Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 10:27

Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University

Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
Newsroom
Πέμπτη, 14/05/2026 - 11:43
Η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης φοιτητών/τριών, ερευνητών/τριών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης, μέσα από το Summer School «The Evolving Climate and Energy Landscape in Greece», το οποίο συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University και θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 22 Μαΐου 2026 στην Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης.

Το θερινό σχολείο φέρνει στο επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία ως ένα ζωντανό εργαστήριο ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση συνδέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Μέσα από μια place-based προσέγγιση, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της δίκαιης μετάβασης όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα επισκεφθούν, μεταξύ άλλων, φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλειάδα, τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Ιλαρίωνα, τη ΔΙΑΔΥΜΑ και το CERTH Innovation Hub Green, αποκτώντας άμεση επαφή με εφαρμογές της πράσινης καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία.

Την επιστημονική ευθύνη έχουν, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο Καθηγητής Λευτέρης Τοπάλoγλου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Εποχή και Επικεφαλής του ENTRA Lab, και από το Columbia University, σε συνεργασία με το Columbia Global Center Athens, η Greeshma Gadikota, Καθηγήτρια Κλιματικής Αλλαγής στο Columbia Climate School.

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 09:30 στην Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης, ενισχύοντας τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία γύρω από τις προκλήσεις της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της δίκαιης μετάβασης.

Παράλληλα, στις 25 και 26 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το συνέδριο «The Evolving Climate and Energy Landscape in Greece», παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητή Θεόδωρου Θεοδουλίδη, της Κοσμήτορα του Columbia Climate School Alexis Abramson και του Διευθυντή του Columbia Global Center Athens Στέφανου Γκαντόλφο. Το συνέδριο συνδιοργανώνουν το Columbia Global Center Athens, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia Climate School, με επίκεντρο τον διάλογο γύρω από τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον και τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της κλιματικής πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο

Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
Ερώτηση Βουλευτών Νέας Αριστεράς για την απολιγνιτοποίηση χωρίς Δίκαιη Μετάβαση
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
