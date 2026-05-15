Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 08:21

Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
Newsroom
Παρασκευή, 15/05/2026 - 08:14
Newsroom
Παρασκευή, 15/05/2026 - 08:14
Η ZeniΘ δίνει και φέτος τη δική της ενέργεια στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης, που επιστρέφει από την 1η έως και τις 31 Μαΐου, με εκατοντάδες εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά της Αθήνας.

Με μια δυναμική παρουσία σε επιλεγμένες δράσεις του φεστιβάλ και κεντρικό μήνυμα «Μία πόλη. Μία ανθρώπινη ενέργεια.» η ZeniΘ δημιουργεί ένα πλέγμα διαδραστικών εμπειριών που συνδυάζουν τη γνώση με τη ψυχαγωγία. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα activations, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της ενέργειας με τρόπο άμεσο, βιωματικό και δημιουργικό.

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και προσφορές, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του product portfolio ZeΝergy της ZeniΘ, το οποίο προσφέρει ευέλικτες επιλογές σταθερών προγραμμάτων σχεδιασμένων ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικά επίπεδα οικιακής κατανάλωσης, καθώς και dual energy λύσεις όπως τα Power Home Pair & Gas Home Pair New, που συνδυάζουν προνόμια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέσα από ευέλικτες υπηρεσίες και προσφορές προστιθέμενης αξίας για τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού.

Κατά τη διάρκεια των Fitness & Yoga Sessions και του Wellness Festival by Nicki Petroulaki, το Power Tent by ZeniΘ μετατρέπεται σε έναν χώρο παιχνιδιού και ανακάλυψης, όπου ένα διαδραστικό memory game καλεί τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τη μνήμη και την παρατηρητικότητά τους, αντιστοιχίζοντας σωστά ακολουθίες εικόνων, μέσα από μια εμπειρία που συνδυάζει τη διασκέδαση με τη μάθηση.

Στα Fairytales in the Park, οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές αφήγησης παραμυθιών στο ειδικά διαμορφωμένο Energy Floor, ενώ η φαντασία θα πρωταγωνιστεί μέσα από ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά θα γνωρίζουν την έννοια της ενέργειας αντιστοιχίζοντας κάρτες και δίνοντας ζωή σε έναν μαγικό κόσμο. Στα Greek Cinema Nights, η ZeniΘ υποδέχεται το κοινό στο dedicated Energy Floor, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό experience point για τις κινηματογραφικές βραδιές. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα interactive quiz experience που συνδυάζει γνώση, συμμετοχή και branded giveaway δώρα.

Η εμπειρία κορυφώνεται με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, καθώς όσοι συμμετέχουν στις δράσεις της ZeniΘ έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη συνολική εμπειρία, έρχονται πιο κοντά σε σύγχρονες ενεργειακές λύσεις, ανακαλύπτοντας πώς η ενέργεια μπορεί να ενσωματωθεί απλά και ουσιαστικά στην καθημερινότητά τους.

Πού θα μας βρείτε:

  • 1 Μαΐου - AthensUrbanPicnic | Ακαδημία Πλάτωνος
  • 17 Μαΐου - Sports Park Family Edition | Πάρκο Ριζάρη
  • 1–31 Μαΐου - Fairytalesinthe Park | 19 διαφορετικές τοποθεσίες
  • 5, 12, 19, 26 Μαΐου - Fitness Sessions | Πάρκο Ελευθερίας
  • 2,9, 16, 23 Μαΐου - Yoga Sessions | Πάρκο Ριζάρη
  • 23–24 Μαΐου - Wellness Festival by Nicki Petroulaki | Εθνικός Κήπος
  • 25–28 Μαΐου - Greek Cinema Nights | Πάρκο Ελευθερίας

Ο Julien Bettinger, Retail Director της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε για τρίτη συνεχή χρονιά στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, σε ένα από τα πιο αγαπημένα πολιτιστικά events της Αθήνας. Στη ZeniΘ, κινητήριος δύναμη μας είναι η ενέργεια, μια δύναμη που μας κινητοποιεί να δημιουργούμε, να εξελισσόμαστε και να μοιραζόμαστε εμπειρίες. Μέσα από τις φετινές βιωματικές δράσεις μας, προσκαλούμε το κοινό να αλληλεπιδράσει, να ανακαλύψει και να δει την ενέργεια με μια νέα ματιά».

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, με περισσότερες από 30 εκδηλώσεις σε δεκάδες σημεία της πόλης, μετατρέπει την Αθήνα σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γεμίσουν τις γειτονιές με εικόνες, μουσική και δημιουργικές εμπειρίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ZeniΘ στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό και τη βιωσιμότητα, παραμένοντας προσηλωμένη στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών γύρω από θέματα ενέργειας και στη δημιουργία δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα.

