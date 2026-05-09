«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
ΚΟΣΜΟΣ
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
ΚΟΣΜΟΣ
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/05/2026 - 12:18

Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»

Pexels
Newsroom
Σάββατο, 09/05/2026 - 07:35
Οι οδοντίατροι προτείνουν όλο και πιο συχνά τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες για καθαρά δόντια. Δυστυχώς, το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον δεν είναι το ίδιο θετικό, όπως αποκαλύπτει χρήστης του Reddit.

Σε ανάρτηση στο φόρουμ r/Anticonsumption, ένας χρήστης επισήμανε πρόσφατα την τεράστια σπατάλη που κρύβεται πίσω από μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα συγκεκριμένης εταιρείας.

«Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με μη αντικαταστάσιμη μπαταρία, σοβαρά;» έγραψε πάνω από φωτογραφία της οδοντόβουρτσας και της συσκευασίας της. «Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσά μου τελικά χάλασε, οπότε αγόρασα καινούρια χωρίς να κοιτάξω ιδιαίτερα τη συσκευασία.»

Κυκλωμένο με πορτοκαλί χρώμα φαίνεται ένα σημείο στο πίσω μέρος της συσκευασίας που αναγράφει: «περιλαμβάνει μη αντικαταστάσιμη μπαταρία (διαρκεί περίπου 3 μήνες). Μη αντικαταστάσιμη κεφαλή βούρτσας.»

Αυτά τα δύο στοιχεία, στην πράξη, μετατρέπουν το προϊόν σε οδοντόβουρτσα μίας χρήσης - απλώς με μπαταρία.

«Όποιος το κατασκεύασε αυτό θα έπρεπε να σταλεί απευθείας στη φυλακή ισόβια, απλώς για παραδειγματισμό· ίσως έτσι να είχαμε τελικά λιγότερα απορρίμματα στον κόσμο», σχολίασε ένας χρήστης του Reddit.

Γιατί είναι «προβληματική» μια τέτοια οδοντόβουρτσα

Τα απορρίμματα αποτελούν μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, προϊόντα που θα έπρεπε να διαρκούν χρόνια - αν όχι μια ζωή - αλλά σχεδιάζονται να αντέχουν μόλις τρεις μήνες πριν πεταχτούν, θεωρούνται ιδιαίτερα προβληματικά.

Μόνο τα αμερικανικά νοικοκυριά παράγουν σχεδόν 300 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τον χρόνο, δηλαδή περίπου πέντε κιλά ανά άτομο την ημέρα. Σύμφωνα με εκτίμηση της Greenpeace, από αυτά περίπου 40 εκατομμύρια τόνοι είναι πλαστικά απορρίμματα, όπως αυτή η οδοντόβουρτσα, από τα οποία ανακυκλώνεται μόλις το 5%.

Όταν καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, τα πλαστικά σκουπίδια, που μπορεί να χρειαστούν από δεκάδες έως εκατοντάδες χρόνια για να διαλυθούν, δημιουργούν μικροπλαστικά - σωματίδια πλαστικού μικρότερα από 5 χιλιοστά.

Τα σωματίδια αυτά μολύνουν το νερό, λειτουργώντας ως φορείς παθογόνων οργανισμών, και έχουν εντοπιστεί παντού, από τα σύννεφα έως την ανθρώπινη καρδιά και τους πνεύμονες.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα της μπαταρίας: Επειδή δεν αντικαθίσταται, οι περισσότεροι χρήστες πιθανότατα θα πετάξουν την οδοντόβουρτσα μαζί με την μπαταρία στο εσωτερικό της.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα ή στην ανακύκλωση, καθώς «μπορεί να περιέχουν μέταλλα όπως υδράργυρο, μόλυβδο, κάδμιο, νικέλιο και άργυρο, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον όταν δεν γίνεται σωστή διαχειρισή τους».

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Όπως επισήμαναν αρκετά σχόλια, πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα. Παρ’ όλα αυτά, όλοι μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στην καθημερινότητά μας ώστε να μειώσουμε αυτού του είδους την περιττή σπατάλη.

Παρότι οι εταιρείες έχουν ευθύνη να λαμβάνουν λιγότερο επιβλαβείς για τον πλανήτη αποφάσεις, και εμείς ως καταναλωτές οφείλουμε να διαβάζουμε προσεκτικά τις πληροφορίες των προϊόντων και να κάνουμε έρευνα ώστε να στηρίζουμε πιο φιλικές προς το περιβάλλον εταιρείες.

Μπορούμε επίσης να επιλέγουμε εναλλακτικές χωρίς πλαστικό για καθημερινά προϊόντα - ακόμη και για τις οδοντόβουρτσες μας.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 09/05/2026 - 07:35
