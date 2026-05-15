Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2026 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, 27 Μαΐου 2026 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026 στις 17:30 τοπική ώρα.

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2026 – 31.3.2026 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.moh.gr/ (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Euronext Athens https://athens.euronext.com μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, 27 Μαΐου 2026.