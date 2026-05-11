Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό

Η «αίσθηση θερμοκρασίας» δεν καθορίζεται μόνο από τον υδράργυρο, αλλά και από την υγρασία, που μπορεί να εντείνει σημαντικά την αίσθηση δυσφορίας και τον κίνδυνο για την υγεία.

Όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ξεκινούν οι καύσωνες, η παραμονή στο σπίτι χωρίς κλιματιστικό μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική δοκιμασία αντοχής.

Πολλά σπίτια - ιδίως μη ανακαινισμένα ή σε περιοχές όπου η ανάγκη ψύξης δεν ήταν παλαιότερα τόσο έντονη - δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα η ζέστη να συσσωρεύεται στους εσωτερικούς χώρους και να δημιουργεί συνθήκες δυσφορίας.

Ακόμη και χωρίς air condition, ωστόσο, υπάρχουν απλοί και πρακτικοί τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της θερμοκρασίας και στη διατήρηση ενός πιο δροσερού και ανεκτού περιβάλλοντος μέσα στο σπίτι.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε 10 από αυτούς:

1. Καλύψτε τα παράθυρα

Τα ακάλυπτα παράθυρα αφήνουν τη θερμότητα να εισέρχεται, ιδιαίτερα όταν δέχονται άμεσο ήλιο. Τέντες, παντζούρια, στόρια ή κουρτίνες συσκότισης μειώνουν σημαντικά τη θερμική επιβάρυνση.

2. Τοποθετήστε θερμομονωτική μεμβράνη

Οι ειδικές μεμβράνες τζαμιών μειώνουν έως και 98% την υπέρυθρη θερμότητα, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

3. Κλείστε τα παράθυρα τις ζεστές ώρες

Αν έξω κάνει περισσότερη ζέστη από μέσα, κρατήστε τα παράθυρα κλειστά κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανοίξτε τα ξανά το βράδυ όταν πέφτει η θερμοκρασία.

4. Αξιοποιήστε τα ρεύματα αέρα

Ανοίξτε παράθυρα σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού ώστε να δημιουργηθεί φυσική κυκλοφορία αέρα.

5. Τοποθετήστε σωστά τους ανεμιστήρες

Οι ανεμιστήρες δεν ψύχουν τον αέρα, αλλά τον «ανακατεύουν». Τοποθετήστε τους χαμηλά, ώστε να διαχέουν τον πιο δροσερό αέρα στο δωμάτιο.

6. Ρυθμίστε σωστά τον ανεμιστήρα οροφής

Το καλοκαίρι οι λεπίδες πρέπει να περιστρέφονται αριστερόστροφα, ώστε να σπρώχνουν τον αέρα προς τα κάτω.

7. Δημιουργήστε «ψυχρό αέρα» μόνοι σας

Τοποθετήστε ένα μπολ με πάγο μπροστά από ανεμιστήρα για αίσθηση δροσερής αύρας.

8. Δοκιμάστε δροσερές «κουρτίνες»

Ένα ελαφρώς βρεγμένο σεντόνι μπροστά από το παράθυρο μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία όταν περνά ο αέρας μέσα από το ύφασμα.

9. Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως

Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως παράγουν μεγάλη θερμότητα. Αντίθετα οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ή LED κρατούν τον χώρο πιο δροσερό και μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος.

10. Κάντε δουλειές το βράδυ

Συσκευές όπως φούρνος, πλυντήριο και στεγνωτήριο αυξάνουν τη θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε τες μετά τη δύση του ήλιου.

Πηγή: familyhandyman.com