ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 13:12
HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 12:56
Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 11:40
Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 11:09
Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 10:40
Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 10:02
Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες

Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
Newsroom
Παρασκευή, 15/05/2026 - 11:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ, κ. Διονυσίου Γκούτη, στο πάνελ "Securing the minerals behind the transition" του Energy Transition Summit, όπου συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. Κωνσταντίνος Γιατζιτζόγλου, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης κ. Κωστής Σταμπολής και συντόνισε η δημοσιογράφος κ. Χρύσα Λιάγγου και διοργανώθηκε από τους Financial Times & την εφημερίδα "Καθημερινή".

Το συνέδριο ανέδειξε την ασφάλεια των κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών (critical minerals) ως βασικό πυλώνα για την ενεργειακή μετάβαση και τα βασικά συμπεράσματα της παρέμβασής του Γενικού Διευθυντή ΕΑΓΜΕ, κ. Διονυσίου Γκούτη, ήταν τα εξής:

Στρατηγικό Πλεονέκτημα: Η Ελλάδα διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε παραδοσιακά κοιτάσματα (βωξίτης, χαλκός, νικέλιο), ενώ ορυκτά όπως ο γραφίτης και το αντιμόνιο επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο λόγω της γεωπολιτικής τους σημασίας.

Υψηλή Τεχνολογία & Άμυνα: Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γάλλιο. Μπορεί οι ανάγκες της Ε.Ε. να είναι ποσοτικά μικρές, αλλά η στρατηγική τους αξία είναι τεράστια. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αυτονομίας.

CRM Act & Πρωτοπορία: Η χώρα μας είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη που κατέθεσαν εθνικό σχέδιο έρευνας για κρίσιμες πρώτες ύλες, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 14 εκατ. ευρώ, δείχνοντας τον δρόμο για την ταχεία υλοποίηση του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού.

Κοινωνική Αποδοχή & Περιβάλλον: Η αξιοποίηση του υπόγειου πλούτου προϋποθέτει συνεχή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες. Λειτουργούμε εντός του αυστηρότερου περιβάλλοντος πλαισίου παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που εγγυώνται τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Η ΕΑΓΜΕ συνεχίζει συστηματικά την καταγραφή και έρευνα του ορυκτού δυναμικού της χώρας, συμβάλλοντας ενεργά στον νέο ευρωπαϊκό χάρτη των πρώτων υλών.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle
Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle 15 Μαϊος 2026
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου 15 Μαϊος 2026
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών

Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES

Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη

Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού

Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ

Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;