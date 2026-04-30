ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/04/2026 - 14:06
Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Λαμβάνουμε συντονισμένα μέτρα, για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 13:55
6ο Συνέδριο «Δίκαιο Ενέργειας»: Η κορυφαία ετήσια συνάντηση για το μέλλον της ενεργειακής αγοράς και πολιτικής.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 13:52
Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 06:34
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/04/2026 - 06:32
Είναι ασφαλές να φορτίζουμε το κινητό την νύχτα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 06:39
Ειδικοί αποδομούν τους πέντε πιο διαδεδομένους μύθους για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/04/2026 - 06:39
Πώς θα επιλέξεις τον κατάλληλο ηλιακό θερμοσίφωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 06:39
Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 15:44
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:31
Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:20
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:06
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 14:41
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:54
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”

HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
Newsroom
Πέμπτη, 30/04/2026 - 15:41

Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης προσφέρει η HELLENiQ ENERGY, σε Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και σε όσους αποφοιτούν κατά τη φετινή χρονιά υλοποίησης του Προγράμματος.

Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης προσφέρει η HELLENiQ ENERGY, σε Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και σε όσους αποφοιτούν κατά τη φετινή χρονιά υλοποίησης του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns” εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών της HELLENiQ ENERGY για την προσέλκυση, ανάπτυξη και ανάδειξη ταλέντων, συμβάλλοντας στη δημιουργία της επόμενης γενιάς επαγγελματιών που θα στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι φοιτητές και νέοι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία, συμμετέχοντας ενεργά σε έργα που αντανακλούν τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές του ενεργειακού τομέα. Θα συνεργαστούν με έμπειρα στελέχη της HELLENiQ ENERGY και επαγγελματίες του κλάδου αναπτύσσοντας τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, ενώ το έργο που θα υλοποιήσουν θα παρουσιαστεί στο τέλος του προγράμματος, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης.

Η απασχόληση αφορά τόσο την HELLENiQ ENERGY όσο και επιμέρους εταιρείες του Ομίλου όπως οι ΕΚΟ, Enerwave, HELLENiQ Petroleum, HELLENiQ Renewables και HELLENiQ Upstream. Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών, θα πραγματοποιηθεί κατά τους θερινούς μήνες Ιουλίου και Αυγούστου και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 3 Μαΐου 2026.

Το “Empowering Interns” καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και απευθύνεται σε φοιτητές Τμημάτων Μηχανικών (π.χ. Μηχανολόγων, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων), Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Πληροφορικής και συναφών ειδικοτήτων που συνδέονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

  • Οι απόφοιτοι να έχουν αποφοιτήσει το ίδιο έτος με το έτος υλοποίησης του Προγράμματος.
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 60% της συνολικής διάρκειας φοίτησης της σχολής τους.
  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας, για το σύνολο των ετών φοίτησης, να είναι τουλάχιστον 6,5 (λίαν καλώς) ή αντίστοιχη βαθμολογία από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του βασικού τους πτυχίου (προπτυχιακές σπουδές).
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency in English).
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Περισσότερες πληροφορίες και η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο Προγράμματα Απασχόλησης Φοιτητών , με προθεσμία υποβολής έως την Κυριακή 3 Μαΐου 2026.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

