μία επιρροή στα ενεργειακά πράγματα της περιοχής που δεν είχε ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

Οι συμβάσεις παραχώρησης μοντέλο για το αύριο

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που παραδοσιακά εντοπίζονται στον κλάδο των υποδομών, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι κανείς δεν περιμένει να επιλυθούν παθογένειες που έρχονται από πολλές δεκαετίες πίσω μέσα σε λίγους μήνες. Και υπογράμμισε ότι εάν κανείς συγκρίνει την κατάσταση των υποδομών πριν από 10 χρόνια σε σχέση με το σήμερα θα δει ότι η απόσταση που έχει διασχίσει η χώρα, είναι τεράστια.

Και σχολίασε ότι το μοντέλο που εφαρμόζεται στα έργα παραχώρησης, που προϋποθέτει καλύτερη προετοιμασία και ωρίμαση των έργων και υψηλής ποιότητας μελέτες, είναι ο βέλτιστος τρόπος για την παραγωγή υποδομών νέας γενιάς. Και αυτό γιατί στα παραδοσιακά δημόσια έργα υπήρξαν δημοπρατήσεις έργων με χαμηλή μελετητική ωριμότητα και λάθη, όπως συνέβη με το Μετρό Θεσσαλονίκης, τα οποία προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις και δημιουργούν προβλήματα. Και εκτίμησε ότι εφεξής τα μεγάλα έργα στη χώρα θα υλοποιούνται με τη μέθοδο της παραχώρησης, όπως θα συμβεί και με την περίπτωση του λιμένα της Ελευσίνας.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026 21 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ

Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα &quot;Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών&quot;
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"

Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο

Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα

Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI