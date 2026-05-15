Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ, κ. Διονυσίου Γκούτη, στο πάνελ "Securing the minerals behind the transition" του Energy Transition Summit, όπου συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. Κωνσταντίνος Γιατζιτζόγλου, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης κ. Κωστής Σταμπολής και συντόνισε η δημοσιογράφος κ. Χρύσα Λιάγγου και διοργανώθηκε από τους Financial Times & την εφημερίδα "Καθημερινή".

Το συνέδριο ανέδειξε την ασφάλεια των κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών (critical minerals) ως βασικό πυλώνα για την ενεργειακή μετάβαση και τα βασικά συμπεράσματα της παρέμβασής του Γενικού Διευθυντή ΕΑΓΜΕ, κ. Διονυσίου Γκούτη, ήταν τα εξής:

Στρατηγικό Πλεονέκτημα: Η Ελλάδα διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε παραδοσιακά κοιτάσματα (βωξίτης, χαλκός, νικέλιο), ενώ ορυκτά όπως ο γραφίτης και το αντιμόνιο επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο λόγω της γεωπολιτικής τους σημασίας.

Υψηλή Τεχνολογία & Άμυνα: Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γάλλιο. Μπορεί οι ανάγκες της Ε.Ε. να είναι ποσοτικά μικρές, αλλά η στρατηγική τους αξία είναι τεράστια. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αυτονομίας.

CRM Act & Πρωτοπορία: Η χώρα μας είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη που κατέθεσαν εθνικό σχέδιο έρευνας για κρίσιμες πρώτες ύλες, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 14 εκατ. ευρώ, δείχνοντας τον δρόμο για την ταχεία υλοποίηση του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού.

Κοινωνική Αποδοχή & Περιβάλλον: Η αξιοποίηση του υπόγειου πλούτου προϋποθέτει συνεχή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες. Λειτουργούμε εντός του αυστηρότερου περιβάλλοντος πλαισίου παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που εγγυώνται τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Η ΕΑΓΜΕ συνεχίζει συστηματικά την καταγραφή και έρευνα του ορυκτού δυναμικού της χώρας, συμβάλλοντας ενεργά στον νέο ευρωπαϊκό χάρτη των πρώτων υλών.