HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία

Κάποιες αποφάσεις δεν μοιάζουν μεγάλες τη στιγμή που τις παίρνεις. Όμως, με τον χρόνο, αποδεικνύονται καθοριστικές.

Για τη Μαριλένα, σήμερα επαγγελματία στον διεθνή χώρο της μηχανικής, η αίτηση στο Πρόγραμμα Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY ήταν μία από αυτές.

Η στιγμή της επιλογής ήρθε με ένα έντονο συναίσθημα επιβεβαίωσης. «Ήταν χαρά και δικαίωση μαζί», θυμάται. «Είναι μοναδικό συναίσθημα, όταν μία εταιρεία, όπως η HELLENiQ ENERGY πιστεύει σε εσένα».

Ίσως όμως, ακόμη πιο σημαντική από τη χαρά, ήταν αυτή ακριβώς η αίσθηση εμπιστοσύνης.

Η αίσθηση ότι κάποιος σε πιστεύει και σε στηρίζει, πριν ακόμη πιστέψεις πλήρως ο ίδιος στον εαυτό σου.

Για την HELLENiQ ENERGY, η στήριξη της νέας γενιάς δεν αποτελεί απλώς μια πρωτοβουλία.

Είναι μια σταθερή, μακροχρόνια δέσμευση που λειτουργεί ως πραγματικός καταλύτης ευκαιριών: ανοίγει δρόμους, μειώνει εμπόδια και δίνει στους νέους τα εργαλεία για να εξελιχθούν και να διαμορφώσουν τη δική τους πορεία σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η πορεία της Μαριλένας απέκτησε πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Η υποτροφία δεν έμεινε σε μια διάκριση. Έγινε εμπειρία.

Μέσα από το Πρόγραμμα, ήρθε σε επαφή με ανθρώπους και επαγγελματίες που δεν της πρόσφεραν απλώς γνώσεις, αλλά επηρέασαν ουσιαστικά τον τρόπο που βλέπει το μέλλον.

«Άρχισα να βάζω πιο υψηλούς στόχους», εξηγεί.

Στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, η υποτροφία λειτούργησε ως ουσιαστικό εφόδιο.

Όχι μόνο ως αναγνώριση, αλλά και ως κάτι που επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούσε ευκαιρίες και αντιμετώπιζε προκλήσεις.

Ταυτόχρονα, η στήριξη που έλαβε μέσω της υποτροφίας τής επέτρεψε να επικεντρωθεί σε αυτό που είχε πραγματικά σημασία: στις σπουδές και την εξέλιξή της.

Γιατί η υποτροφία της HELLENiQ ENERGY δεν είναι μόνο μια ηθική επιβράβευση, αλλά και ουσιαστική ενίσχυση: καλύπτει τα δίδακτρα και, για πρώτη φορά φέτος, σε ειδικές περιπτώσεις, και μέρος των εξόδων διαβίωσης, μειώνοντας τα οικονομικά εμπόδια και διασφαλίζοντας πιο ίσες αφετηρίες.

«Μπόρεσα να διεκδικήσω ευκαιρίες που πριν δίσταζα».

Και κάπου εκεί, η αλλαγή έγινε ουσιαστική.

Γιατί η υποτροφία δεν αλλάζει μόνο τις συνθήκες. Αλλάζει και τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου.

Σήμερα, η Μαριλένα βλέπει αυτή την εμπειρία ως κάτι που παραμένει ενεργό.

«Είναι η απόδειξη ότι κάποιος επένδυσε πραγματικά σε εμένα».

Και ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό.

Όχι μόνο οι πόρτες που ανοίγουν, αλλά η σιγουριά ότι μπορείς να τις περάσεις.

Αν είχε να δώσει μια συμβουλή σε έναν υποψήφιο;

«Αν το σκέφτεσαι ήδη, είσαι ένα βήμα μπροστά. Το επόμενο είναι απλό: να κάνεις την αίτηση».

Και η ιστορία της Μαριλένας δεν είναι η μόνη.

Από το 2013 έως σήμερα, περισσότεροι από 350 νέοι έχουν ενισχυθεί μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, σπουδάζοντας σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας – ενέργεια, τεχνολογία και περιβάλλον – το Πρόγραμμα συμβάλλει στη δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας νέων ανθρώπων που διαμορφώνουν το αύριο. Και ίσως αυτή είναι και η πιο ουσιαστική του αξία: να δημιουργεί το πλαίσιο, μέσα στο οποίο η προσπάθεια βρίσκει κατεύθυνση.

Μήπως η επόμενη υποτροφία της HELLENiQ ENERGY γράφει το δικό σου όνομα;

Κάνε την αίτησή σου μέχρι 25 Μαΐου: https://scholarships.helleniqenergy.gr/greece/