Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
25/05/2026 - 08:00
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
25/05/2026 - 07:04
Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
25/05/2026 - 07:04
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο
23/05/2026 - 08:20
Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
23/05/2026 - 08:20
Τέλος στην αναμονή για να φορτίσει το κινητό
23/05/2026 - 08:20
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
22/05/2026 - 11:52

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
Newsroom
Δευτέρα, 25/05/2026 - 14:25
O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, διοργάνωσε με την ενθουσιώδη συμμετοχή των εργαζομένων του, την περιβαλλοντική και well-being δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας: “We Hike - We Connect - We Protect”.

Σε ένα ειδυλλιακό ορεινό τοπίο στον Υμηττό στην περιοχή Κουταλάς στον Βύρωνα, οι εργαζόμενοι του οργανισμού και οι οικογένειές τους, πραγματοποίησαν μια ήπια κυκλική πεζοπορία 3 χλμ με την καθοδήγηση 3 έμπειρων συνοδών βουνού.

Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, έγινε αναφορά σε ιστορικά στοιχεία για σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως τα δρακόσπιτα και τα μοναστήρια της περιοχής και έγινε ξενάγηση σε αξιοθέατα βιομηχανικού ενδιαφέροντος όπως οι υψικάμινοι.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του μονοπατιού καθώς οι συμμετέχοντες μάζεψαν όσα σκουπίδια και ρυπογόνα αντικείμενα συνάντησαν στη διαδρομή τους τα οποία απέρριψαν σε κάδους ανακύκλωσης. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση ευαισθητοποίησης ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα νανοπλαστικά και η σκουριά βλάπτουν το περιβάλλον και τους ανθρώπους καθώς περνούν στην τροφική αλυσίδα.

Αξέχαστη και ιδιαίτερη ήταν η βιωματική εμπειρία εμπνευσμένη από τη Συλβοθεραπεία (Forest Bathing). Με την καθοδήγηση διαπιστευμένου sylvotherapist, οι συμμετέχοντες συνδέθηκαν με το φυσικό περιβάλλον μέσω της ενεργοποίησης των αισθήσεών τους. Παρατήρησαν και ανακάλυψαν τον μικρόκοσμο του δάσους με μεγεθυντικούς φακούς, έκαναν ασκήσεις Mindfulness και Tree Relaxation και έμαθαν να αντιλαμβάνονται τη φύση με έναν πρωτόγνωρο τρόπο.

Η δράση ολοκληρώθηκε με ένα πλήρες χαλαρωτικό Yoga Session και με διαλογισμό ανάμεσα στα δέντρα.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, όλοι οι εργαζόμεμοι έβγαζαν φωτογραφίες με τις οποίες θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας, τον νικητή ή τη νικήτρια του οποίου θα αναδείξουν όλοι οι εργαζόμενοι του οργανισμού.

H υπευθυνότητα και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η φροντίδα για την ευεξία, την ευζωία, τη σωματική και την ψυχική υγεία, αποτελούν πρακτικές πλήρως ενσωματωμένες στην εργασιακή κουλτούρα του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Μέσω της δράσης αυτής υποστηρίχθηκαν οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους.

Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ

