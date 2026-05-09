Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»

Οι οδοντίατροι προτείνουν όλο και πιο συχνά τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες για καθαρά δόντια. Δυστυχώς, το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον δεν είναι το ίδιο θετικό, όπως αποκαλύπτει χρήστης του Reddit.

Σε ανάρτηση στο φόρουμ r/Anticonsumption, ένας χρήστης επισήμανε πρόσφατα την τεράστια σπατάλη που κρύβεται πίσω από μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα συγκεκριμένης εταιρείας.

«Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με μη αντικαταστάσιμη μπαταρία, σοβαρά;» έγραψε πάνω από φωτογραφία της οδοντόβουρτσας και της συσκευασίας της. «Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσά μου τελικά χάλασε, οπότε αγόρασα καινούρια χωρίς να κοιτάξω ιδιαίτερα τη συσκευασία.»

Κυκλωμένο με πορτοκαλί χρώμα φαίνεται ένα σημείο στο πίσω μέρος της συσκευασίας που αναγράφει: «περιλαμβάνει μη αντικαταστάσιμη μπαταρία (διαρκεί περίπου 3 μήνες). Μη αντικαταστάσιμη κεφαλή βούρτσας.»

Αυτά τα δύο στοιχεία, στην πράξη, μετατρέπουν το προϊόν σε οδοντόβουρτσα μίας χρήσης - απλώς με μπαταρία.

«Όποιος το κατασκεύασε αυτό θα έπρεπε να σταλεί απευθείας στη φυλακή ισόβια, απλώς για παραδειγματισμό· ίσως έτσι να είχαμε τελικά λιγότερα απορρίμματα στον κόσμο», σχολίασε ένας χρήστης του Reddit.

Γιατί είναι «προβληματική» μια τέτοια οδοντόβουρτσα

Τα απορρίμματα αποτελούν μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, προϊόντα που θα έπρεπε να διαρκούν χρόνια - αν όχι μια ζωή - αλλά σχεδιάζονται να αντέχουν μόλις τρεις μήνες πριν πεταχτούν, θεωρούνται ιδιαίτερα προβληματικά.

Μόνο τα αμερικανικά νοικοκυριά παράγουν σχεδόν 300 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τον χρόνο, δηλαδή περίπου πέντε κιλά ανά άτομο την ημέρα. Σύμφωνα με εκτίμηση της Greenpeace, από αυτά περίπου 40 εκατομμύρια τόνοι είναι πλαστικά απορρίμματα, όπως αυτή η οδοντόβουρτσα, από τα οποία ανακυκλώνεται μόλις το 5%.

Όταν καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, τα πλαστικά σκουπίδια, που μπορεί να χρειαστούν από δεκάδες έως εκατοντάδες χρόνια για να διαλυθούν, δημιουργούν μικροπλαστικά - σωματίδια πλαστικού μικρότερα από 5 χιλιοστά.

Τα σωματίδια αυτά μολύνουν το νερό, λειτουργώντας ως φορείς παθογόνων οργανισμών, και έχουν εντοπιστεί παντού, από τα σύννεφα έως την ανθρώπινη καρδιά και τους πνεύμονες.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα της μπαταρίας: Επειδή δεν αντικαθίσταται, οι περισσότεροι χρήστες πιθανότατα θα πετάξουν την οδοντόβουρτσα μαζί με την μπαταρία στο εσωτερικό της.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα ή στην ανακύκλωση, καθώς «μπορεί να περιέχουν μέταλλα όπως υδράργυρο, μόλυβδο, κάδμιο, νικέλιο και άργυρο, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον όταν δεν γίνεται σωστή διαχειρισή τους».

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Όπως επισήμαναν αρκετά σχόλια, πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα. Παρ’ όλα αυτά, όλοι μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στην καθημερινότητά μας ώστε να μειώσουμε αυτού του είδους την περιττή σπατάλη.

Παρότι οι εταιρείες έχουν ευθύνη να λαμβάνουν λιγότερο επιβλαβείς για τον πλανήτη αποφάσεις, και εμείς ως καταναλωτές οφείλουμε να διαβάζουμε προσεκτικά τις πληροφορίες των προϊόντων και να κάνουμε έρευνα ώστε να στηρίζουμε πιο φιλικές προς το περιβάλλον εταιρείες.

Μπορούμε επίσης να επιλέγουμε εναλλακτικές χωρίς πλαστικό για καθημερινά προϊόντα - ακόμη και για τις οδοντόβουρτσες μας.

Πηγή: The Cool Down