Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η HELLENiQ ENERGY προχώρησε σε νέα δωρεά εξοπλισμού Φοιτητικών Εστιών, αυτή τη φορά προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με στόχο τη διαμόρφωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων των φοιτητικών εστιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί για τη στήριξη της νέας γενιάς.

Πρόκειται για την δεύτερη πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η HELLENiQ ENERGY για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης για τους φοιτητές, μετά την πρόσφατη δράση αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών του ΑΠΘ.

Στο πλαίσιο της δωρεάς προς το ΕΚΠΑ, το κτήριο Α΄ των φοιτητικών εστιών επί της οδού Ούλωφ Πάλμε στου Ζωγράφου, αναβαθμίζεται με νέα λειτουργική επίπλωση συνολικά 22 κοινόχρηστων χώρων, που αποτελούν σημεία συνάντησης, μελέτης και καθημερινής αλληλεπίδρασης περισσότερων από 518 φοιτητών.

Η τελετή παράδοσης της δωρεάς εξοπλισμού στις Φοιτητικές Εστίες του ΕΚΠΑ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, της Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννας Ροκοφύλλου και του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητή Χρήστου Καραγιάννη

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε: «Η επένδυση στην εκπαίδευση και στους νέους ανθρώπους, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας. Με τη συμβολική αυτή δωρεά προς το ΕΚΠΑ, η HELLENiQ ENERGY συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος για τους φοιτητές σε δημόσια πανεπιστήμια, που θα τους διευκολύνει και θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό της νέας γενιάς και των φοιτητών μας, μέσα από ενέργειες όπως αυτή αλλά και μέσα από τα προγράμματα υποτροφιών και επιβράβευσης ακαδημαϊκής αριστείας που υλοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, τόνισε: «Η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, οι Πρυτανικές Αρχές και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών. Πριν από τρεις μήνες με την καθοριστική συνδρομή της προέδρου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κας Άννας Ροκοφύλλου, εκκενώθηκαν κατειλημμένοι χώροι στις Φοιτητικές Εστίες και στη συνέχεια το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ προχώρησε στην ανακαίνισή τους, αποδίδοντάς τους εκ νέου στη φοιτητική κοινότητα, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα, έπειτα από τις εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντικρίζουμε μια διαφορετική εικόνα με νέους επιπλωμένους χώρους αναγνωστηρίων και ένα νέο γυμναστήριο. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Πανεπιστημίου για την αποκατάσταση, προστασία και επαναφορά πανεπιστημιακών χώρων στη φοιτητική κοινότητα, ενώ οι χώροι της ΦΕΠΑ Α’, μετά τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του Πανεπιστημίου, αποδόθηκαν εκ νέου για χρήση σύμφωνα με τον προορισμό τους, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της φοιτητικής μέριμνας και της στέγασης. Παράλληλα, πρωτίστως για την προστασία των φοιτητών καθώς και των νέων υποδομών, τοποθετήθηκε σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης με κάρτα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε ουσιαστικά και η δωρεά της HELLENiQ ENERGY με την τοποθέτηση καθιστικών επίπλων σε πολλούς κοινόχρηστους χώρους. Για τη δωρεά αυτή ευχαριστούμε θερμά την HELLENiQ ENERGY και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Σιάμισιη. Μέσα από αυτές τις συντονισμένες παρεμβάσεις, δημιουργούμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον για τους φοιτητές μας, ενισχύοντας την καθημερινότητά τους και υποστηρίζοντας έμπρακτα την ακαδημαϊκή τους πορεία. Η συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τη HELLENiQ ENERGY αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμπραξης με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, προς όφελος της νέας γενιάς και της δημόσιας εκπαίδευσης».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε: «Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του, αξιοποιώντας τόσο δημόσιους πόρους, όσο και πόρους που προέρχονται από ιδιωτικές χορηγίες εταιρειών. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε στους φοιτητές που μένουν στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, 22 ανακαινισμένους κοινόχρηστους χώρους, η αναβάθμιση των οποίων έγινε με χορηγία της HELLENiQ ENERGY. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το Δ.Σ. της εταιρείας και ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σιάμισιη, για την απόφασή του να συμβάλλει οικονομικά στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ποιότητα των υποδομών της συγκεκριμένης εστίας, προς όφελος των φοιτητών μας. Η συγκεκριμένη χορηγία αποτελεί συνέχεια κι άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί από την HELLENiQ ENERGY και αφορούν την ανακαίνιση Φοιτητικών Εστιών. Στόχος όλων μας είναι, κάθε μέρα που περνά, οι δημόσιες φοιτητικές εστίες σε όλη την Ελλάδα να γίνονται πιο λειτουργικές, πιο όμορφες, πιο ανθρώπινες, πιο ασφαλείς. Για να μπορούν τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς το άγχος που προκαλεί το αυξανόμενο κόστος της φοιτητικής στέγασης».

Μέσα από πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, η HELLENiQ ENERGY στηρίζει έμπρακτα την εκπαίδευση, τη νέα γενιά και την κοινωνία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς της Πολιτείας και της Εκπαίδευσης και υλοποιεί δράσεις που δημιουργούν αξία για το μέλλον της χώρας.