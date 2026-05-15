Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 13:12
HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 12:56
Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 11:40
Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 11:09
Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 10:40
Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 10:02
Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο

Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
Newsroom
Παρασκευή, 15/05/2026 - 10:02
Δήλωση της Προέδρου της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς Πέτης Πέρκα για την Πτολεμαΐδα 5

Η συζήτηση για το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν μπορεί να συνεχίζεται με όρους ψευδαισθήσεων και αδιεξόδων διλημμάτων. Η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας αξίζει επιτέλους έναν σοβαρό και ειλικρινή σχεδιασμό για τη μεταλιγνιτική εποχή και όχι διαρκείς παλινωδίες.

Η θέση της Νέας Αριστεράς είναι ξεκάθαρη: όχι στα ορυκτά καύσιμα, ναι στις ΑΠΕ και στην αποθήκευση. Γι’ αυτό, για εμάς δεν υφίσταται δίλημμα για την Πτολεμαΐδα 5 ανάμεσα στον λιγνίτη και το φυσικό αέριο. Και οι δύο επιλογές ανήκουν σε ένα ενεργειακό μοντέλο του παρελθόντος, το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη δεινή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι να δούμε την επόμενη μέρα με πραγματικό βάθος και στρατηγική. Η πρόταση για μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα αποθήκευσης πράσινης ενέργειας αποτελεί μια ρεαλιστική, βιώσιμη και τεχνολογικά ώριμη λύση. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιλογή περιλαμβανόταν ήδη στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2019 για τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή, αλλά ουδέποτε μελετήθηκε σοβαρά από την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρει τεράστιες ευθύνες, γιατί αντί να επενδύσει σε ένα σύγχρονο μοντέλο καθαρής ενέργειας και αποθήκευσης, επέλεξε συνειδητά να προωθήσει το λόμπι του φυσικού αερίου. Πρόκειται για άλλη μία περίπτωση παράδοσης κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και δημόσιας περιουσίας σε επιχειρηματικούς ομίλους προσκείμενους στην κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή που κλείνει βίαια τις λιγνιτικές μονάδες στην Ελλάδα, χωρίς σχέδιο για τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους, συνεχίζεται η εξόρυξη λιγνίτη στην Αχλάδα Φλώρινας και η μεταφορά του λίγα χιλιόμετρα δίπλα για να καίγεται στη Βόρεια Μακεδονία. Πρόκειται για μια πολιτική που συνδυάζει την ενεργειακή υποκρισία με την πλήρη απαξίωση της περιοχής: ούτε προστατεύει το περιβάλλον ούτε διασφαλίζει θέσεις εργασίας ούτε υπηρετεί την ενεργειακή μετάβαση.

Αντίστοιχες ευθύνες για το σκάνδαλο της Πτολεμαΐδας 5, μιας επένδυσης ύψους 1,5 δισ. ευρώ που σχεδιάστηκε εξαρχής πάνω σε ένα ξεπερασμένο μοντέλο, έχουν και όσοι αποφάσισαν τον αρχικό σχεδιασμό της μονάδας χωρίς πρόβλεψη για τις πραγματικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

Σύμφωνα με σχετικές αναλύσεις, η μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι όχι μόνο συμβατή με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις ανάγκες αποθήκευσης της χώρας, αλλά και οικονομικά ανταγωνιστική, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν εναλλακτικές πέρα από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, καθιστά τη λειτουργία της μονάδας ανεξάρτητη από τις διακυμάνσεις των τιμών CO2 και των ορυκτών καυσίμων.

Επιπλέον, η επιλογή της αποθήκευσης μπορεί να διασφαλίσει πολλαπλάσια και ποιοτικότερη απασχόληση για την περιοχή. Οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι το σενάριο μετατροπής της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μπορεί να δημιουργήσει περίπου τριπλάσιες μόνιμες θέσεις εργασίας σε σχέση με τη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου. Αυτή είναι η πραγματική διαφορά ανάμεσα σε ένα σχέδιο βιώσιμης μετάβασης και σε μια ακόμη αδιέξοδη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η Δυτική Μακεδονία δεν χρειάζεται άλλη μία λάθος επένδυση σε τεχνολογίες του χθες. Χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα βασίζεται στις ΑΠΕ, στην αποθήκευση, στη δίκαιη μετάβαση και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Αντί, λοιπόν, να ανακυκλώνουμε αδιέξοδα διλήμματα, οφείλουμε να δώσουμε πραγματική προοπτική στην περιοχή και στους ανθρώπους της.

Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη 15 Μαϊος 2026
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης

Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία

Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα

Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;