Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»

Πέμπτη, 14/05/2026 - 08:41
Μια Μεγάλη Ανοιχτή Γιορτή Αθλητισμού και Συμπερίληψης στο Μοναστηράκι, την Κυριακή 17 Μαΐου

Η καρδιά της Αθήνας θα χτυπήσει αυτή την Κυριακή στους ρυθμούς του Παραολυμπιακού αθλητισμού. Το «Παραολυμπιακό Πανόραμα» επιστρέφει για έκτη φορά και, στις 17 Μαΐου, μετατρέπει την Πλατεία Μοναστηρακίου, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, σε έναν ανοιχτό χώρο δράσης, συμμετοχής και έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους.

Με ελεύθερη είσοδο για όλους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά επιδείξεις Παραολυμπιακών αθλημάτων, να γνωρίσει σπουδαίους αθλητές και να συμμετάσχει σε μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία που αναδεικνύει τις αξίες της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, Χρυσού Χορηγού της Επιτροπής, και τη συνεργασία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Στο φετινό Πανόραμα θα παρουσιαστούν συνολικά 7 Παραολυμπιακά αθλήματα: Μπότσια, Καλαθοσφαίριση με Αμαξίδιο, Βόλεϊ Καθιστών, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ποδόσφαιρο Ακρωτηριασμένων, Ποδόσφαιρο Τυφλών και Παρά-Μπάντμιντον. Οι επισκέπτες θα μπορούν όχι μόνο να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις, αλλά και να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες κάθε αθλήματος και να βιώσουν από κοντά το πνεύμα του Παραολυμπιακού κινήματος.

Το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα» φιλοδοξεί και φέτος να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ισότιμης συμμετοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα, μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού. Η HELLENiQ ENERGY στηρίζει διαχρονικά την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τους Έλληνες αθλητές με αναπηρία, ως σταθερός υποστηρικτής από το 2018. Ως Χρυσός Χορηγός της Επιτροπής για την επόμενη τετραετία, ο Όμιλος στοχεύει μέσα από δράσεις και ενημερωτικές καμπάνιες να ενισχύσει την ανάπτυξη και τη διάδοση του Παραολυμπιακού κινήματος στην Ελλάδα.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Μοναστηράκι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον Παραολυμπιακό αθλητισμό και να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη γιορτή δύναμης, αισιοδοξίας και υπέρβασης.

