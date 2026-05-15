Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Τρίωρη στάση εργασίας (από τις 7-10 π.μ.) και παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από την πύλη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, ύστερα από σχετική απόφαση των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

Με αφορμή την είδη γνωστοποιημένη απόφαση της ΔΕΗ για την οριστική παύση λειτουργίας του συγκεκριμένου σταθμού, οι εκπρόσωποι των Εργατικών Κέντρων αλλά και φορείς της πόλης, όπως εκπρόσωποι των δήμων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, ζητούν την παράταση λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και τη διασφάλιση της θερμικής ενέργειας για τις τηλεθερμάνσεις της περιοχής καθώς η απότομη απολιγνιτοποίηση έχει σοβαρές, όπως τονίζουν, κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για την περιοχή.

Ο συγκεκριμένος Σταθμός ολοκληρώνει σήμερα τη λειτουργία του και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΔΕΗ θα παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα σε ψυχρή εφεδρεία.