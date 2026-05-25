Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος

O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, διοργάνωσε με την ενθουσιώδη συμμετοχή των εργαζομένων του, την περιβαλλοντική και well-being δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας: “We Hike - We Connect - We Protect”.

Σε ένα ειδυλλιακό ορεινό τοπίο στον Υμηττό στην περιοχή Κουταλάς στον Βύρωνα, οι εργαζόμενοι του οργανισμού και οι οικογένειές τους, πραγματοποίησαν μια ήπια κυκλική πεζοπορία 3 χλμ με την καθοδήγηση 3 έμπειρων συνοδών βουνού.

Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, έγινε αναφορά σε ιστορικά στοιχεία για σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως τα δρακόσπιτα και τα μοναστήρια της περιοχής και έγινε ξενάγηση σε αξιοθέατα βιομηχανικού ενδιαφέροντος όπως οι υψικάμινοι.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του μονοπατιού καθώς οι συμμετέχοντες μάζεψαν όσα σκουπίδια και ρυπογόνα αντικείμενα συνάντησαν στη διαδρομή τους τα οποία απέρριψαν σε κάδους ανακύκλωσης. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση ευαισθητοποίησης ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα νανοπλαστικά και η σκουριά βλάπτουν το περιβάλλον και τους ανθρώπους καθώς περνούν στην τροφική αλυσίδα.

Αξέχαστη και ιδιαίτερη ήταν η βιωματική εμπειρία εμπνευσμένη από τη Συλβοθεραπεία (Forest Bathing). Με την καθοδήγηση διαπιστευμένου sylvotherapist, οι συμμετέχοντες συνδέθηκαν με το φυσικό περιβάλλον μέσω της ενεργοποίησης των αισθήσεών τους. Παρατήρησαν και ανακάλυψαν τον μικρόκοσμο του δάσους με μεγεθυντικούς φακούς, έκαναν ασκήσεις Mindfulness και Tree Relaxation και έμαθαν να αντιλαμβάνονται τη φύση με έναν πρωτόγνωρο τρόπο.

Η δράση ολοκληρώθηκε με ένα πλήρες χαλαρωτικό Yoga Session και με διαλογισμό ανάμεσα στα δέντρα.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, όλοι οι εργαζόμεμοι έβγαζαν φωτογραφίες με τις οποίες θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας, τον νικητή ή τη νικήτρια του οποίου θα αναδείξουν όλοι οι εργαζόμενοι του οργανισμού.

H υπευθυνότητα και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η φροντίδα για την ευεξία, την ευζωία, τη σωματική και την ψυχική υγεία, αποτελούν πρακτικές πλήρως ενσωματωμένες στην εργασιακή κουλτούρα του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Μέσω της δράσης αυτής υποστηρίχθηκαν οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους.