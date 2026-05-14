ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 10:51

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Newsroom
Πέμπτη, 14/05/2026 - 13:17
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου στο συνέδριο «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe»

Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και των διασυνδέσεων, αλλά και την ανάγκη για ενεργειακό ρεαλισμό, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe», που διοργανώνουν οι «Financial Times» σε συνεργασία με την «Καθημερινή».

Ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε πάνελ για την ενεργειακή πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μαζί με τους Υπουργούς Μεταλλείων και Ενέργειας της Σερβίας, κα Dubravka Đedović Handanović, Ενέργειας της Μολδαβίας, κ. Dorin Junghietu, Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, κ. Enea Karakaçi, Ενέργειας, Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας, κα Sanja Bozhinovska και Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, κα Mariam Kvrivishvili.

«Η συζήτηση δεν αφορά στην απομάκρυνση ή τον περιορισμό της δέσμευσής μας απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Πρόκειται όμως για την ανάγκη να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο, αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Μπεν Χολ», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι ο στόχος και η κατεύθυνση προς καθαρή ενέργεια παραμένουν: «Η Ελλάδα, παρά τα δέκα χρόνια μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, αν συγκρίνει κανείς με το 2005, έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση των εκπομπών CO2 τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή την πορεία. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στον στόχο του 2030, πλήρως δεσμευμένοι στον στόχο του 2040».

«Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν μιλάμε για το μερίδιο της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, είμαστε 3οι στην ηλιακή ενέργεια και 9οι στην αιολική», είπε χαρακτηριστικά.

«Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε κάποια τάξη, κάποια “πρέπει” και “δεν πρέπει”. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ θα ανακοινωθεί αυτές τις ημέρες. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό κάθε χώρα να διαθέτει ένα πλαίσιο για το πώς αναπτύσσεται», επεσήμανε.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε παράλληλα, ότι η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη σε αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο πλέον «συνειδητοποιεί πως το φυσικό αέριο δεν είναι ανταγωνιστικό προς αυτή την πορεία, αλλά ίσως αποτελεί μια συμπληρωματική διάσταση».

Ερωτηθείς για τον Κάθετο Διάδρομο, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική διάσταση. Έχει έναν μετασχηματιστικό αντίκτυπο. Αυτό, για τη δική μας περιοχή αποτελεί μια ιστορική αλλαγή παραδείγματος. Μια αλλαγή κουλτούρας. Μεγαλώσαμε μέσα σε μια ιστορία που μας διαφοροποιούσε. Μια ιστορία πολέμων και, κάποιες φορές, μια ιστορία διαίρεσης ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Και τώρα όλοι οι Υπουργοί αυτών των χωρών προβάλλουν το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είμαστε».

«Αυτή είναι μια κολοσσιαία αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Και η ενέργεια έχει αυτή τη μοναδική διάσταση. Μας φέρνει κοντά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, τονίζοντας ότι όσο «πιο διασυνδεδεμένοι γινόμαστε, όσο περισσότερο πετυχαίνουμε να λειτουργούμε ως ‘εμείς’ τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας».

Μετά τη συμμετοχή του στο πάνελ, ο κ. Παπασταύρου είχε διαδοχικές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από τη Γεωργία, κα Mariam Kvrivishvili, και από την Αλβανία, κ. Enea Karakaçi.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών 13 Μαϊος 2026
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση 14 Μαϊος 2026
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση

Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα

Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου

Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026

Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ