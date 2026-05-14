Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy

Η Metron Energy Applications , με ισχυρή παρουσία στον κλάδο των κατασκευών και των έργων EPC, υιοθέτησε με επιτυχία ένα πανελλαδικό έργο HP Managed Print Services (HP MPS) , υλοποιημένο από την Infinitum .

Το έργο αναβάθμισε τις εκτυπωτικές υποδομές της Metron Energy στα κεντρικά της γραφεία στη Μαγούλα Αττικής, στο υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης, αλλά και στα εργοτάξιά της σε όλη την Ελλάδα.

Εγκαθιστώντας τους προηγμένους εκτυπωτές HP Color LaserJet Managed MFP E786dn και HP DesignJet T2600dr 36-in PostScript Multifunction Printer σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα έτοιμη για το μέλλον, που αντιμετωπίζει τις κυβερνοπροκλήσεις και θέτει νέα σημεία αναφοράς για την ασφαλή εκτύπωση των επιχειρήσεων.

Κύρια οφέλη

Mέσω του έργου Managed Print Services από την HP και την Infinitum, η Metron Energy έχει επιτύχει μια αναβαθμισμένη υποδομή με σημαντικά οφέλη:

Οι HP εκτυπωτές είναι οι μόνοι που διαθέτουν προηγμένη κρυπτογράφηση ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αναδυόμενες κβαντικές κυβερνοαπειλές και επιθέσεις.

Ταυτόχρονα, τα αυθεντικά αναλώσιμα HP ενσωματώνουν τα πιο εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που προστατεύουν την ακεραιότητα του υλικολογισμικού και τα δεδομένα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής κάθε συσκευής.

Ακόμη, οι αυτοματοποιημένες ροές εργασίας και η επεκτασιμότητα ενισχύουν την παραγωγικότητα, ενώ το έργο προσφέρει ισχυρή απόδοση επένδυσης βελτιστοποιώντας τη χρήση συσκευών και τη διαχείριση των αναλωσίμων, αλλά και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η λύση MPS της HP που υλοποίησε η Infinitum εναρμονίζεται με τους στόχους βιωσιμότητας της Metron Energy μέσω ανακυκλώσιμων αυθεντικών αναλωσίμων HP, βελτιωμένης ποιότητας αέρα και προσεγγίσεων με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Συνολικά, το έργο εκφράζει τη δέσμευση της HP να αναπτύσσει και να παρέχει εργαλεία, υλικό και λύσεις που διαμορφώνουν το Μέλλον της Εργασίας, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σχετικά με τη Metron Energy Applications

Η Metron Energy Applications ιδρύθηκε το 1997 με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έκτοτε, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί ραγδαία και έχει αποκτήσει φήμη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε άλλους τομείς, όπως η Ενέργεια, η Αεροπλοΐα, το Νερό, η Ναυτιλία και η Βιομηχανία Τροφίμων, και συμμετέχοντας σε έργα σε περισσότερες από 45 χώρες παγκοσμίως.

Σχετικά με την HP

Η HP Inc. (NYSE: HPQ) είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία που επαναπροσδιορίζει το Μέλλον της Εργασίας. Με παρουσία σε περισσότερες από 180 χώρες, η HP προσφέρει καινοτόμες και βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη συσκευές, λογισμικό, υπηρεσίες και συνδρομητικές λύσεις που ενισχύουν την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επαγγελματική ολοκλήρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε: HP.com.

Σχετικά με την Infinitum

H Infinitum είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος, πρωτοπόρος System Integrator και στρατηγικός συνεργάτης τεχνολογίας, αφοσιωμένος στο σχεδιασμό λύσεων IT κρίσιμης σημασίας, που επιταχύνουν την ψηφιακή ωριμότητα σε ποικίλες κάθετες αγορές. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες αριστείας και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο IT, Document & Digital Audio Visual λύσεων, αξιοποιούμε τη βαθιά τεχνική εξειδίκευση για την ανάπτυξη βελτιστοποιημένων, ασφαλών και αξιόπιστων ψηφιακών οικοσυστημάτων.