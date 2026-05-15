Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (SOGL), κάθε Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση της επιχειρησιακής ασφάλειας και οφείλει να εφαρμόζει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου τάσης και της διαχείρισης της άεργου ισχύος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την απαίτηση για μεταβολή της παραγόμενης άεργου ισχύος ή του σημείου ρύθμισης τάσης των συνδεδεμένων με το Σύστημα Μεταφοράς συγχρονισμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ή των μετατροπέων των συνδεδεμένων με το Σύστημα Μεταφοράς συγχρονισμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Ειδικότερα, κατά το άρθρο 29(6) του ιδίου Κανονισμού, ο ΔΣΜ δικαιούται να χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες αέργου ισχύος των μονάδων που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς (σύμφωνα και με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών στο δίκτυο όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα δυνάμει και της Απόφασης ΡΑΑΕΥ υπ΄αριθμ.1165/2020) για την αποτελεσματική διαχείριση της τάσης και διατήρησής της εντός των ορίων ασφαλούς και ευσταθούς λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ. Η εν λόγω ρύθμιση εναρμονίζεται με τις προβλέψεις του άρθρου 17 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ 185 Α’) αναφορικά με την προμήθεια επικουρικών υπηρεσιών μη σχετικών με τη συχνότητα.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων ρύθμισης της τάσης στο ΕΣΜΗΕ και τη διασφάλιση της ευστάθειας και της επιχειρησιακής ασφάλειάς του. Συγκεκριμένα, βάσει των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΔΣ ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να απαιτεί την παροχή άεργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης από θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής, σύγχρονους πυκνωτές, μονάδες αντλησιοταμίευσης, σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο ΕΣΜΗΕ, εντός των τεχνικών ορίων λειτουργίας τους, χωρίς αποζημίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως επί των συνημμένων κειμένων.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Συνημμένα κείμενα: