Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
13/05/2026 - 10:00
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
13/05/2026 - 09:35
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
13/05/2026 - 09:25
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
13/05/2026 - 09:21
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
13/05/2026 - 08:38
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
13/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
13/05/2026 - 08:12
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
13/05/2026 - 08:06
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
13/05/2026 - 08:00
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
13/05/2026 - 06:49
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
12/05/2026 - 13:09

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
Newsroom
Τετάρτη, 13/05/2026 - 14:28
Κάποιες αποφάσεις δεν μοιάζουν μεγάλες τη στιγμή που τις παίρνεις. Όμως, με τον χρόνο, αποδεικνύονται καθοριστικές.

Για τη Μαριλένα, σήμερα επαγγελματία στον διεθνή χώρο της μηχανικής, η αίτηση στο Πρόγραμμα Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY ήταν μία από αυτές.

Η στιγμή της επιλογής ήρθε με ένα έντονο συναίσθημα επιβεβαίωσης. «Ήταν χαρά και δικαίωση μαζί», θυμάται. «Είναι μοναδικό συναίσθημα, όταν μία εταιρεία, όπως η HELLENiQ ENERGY πιστεύει σε εσένα».

Ίσως όμως, ακόμη πιο σημαντική από τη χαρά, ήταν αυτή ακριβώς η αίσθηση εμπιστοσύνης.

Η αίσθηση ότι κάποιος σε πιστεύει και σε στηρίζει, πριν ακόμη πιστέψεις πλήρως ο ίδιος στον εαυτό σου.

Για την HELLENiQ ENERGY, η στήριξη της νέας γενιάς δεν αποτελεί απλώς μια πρωτοβουλία.

Είναι μια σταθερή, μακροχρόνια δέσμευση που λειτουργεί ως πραγματικός καταλύτης ευκαιριών: ανοίγει δρόμους, μειώνει εμπόδια και δίνει στους νέους τα εργαλεία για να εξελιχθούν και να διαμορφώσουν τη δική τους πορεία σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η πορεία της Μαριλένας απέκτησε πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Η υποτροφία δεν έμεινε σε μια διάκριση. Έγινε εμπειρία.

Μέσα από το Πρόγραμμα, ήρθε σε επαφή με ανθρώπους και επαγγελματίες που δεν της πρόσφεραν απλώς γνώσεις, αλλά επηρέασαν ουσιαστικά τον τρόπο που βλέπει το μέλλον.

«Άρχισα να βάζω πιο υψηλούς στόχους», εξηγεί.

Στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, η υποτροφία λειτούργησε ως ουσιαστικό εφόδιο.

Όχι μόνο ως αναγνώριση, αλλά και ως κάτι που επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούσε ευκαιρίες και αντιμετώπιζε προκλήσεις.

Ταυτόχρονα, η στήριξη που έλαβε μέσω της υποτροφίας τής επέτρεψε να επικεντρωθεί σε αυτό που είχε πραγματικά σημασία: στις σπουδές και την εξέλιξή της.

Γιατί η υποτροφία της HELLENiQ ENERGY δεν είναι μόνο μια ηθική επιβράβευση, αλλά και ουσιαστική ενίσχυση: καλύπτει τα δίδακτρα και, για πρώτη φορά φέτος, σε ειδικές περιπτώσεις, και μέρος των εξόδων διαβίωσης, μειώνοντας τα οικονομικά εμπόδια και διασφαλίζοντας πιο ίσες αφετηρίες.

«Μπόρεσα να διεκδικήσω ευκαιρίες που πριν δίσταζα».

Και κάπου εκεί, η αλλαγή έγινε ουσιαστική.

Γιατί η υποτροφία δεν αλλάζει μόνο τις συνθήκες. Αλλάζει και τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου.

Σήμερα, η Μαριλένα βλέπει αυτή την εμπειρία ως κάτι που παραμένει ενεργό.

«Είναι η απόδειξη ότι κάποιος επένδυσε πραγματικά σε εμένα».

Και ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό.

Όχι μόνο οι πόρτες που ανοίγουν, αλλά η σιγουριά ότι μπορείς να τις περάσεις.

Αν είχε να δώσει μια συμβουλή σε έναν υποψήφιο;

«Αν το σκέφτεσαι ήδη, είσαι ένα βήμα μπροστά. Το επόμενο είναι απλό: να κάνεις την αίτηση».

Και η ιστορία της Μαριλένας δεν είναι η μόνη.

Από το 2013 έως σήμερα, περισσότεροι από 350 νέοι έχουν ενισχυθεί μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, σπουδάζοντας σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας – ενέργεια, τεχνολογία και περιβάλλον – το Πρόγραμμα συμβάλλει στη δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας νέων ανθρώπων που διαμορφώνουν το αύριο. Και ίσως αυτή είναι και η πιο ουσιαστική του αξία: να δημιουργεί το πλαίσιο, μέσα στο οποίο η προσπάθεια βρίσκει κατεύθυνση.

Μήπως η επόμενη υποτροφία της HELLENiQ ENERGY γράφει το δικό σου όνομα;

Κάνε την αίτησή σου μέχρι 25 Μαΐου: https://scholarships.helleniqenergy.gr/greece/

3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 13 Μαϊος 2026
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση

