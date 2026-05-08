ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
ΚΟΣΜΟΣ
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 10:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών

Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
Newsroom
Παρασκευή, 08/05/2026 - 13:03
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Παρατείνεται, έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει η HELLENiQ ENERGY σε πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων, ή κατόχους ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η απόφαση για παράταση ελήφθη λόγω του έντονου ενδιαφέροντος, καθώς η προσέλευση υποψηφίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα scholarships.helleniqenergy.gr/greece αυξάνεται καθημερινά με σταθερό ρυθμό.

Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές πλήρους φοίτησης, διάρκειας έως δύο ετών, σε μεταπτυχιακά προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης, καθώς και στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Καλύπτουν δίδακτρα και, υπό προϋποθέσεις, μέρος των εξόδων διαβίωσης, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί το Πρόγραμμα και στις 6 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και αναπτύσσει την παρουσία της. Συνολικά, θα προσφέρει έως και 40 υποτροφίες για σπουδές, στους τομείς της Μηχανικής & Ενέργειας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, των Περιβαλλοντικών Επιστημών και της Οικονομίας & Διοίκησης.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY υλοποιείται για 14η συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Ευθύνης του Ομίλου, έχοντας προσφέρει μέχρι σήμερα περισσότερες από 350 υποτροφίες σε φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς 08 Μαϊος 2026
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας 08 Μαϊος 2026
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού &amp; Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων

Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο

Στηρίζουμε το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στηρίζουμε το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο