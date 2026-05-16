Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
15/05/2026 - 13:12
HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ
15/05/2026 - 12:56
Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
15/05/2026 - 11:40
Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle
15/05/2026 - 11:09
Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026
15/05/2026 - 10:40
Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
15/05/2026 - 10:02
Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
14/05/2026 - 14:55

Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
Newsroom
Σάββατο, 16/05/2026 - 08:37
Αν αναζητάς πρακτικούς τρόπους για καθαρό σπίτι με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια, το βασικό ερώτημα είναι ένα: σκούπα στικ ή σκούπα ρομπότ;

Η καθαριότητα στο σπίτι είναι απαραίτητη, όμως ο διαθέσιμος χρόνος είναι συχνά περιορισμένος.

Όσο κι αν προσπαθείς να «στριμώξεις» το σκούπισμα μέσα στο πρόγραμμα, η σκόνη και τα ψίχουλα βρίσκουν πάντα τρόπο να επιστρέφουν. Και κάπου εκεί η τεχνολογία μπαίνει δυναμικά στην εξίσωση, αλλάζοντας τον τρόπο που διατηρούμε τον χώρο μας καθαρό.

Αν λοιπόν θέλεις ένα σπίτι που παραμένει καθαρό σχεδόν… μόνο του, το ερώτημα που προκύπτει είναι αναπόφευκτο: σκούπα στικ ή σκούπα ρομπότ;

Γιατί σκούπα ρομπότ

Αν ο στόχος είναι να μειωθεί στο ελάχιστο η ενασχόληση με το σκούπισμα, τότε η σκούπα ρομπότ είναι η πιο αυτοματοποιημένη επιλογή.

Μπορεί να καθαρίζει ενώ λείπεις από το σπίτι - στη δουλειά, στη βόλτα ή στο γυμναστήριο - κρατώντας το πάτωμα σταθερά καθαρό και αποτρέποντας τη συσσώρευση σκόνης. Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, ωστόσο, εξακολουθεί να μην μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον ανθρώπινο έλεγχο σε πιο απαιτητικά ή δύσκολα σημεία.

Γιατί σκούπα στικ

Στην άλλη πλευρά, η σκούπα στικ παραμένει μια πιο «χειροκίνητη», αλλά εξαιρετικά ευέλικτη λύση για γρήγορο και στοχευμένο καθάρισμα.

Επιτρέπει άμεση χρήση και πρόσβαση σε σημεία που ένα ρομπότ δύσκολα φτάνει - όπως γωνίες, καναπέδες, σκάλες ή ψηλά σημεία. Για πολλούς χρήστες, παραμένει αναντικατάστατη, ειδικά όταν χρειάζεται άμεση παρέμβαση και καθαρισμός επιτόπου.

Μπορεί η σκούπα ρομπότ να αντικαταστήσει πλήρως τη σκούπα στικ;

Η σκούπα ρομπότ είναι ιδανική για να «συντηρείς» το σπίτι καθαρό, ωστόσο δεν μπορεί να καλύψει πλήρως δυσπρόσιτα σημεία, όπως σκάλες ή στενά κενά ανάμεσα σε έπιπλα. Γι’ αυτό και πολλά νοικοκυριά καταλήγουν να χρησιμοποιούν συνδυαστικά και τις δύο λύσεις.

Είναι οι σκούπες στικ αρκετά ισχυρές για χαλιά;

Οι σύγχρονες σκούπες στικ έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Πολλά μοντέλα διαθέτουν υψηλή απορροφητική ισχύ, αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από τις κλασικές σκούπες με καλώδιο. Επιπλέον, ειδικά πέλματα με περιστρεφόμενες βούρτσες βοηθούν στον βαθύ καθαρισμό των χαλιών.

Τι συντήρηση χρειάζονται;

Οι ρομποτικές σκούπες απαιτούν τακτικό άδειασμα του κάδου και καθαρισμό των βουρτσών, ειδικά από τρίχες. Οι σκούπες στικ χρειάζονται κυρίως καθαρισμό φίλτρων, συνήθως μία φορά τον μήνα, ώστε να διατηρούν τη μέγιστη απόδοση. Και στις δύο περιπτώσεις, η διαδικασία είναι σχετικά απλή.

Αξίζει να επενδύσεις σε μια ακριβή σκούπα στικ;

Σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Οι πιο ποιοτικές συσκευές προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, αυξημένη αντοχή και προηγμένα φίλτρα HEPA που συγκρατούν έως και το 99,9% των μικροσωματιδίων, συμβάλλοντας σε πιο καθαρή ατμόσφαιρα στο σπίτι.

