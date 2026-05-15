Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια

Η ZeniΘ δίνει και φέτος τη δική της ενέργεια στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης, που επιστρέφει από την 1η έως και τις 31 Μαΐου, με εκατοντάδες εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά της Αθήνας.

Με μια δυναμική παρουσία σε επιλεγμένες δράσεις του φεστιβάλ και κεντρικό μήνυμα «Μία πόλη. Μία ανθρώπινη ενέργεια.» η ZeniΘ δημιουργεί ένα πλέγμα διαδραστικών εμπειριών που συνδυάζουν τη γνώση με τη ψυχαγωγία. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα activations, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της ενέργειας με τρόπο άμεσο, βιωματικό και δημιουργικό.

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και προσφορές, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του product portfolio ZeΝergy της ZeniΘ, το οποίο προσφέρει ευέλικτες επιλογές σταθερών προγραμμάτων σχεδιασμένων ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικά επίπεδα οικιακής κατανάλωσης, καθώς και dual energy λύσεις όπως τα Power Home Pair & Gas Home Pair New, που συνδυάζουν προνόμια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέσα από ευέλικτες υπηρεσίες και προσφορές προστιθέμενης αξίας για τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού.

Κατά τη διάρκεια των Fitness & Yoga Sessions και του Wellness Festival by Nicki Petroulaki, το Power Tent by ZeniΘ μετατρέπεται σε έναν χώρο παιχνιδιού και ανακάλυψης, όπου ένα διαδραστικό memory game καλεί τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τη μνήμη και την παρατηρητικότητά τους, αντιστοιχίζοντας σωστά ακολουθίες εικόνων, μέσα από μια εμπειρία που συνδυάζει τη διασκέδαση με τη μάθηση.

Στα Fairytales in the Park, οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές αφήγησης παραμυθιών στο ειδικά διαμορφωμένο Energy Floor, ενώ η φαντασία θα πρωταγωνιστεί μέσα από ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά θα γνωρίζουν την έννοια της ενέργειας αντιστοιχίζοντας κάρτες και δίνοντας ζωή σε έναν μαγικό κόσμο. Στα Greek Cinema Nights, η ZeniΘ υποδέχεται το κοινό στο dedicated Energy Floor, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό experience point για τις κινηματογραφικές βραδιές. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα interactive quiz experience που συνδυάζει γνώση, συμμετοχή και branded giveaway δώρα.

Η εμπειρία κορυφώνεται με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, καθώς όσοι συμμετέχουν στις δράσεις της ZeniΘ έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη συνολική εμπειρία, έρχονται πιο κοντά σε σύγχρονες ενεργειακές λύσεις, ανακαλύπτοντας πώς η ενέργεια μπορεί να ενσωματωθεί απλά και ουσιαστικά στην καθημερινότητά τους.

Πού θα μας βρείτε:

1 Μαΐου - Athens Urban Picnic | Ακαδημία Πλάτωνος

17 Μαΐου - Sports Park Family Edition | Πάρκο Ριζάρη

1–31 Μαΐου - Fairytales in the Park | 19 διαφορετικές τοποθεσίες

5, 12, 19, 26 Μαΐου - Fitness Sessions | Πάρκο Ελευθερίας

2,9, 16, 23 Μαΐου - Yoga Sessions | Πάρκο Ριζάρη

23–24 Μαΐου - Wellness Festival by Nicki Petroulaki | Εθνικός Κήπος

25–28 Μαΐου - Greek Cinema Nights | Πάρκο Ελευθερίας

Ο Julien Bettinger, Retail Director της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε για τρίτη συνεχή χρονιά στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, σε ένα από τα πιο αγαπημένα πολιτιστικά events της Αθήνας. Στη ZeniΘ, κινητήριος δύναμη μας είναι η ενέργεια, μια δύναμη που μας κινητοποιεί να δημιουργούμε, να εξελισσόμαστε και να μοιραζόμαστε εμπειρίες. Μέσα από τις φετινές βιωματικές δράσεις μας, προσκαλούμε το κοινό να αλληλεπιδράσει, να ανακαλύψει και να δει την ενέργεια με μια νέα ματιά».

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, με περισσότερες από 30 εκδηλώσεις σε δεκάδες σημεία της πόλης, μετατρέπει την Αθήνα σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γεμίσουν τις γειτονιές με εικόνες, μουσική και δημιουργικές εμπειρίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ZeniΘ στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό και τη βιωσιμότητα, παραμένοντας προσηλωμένη στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών γύρω από θέματα ενέργειας και στη δημιουργία δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα.