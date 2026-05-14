Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, ενισχύει τη συνεργασία της με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), συμμετέχοντας σε έναν διευρυμένο συνασπισμό βιομηχανιών, συμβουλευτικών εταιρειών και τεχνολογικών συνεργατών που εργάζονται για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας παγκοσμίως. Μαζί, προωθούν το Lighthouse Operating System (Lighthouse OS) , ένα πλαίσιο βασισμένο σε αποδεδειγμένες μεθοδολογίες, σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσει τις βιομηχανίες να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία τους σε μεγάλη κλίμακα.

Οι περισσότερες βιομηχανίες έχουν επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Λίγες, όμως, έχουν καταφέρει να τον εφαρμόσουν σε μεγάλη κλίμακα. Πιλοτικά έργα πετυχαίνουν, αλλά στη συνέχεια σταματούν. Τα οφέλη παραμένουν τοπικά. Το χάσμα μεταξύ των πιο προηγμένων εργοστασίων στον κόσμο και της υπόλοιπης βιομηχανίας συνεχίζει να διευρύνεται. Ένα νέο πλαίσιο που παρουσιάζεται σήμερα φιλοδοξεί να το γεφυρώσει.

Το Lighthouse Operating System (Lighthouse OS) αποτελεί ένα open-source και πρακτικό πρότυπο λειτουργίας, το οποίο μετατρέπει τις αποδεδειγμένες πρακτικές των πιο αποδοτικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων παγκοσμίως σε μια δομημένη πορεία που μπορεί να ακολουθήσει κάθε βιομηχανία. Αξιοποιώντας 8 χρόνια γνώσεων και εμπειρίας από το Global Lighthouse Network, το Lighthouse OS αναπτύχθηκε από το Centre for Advanced Manufacturing and Supply Chains του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σε συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισμού (OEMs), τελικούς χρήστες και συμβουλευτικές εταιρείες. Παρέχει στις επιχειρήσεις μια ξεκάθαρη και αυτόνομη διαδρομή, από το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα έως την πραγματική επιχειρησιακή αριστεία, χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσουν από το μηδέν ή να επιστρατεύσουν εξειδικευμένες ομάδες συμβούλων.

Ένα πρότυπο βασισμένο στην πραγματική βιομηχανική πρακτική

Το Lighthouse OS βασίζεται σε έξι βασικές αρχές λειτουργίας: ευέλικτες και ανθεκτικές διαδικασίες, διασυνδεδεμένες και διαφανείς ροές, end-to-end συγχρονισμό, ενσωματωμένη βιωσιμότητα, συνεχής μάθηση και επιτάχυνση των ψηφιακών και data-driven δυνατοτήτων, οι οποίες οργανώνονται σε πέντε επίπεδα επιχειρησιακής ωριμότητας. Έτσι, οι εταιρείες μπορούν να αξιολογήσουν τη σημερινή τους θέση, να εντοπίσουν τις προτεραιότητες βελτίωσης και να προχωρήσουν στον μετασχηματισμό τους με τον δικό τους ρυθμό.

Σε αντίθεση με μεμονωμένα ψηφιακά εργαλεία, το Lighthouse OS έχει σχεδιαστεί ως μια ολιστική προσέγγιση λειτουργίας: συνδέει την ψηφιακή καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την επιχειρησιακή αριστεία σε ένα ενιαίο και συνεκτικό μοντέλο, που προσφέρει μετρήσιμα και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα.

Schneider Electric: εμπειρία ενσωματωμένη στον πυρήνα του συστήματος

Η Schneider Electric φέρνει στην πρωτοβουλία άμεση εμπειρία μετασχηματισμού. Η εταιρεία αφιερώνει περισσότερες από δύο δεκαετίες στη βελτιστοποίηση ενός λειτουργικού συστήματος που σήμερα αποτελεί τη βάση για τη διάκρισή της στην κατάταξη Gartner για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και για την αναγνώριση 9 εργοστασίων της από το WEF ως Lighthouse factories . Αυτή η βάση, που έχει αναπτυχθεί πάνω σε προηγμένα ψηφιακά συστήματα, αυτοματισμούς με αξιοποίηση AI και πρακτικές sustainability-by-design, αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το πλαίσιο του Lighthouse OS.

Ο Federico Torti, Head, Technology & Innovation του World Economic Forum, δήλωσε «Πολλές βιομηχανίες έχουν τη φιλοδοξία να μετασχηματιστούν, αλλά δεν διαθέτουν μια συνεκτική πορεία που να τους επιτρέπει να το πετύχουν με συνέπεια και σε μεγάλη κλίμακα. Το Lighthouse OS έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: μετατρέπει όσα έχουν μάθει τα κορυφαία εργοστάσια του κόσμου μέσα από χρόνια πραγματικής επιχειρησιακής εμπειρίας σε ένα πρακτικό πλαίσιο που μπορεί να εφαρμόσει κάθε βιομηχανία. Στόχος είναι να καταστεί η απόδοση επιπέδου “Lighthouse” ένας ρεαλιστικός στόχος για ολόκληρη τη βιομηχανία και όχι μόνο για τους πιο προηγμένους παίκτες της αγοράς».

Η Cecile Vercellino, SVP Services, Industrial Automation της Schneider Electric, σχολίασε «Η Schneider Electric έχει βιώσει αυτόν τον μετασχηματισμό στην πράξη, μέσα από περισσότερα από 120 smart factories και distribution centers. Γνωρίζουμε τι λειτουργεί, σε ποια σημεία δυσκολεύονται οι εταιρείες και τι απαιτείται για να περάσουν από μεμονωμένα πιλοτικά έργα σε πραγματική αλλαγή σε επίπεδο συνολικού συστήματος. Αυτή η άμεση εμπειρία είναι ενσωματωμένη στο Lighthouse OS. Ο οργανισμός μας εφαρμόζει ήδη αυτές τις αρχές στο ευρύτερο οικοσύστημά του και καταγράφει μετρήσιμα αποτελέσματα».

Μια ανοιχτή πρωτοβουλία σχεδιασμένη να εξελίσσεται

Το Lighthouse OS έχει σχεδιαστεί ώστε να εξελίσσεται διαρκώς. Καθώς προχωρούν τα πιλοτικά προγράμματα διεθνώς και τα σχόλια της κοινότητας διαμορφώνουν τις επόμενες εκδόσεις του, η πρωτοβουλία καλεί ενεργά βιομηχανίες, παρόχους τεχνολογίας και φορείς του δημόσιου τομέα να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν.

