HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής

Διασφαλισμένο τον εφοδιασμό τους με αργό πετρέλαιο για όλο το δεύτερο τρίμηνο έχουν τα διυλιστήρια της HelleniQ Energy, διαθέτοντας παράλληλα αποθέματα που υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας των 90 ημερών, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου στους αναλυτές.

Ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι με το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή «η προτεραιότητά μας ήταν ξεκάθαρη, να διασφαλίσουμε την ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία των αγορών καυσίμων στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε». Προειδοποίησε πάντως ότι και το υπόλοιπο της χρονιάς αναμένεται εξίσου απαιτητικό, τονίζοντας παράλληλα ότι τα διυλιστήρια του ομίλου προσαρμόζουν καθημερινά τη λειτουργία τους, ώστε να μεγιστοποιούν την παραγωγή ενδιάμεσων κλασμάτων, όπως ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, τα οποία βρίσκονται σε έλλειψη πανευρωπαϊκά.

Πρόσθεσε ότι πέρα από την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς, η εταιρία συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην Ανατολική Μεσόγειο, με συνολικές εξαγωγές που ξεπερνούν τους 8 εκατ. τόνους ετησίως, περίπου το 50% της παραγωγής της για το σύνολο των προϊόντων της. Μάλιστα έχει πλεόνασμα παραγωγής σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, που βρίσκονται σε έλλειψη πανευρωπαϊκά. “Δεν εισάγουμε πετρελαιοειδή. Τα παράγουμε και είμαστε πλεονασματικοί”, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονης ανόδου των διεθνών περιθωρίων διύλισης, η HelleniQ Energy κατέγραψε ισχυρή βελτίωση μεγεθών στο πρώτο τρίμηνο του έτους, παρά το γεγονός ότι το διυλιστήριο του Ασπροπύργου βρισκόταν σε εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης.

«Είχαμε ένα καλό πρώτο τρίμηνο και εξίσου καλό αν όχι καλύτερο προδιαγράφεται και το δεύτερο τρίμηνο του έτους», δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της HelleniQ Energy.

Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 293 εκατ. ευρώ από 180 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 140 εκατ. ευρώ. Τα δημοσιευμένα EBITDA ανήλθαν σε 476 εκατ. ευρώ από 122 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2025 και τα καθαρά κέρδη σε 284 εκατ. ευρώ από 11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιον αν λειτουργούσε το διυλιστήριο του Ασπροπύργου στο οποίο έγινε η μεγαλύτερη συντήρηση της ιστορίας του και το οποίο πλέον λειτουργεί κανονικά, η εταιρία θα είχε επιπλέον έσοδα 400 εκατ. ευρώ.

Στην εσωτερική αγορά, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων μειώθηκαν κατά 2%, αν και τα καύσιμα αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 3%, πράγμα που δικαιολογείται από το γεγονός ότι η μεγάλη άνοδος των τιμών έγινε τον Μάρτιο. Στα αεροπορικά καύσιμα παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων 3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025 και στα ναυτιλιακά 5%. Συνολικά οι πωλήσεις καυσίμων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 842 χιλ μετρικούς τόνους από 841 χιλ μετρικούς τόνους την αντίστοιχη περίοδο 2025 και τα έσοδα στα 658 εκατ. ευρώ από 653 εκατ. ευρώ. Στις διεθνείς πωλήσεις παρατηρήθηκε άνοδος 25% σε όγκο, στα 534.000 μετρικούς τόνους από 426.000 μετρικούς τόνους, με τα αντίστοιχα έσοδα να διαμορφώνονται στα 502 εκατ. ευρώ από 404 εκατ. ευρώ (+ 24%).

Στα πετροχημικά οι πωλήσεις μειώθηκαν στα 65.000 τόνους από 67.000 τόνους και τα έσοδα στα 64 εκατ. ευρώ από 76 εκατ. ευρώ, λόγω της αρχικής πτώσης των περιθωρίων. Πλέον όμως, εξ αιτίας του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ τα περιθώρια ανακάμπτουν σημαντικά.

Τέλος, όσον αφορά την enerwave η οποία έχει ενσωματωθεί πλήρως στον όμιλο, το δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σε ισχύ κατά 4% στα 1.404 MW, όμως η συνολική παραγωγή ενέργειας μειώθηκε καθώς η μονάδα της Θίσβης βρισκόταν σε συντήρηση, ενώ υψηλές ήταν και οι περικοπές και έγχυσης ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Από τα τέλη Μαρτίου λειτούργησε ο σταθμός φωτοβολταϊκών της Ρουμανίας, που αναμένεται να ενισχύσει τα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες. Τα προσαρμοσμένα EBITDA της εταιρίας ανήλθαν στα 38 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.