Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος

Όσο το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να μειώσουν την κατανάλωση στο σπίτι. Ειδικός επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη «αόρατη» απώλεια ενέργειας μπορεί να βρίσκεται στην κουζίνα σας - χωρίς να το γνωρίζετε.

Παρότι η προσοχή στρέφεται συνήθως σε ενεργοβόρες συσκευές όπως το κλιματιστικό ή τα θερμαντικά σώματα, ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης της εταιρείας Oregon Generators, υποστηρίζει ότι ένας απροσδόκητος «ένοχος» είναι ο φούρνος μικροκυμάτων.

Όπως εξηγεί, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται, ο φούρνος μικροκυμάτων συνεχίζει να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο. Οι εσωτερικές ηλεκτρονικές λειτουργίες και η ψηφιακή οθόνη παραμένουν ενεργές, καθιστώντας την συσκευή αυτό που ονομάζουμε «ενεργειακό βαμπίρ».

Η μικρή κατανάλωση μεταφράζεται σε μεγάλο κόστος

Πολλοί θεωρούν αμελητέα τα λίγα watt που απαιτεί μια συσκευή σε κατάσταση αναμονής. Όμως, σύμφωνα με τον ειδικό, το πρόβλημα προκύπτει αθροιστικά. Ένας φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να καταναλώνει περίπου 3 με 4 watt, όμως στο ίδιο σπίτι λειτουργούν ταυτόχρονα δεκάδες συσκευές σε standby: αποκωδικοποιητές, καφετιέρες, φορτιστές laptop, εκτυπωτές και τηλεοράσεις.

Σε ένα σύγχρονο νοικοκυριό, 20 έως 40 συσκευές μπορεί να τραβούν μικρές ποσότητες ρεύματος διαρκώς. Συνολικά, αυτό ισοδυναμεί με 50 έως 200 watt που καταναλώνονται ασταμάτητα - σαν να αφήνει κανείς δύο λάμπες αναμμένες όλο το 24ωρο χωρίς λόγο. Σε ετήσια βάση, αυτή η «αόρατη» κατανάλωση μπορεί να προσθέσει δεκάδες ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος.

Τα παλαιότερα μοντέλα καταναλώνουν περισσότερο

Οι παλαιότεροι φούρνοι μικροκυμάτων θεωρούνται ακόμη πιο ενεργοβόροι. Συσκευές της δεκαετίας του 1990 ή των αρχών του 2000 μπορεί να καταναλώνουν 6 έως 10 watt σε κατάσταση αναμονής, ενώ τα νεότερα ενεργειακά μοντέλα περιορίζονται συνήθως στα 3-4 watt.

Ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση εμφανίζουν οι συσκευές με μεγάλες φωτεινές οθόνες που δείχνουν συνεχώς την ώρα, καθώς και τα μοντέλα με ενσωματωμένο απορροφητήρα ή λειτουργίες convection, τα οποία διατηρούν ενεργά περισσότερα ηλεκτρονικά κυκλώματα ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Η απλή λύση

Η λύση είναι απλή: αποσύνδεση από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή χρήση πολύπριζου με διακόπτη ώστε να διακόπτεται πλήρως η παροχή ρεύματος.

