Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος

Τετάρτη, 13/05/2026 - 06:49
Σε ένα σύγχρονο νοικοκυριό, 20 έως 40 συσκευές μπορεί να τραβούν διαρκώς μικρές ποσότητες ρεύματος.

Όσο το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να μειώσουν την κατανάλωση στο σπίτι. Ειδικός επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη «αόρατη» απώλεια ενέργειας μπορεί να βρίσκεται στην κουζίνα σας - χωρίς να το γνωρίζετε.

Παρότι η προσοχή στρέφεται συνήθως σε ενεργοβόρες συσκευές όπως το κλιματιστικό ή τα θερμαντικά σώματα, ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης της εταιρείας Oregon Generators, υποστηρίζει ότι ένας απροσδόκητος «ένοχος» είναι ο φούρνος μικροκυμάτων.

Όπως εξηγεί, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται, ο φούρνος μικροκυμάτων συνεχίζει να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο. Οι εσωτερικές ηλεκτρονικές λειτουργίες και η ψηφιακή οθόνη παραμένουν ενεργές, καθιστώντας την συσκευή αυτό που ονομάζουμε «ενεργειακό βαμπίρ».

Η μικρή κατανάλωση μεταφράζεται σε μεγάλο κόστος

Πολλοί θεωρούν αμελητέα τα λίγα watt που απαιτεί μια συσκευή σε κατάσταση αναμονής. Όμως, σύμφωνα με τον ειδικό, το πρόβλημα προκύπτει αθροιστικά. Ένας φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να καταναλώνει περίπου 3 με 4 watt, όμως στο ίδιο σπίτι λειτουργούν ταυτόχρονα δεκάδες συσκευές σε standby: αποκωδικοποιητές, καφετιέρες, φορτιστές laptop, εκτυπωτές και τηλεοράσεις.

Σε ένα σύγχρονο νοικοκυριό, 20 έως 40 συσκευές μπορεί να τραβούν μικρές ποσότητες ρεύματος διαρκώς. Συνολικά, αυτό ισοδυναμεί με 50 έως 200 watt που καταναλώνονται ασταμάτητα - σαν να αφήνει κανείς δύο λάμπες αναμμένες όλο το 24ωρο χωρίς λόγο. Σε ετήσια βάση, αυτή η «αόρατη» κατανάλωση μπορεί να προσθέσει δεκάδες ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος.

Τα παλαιότερα μοντέλα καταναλώνουν περισσότερο

Οι παλαιότεροι φούρνοι μικροκυμάτων θεωρούνται ακόμη πιο ενεργοβόροι. Συσκευές της δεκαετίας του 1990 ή των αρχών του 2000 μπορεί να καταναλώνουν 6 έως 10 watt σε κατάσταση αναμονής, ενώ τα νεότερα ενεργειακά μοντέλα περιορίζονται συνήθως στα 3-4 watt.

Ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση εμφανίζουν οι συσκευές με μεγάλες φωτεινές οθόνες που δείχνουν συνεχώς την ώρα, καθώς και τα μοντέλα με ενσωματωμένο απορροφητήρα ή λειτουργίες convection, τα οποία διατηρούν ενεργά περισσότερα ηλεκτρονικά κυκλώματα ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Η απλή λύση

Η λύση είναι απλή: αποσύνδεση από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή χρήση πολύπριζου με διακόπτη ώστε να διακόπτεται πλήρως η παροχή ρεύματος.

Πηγή: Yahoo

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 06:49
