ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/05/2026 - 10:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου

Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
Newsroom
Πέμπτη, 14/05/2026 - 10:49
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, ενισχύει τη συνεργασία της με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), συμμετέχοντας σε έναν διευρυμένο συνασπισμό βιομηχανιών, συμβουλευτικών εταιρειών και τεχνολογικών συνεργατών που εργάζονται για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας παγκοσμίως. Μαζί, προωθούν το Lighthouse Operating System (Lighthouse OS) , ένα πλαίσιο βασισμένο σε αποδεδειγμένες μεθοδολογίες, σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσει τις βιομηχανίες να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία τους σε μεγάλη κλίμακα.

Οι περισσότερες βιομηχανίες έχουν επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Λίγες, όμως, έχουν καταφέρει να τον εφαρμόσουν σε μεγάλη κλίμακα. Πιλοτικά έργα πετυχαίνουν, αλλά στη συνέχεια σταματούν. Τα οφέλη παραμένουν τοπικά. Το χάσμα μεταξύ των πιο προηγμένων εργοστασίων στον κόσμο και της υπόλοιπης βιομηχανίας συνεχίζει να διευρύνεται. Ένα νέο πλαίσιο που παρουσιάζεται σήμερα φιλοδοξεί να το γεφυρώσει.

Το Lighthouse Operating System (Lighthouse OS) αποτελεί ένα open-source και πρακτικό πρότυπο λειτουργίας, το οποίο μετατρέπει τις αποδεδειγμένες πρακτικές των πιο αποδοτικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων παγκοσμίως σε μια δομημένη πορεία που μπορεί να ακολουθήσει κάθε βιομηχανία. Αξιοποιώντας 8 χρόνια γνώσεων και εμπειρίας από το Global Lighthouse Network, το Lighthouse OS αναπτύχθηκε από το Centre for Advanced Manufacturing and Supply Chains του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σε συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισμού (OEMs), τελικούς χρήστες και συμβουλευτικές εταιρείες. Παρέχει στις επιχειρήσεις μια ξεκάθαρη και αυτόνομη διαδρομή, από το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα έως την πραγματική επιχειρησιακή αριστεία, χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσουν από το μηδέν ή να επιστρατεύσουν εξειδικευμένες ομάδες συμβούλων.

Ένα πρότυπο βασισμένο στην πραγματική βιομηχανική πρακτική

Το Lighthouse OS βασίζεται σε έξι βασικές αρχές λειτουργίας: ευέλικτες και ανθεκτικές διαδικασίες, διασυνδεδεμένες και διαφανείς ροές, end-to-end συγχρονισμό, ενσωματωμένη βιωσιμότητα, συνεχής μάθηση και επιτάχυνση των ψηφιακών και data-driven δυνατοτήτων, οι οποίες οργανώνονται σε πέντε επίπεδα επιχειρησιακής ωριμότητας. Έτσι, οι εταιρείες μπορούν να αξιολογήσουν τη σημερινή τους θέση, να εντοπίσουν τις προτεραιότητες βελτίωσης και να προχωρήσουν στον μετασχηματισμό τους με τον δικό τους ρυθμό.

Σε αντίθεση με μεμονωμένα ψηφιακά εργαλεία, το Lighthouse OS έχει σχεδιαστεί ως μια ολιστική προσέγγιση λειτουργίας: συνδέει την ψηφιακή καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την επιχειρησιακή αριστεία σε ένα ενιαίο και συνεκτικό μοντέλο, που προσφέρει μετρήσιμα και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα.

Schneider Electric: εμπειρία ενσωματωμένη στον πυρήνα του συστήματος

Η Schneider Electric φέρνει στην πρωτοβουλία άμεση εμπειρία μετασχηματισμού. Η εταιρεία αφιερώνει περισσότερες από δύο δεκαετίες στη βελτιστοποίηση ενός λειτουργικού συστήματος που σήμερα αποτελεί τη βάση για τη διάκρισή της στην κατάταξη Gartner για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και για την αναγνώριση 9 εργοστασίων της από το WEF ως Lighthouse factories . Αυτή η βάση, που έχει αναπτυχθεί πάνω σε προηγμένα ψηφιακά συστήματα, αυτοματισμούς με αξιοποίηση AI και πρακτικές sustainability-by-design, αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το πλαίσιο του Lighthouse OS.

Ο Federico Torti, Head, Technology & Innovation του World Economic Forum, δήλωσε «Πολλές βιομηχανίες έχουν τη φιλοδοξία να μετασχηματιστούν, αλλά δεν διαθέτουν μια συνεκτική πορεία που να τους επιτρέπει να το πετύχουν με συνέπεια και σε μεγάλη κλίμακα. Το Lighthouse OS έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: μετατρέπει όσα έχουν μάθει τα κορυφαία εργοστάσια του κόσμου μέσα από χρόνια πραγματικής επιχειρησιακής εμπειρίας σε ένα πρακτικό πλαίσιο που μπορεί να εφαρμόσει κάθε βιομηχανία. Στόχος είναι να καταστεί η απόδοση επιπέδου “Lighthouse” ένας ρεαλιστικός στόχος για ολόκληρη τη βιομηχανία και όχι μόνο για τους πιο προηγμένους παίκτες της αγοράς».

Η Cecile Vercellino, SVP Services, Industrial Automation της Schneider Electric, σχολίασε «Η Schneider Electric έχει βιώσει αυτόν τον μετασχηματισμό στην πράξη, μέσα από περισσότερα από 120 smart factories και distribution centers. Γνωρίζουμε τι λειτουργεί, σε ποια σημεία δυσκολεύονται οι εταιρείες και τι απαιτείται για να περάσουν από μεμονωμένα πιλοτικά έργα σε πραγματική αλλαγή σε επίπεδο συνολικού συστήματος. Αυτή η άμεση εμπειρία είναι ενσωματωμένη στο Lighthouse OS. Ο οργανισμός μας εφαρμόζει ήδη αυτές τις αρχές στο ευρύτερο οικοσύστημά του και καταγράφει μετρήσιμα αποτελέσματα».

Μια ανοιχτή πρωτοβουλία σχεδιασμένη να εξελίσσεται

Το Lighthouse OS έχει σχεδιαστεί ώστε να εξελίσσεται διαρκώς. Καθώς προχωρούν τα πιλοτικά προγράμματα διεθνώς και τα σχόλια της κοινότητας διαμορφώνουν τις επόμενες εκδόσεις του, η πρωτοβουλία καλεί ενεργά βιομηχανίες, παρόχους τεχνολογίας και φορείς του δημόσιου τομέα να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για συμμετοχή στη συνεργασία, επισκεφθείτε:

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα 14 Μαϊος 2026
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy 14 Μαϊος 2026
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος

Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»

Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030

Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix

Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030

Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale