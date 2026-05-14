Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University

Η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης φοιτητών/τριών, ερευνητών/τριών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης, μέσα από το Summer School «The Evolving Climate and Energy Landscape in Greece» , το οποίο συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University και θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 22 Μαΐου 2026 στην Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης .

Το θερινό σχολείο φέρνει στο επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία ως ένα ζωντανό εργαστήριο ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση συνδέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Μέσα από μια place-based προσέγγιση, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της δίκαιης μετάβασης όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα επισκεφθούν, μεταξύ άλλων, φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλειάδα, τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Ιλαρίωνα, τη ΔΙΑΔΥΜΑ και το CERTH Innovation Hub Green, αποκτώντας άμεση επαφή με εφαρμογές της πράσινης καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία.

Την επιστημονική ευθύνη έχουν, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο Καθηγητής Λευτέρης Τοπάλoγλου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης στη Μεταλιγνιτική Εποχή και Επικεφαλής του ENTRA Lab, και από το Columbia University, σε συνεργασία με το Columbia Global Center Athens, η Greeshma Gadikota, Καθηγήτρια Κλιματικής Αλλαγής στο Columbia Climate School.

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 09:30 στην Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης, ενισχύοντας τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία γύρω από τις προκλήσεις της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της δίκαιης μετάβασης.

Παράλληλα, στις 25 και 26 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το συνέδριο «The Evolving Climate and Energy Landscape in Greece», παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητή Θεόδωρου Θεοδουλίδη, της Κοσμήτορα του Columbia Climate School Alexis Abramson και του Διευθυντή του Columbia Global Center Athens Στέφανου Γκαντόλφο. Το συνέδριο συνδιοργανώνουν το Columbia Global Center Athens, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia Climate School, με επίκεντρο τον διάλογο γύρω από τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον και τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της κλιματικής πολιτικής.

