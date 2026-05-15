Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ

Παρασκευή, 15/05/2026 - 08:59
Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (SOGL), κάθε Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση της επιχειρησιακής ασφάλειας και οφείλει να εφαρμόζει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου τάσης και της διαχείρισης της άεργου ισχύος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την απαίτηση για μεταβολή της παραγόμενης άεργου ισχύος ή του σημείου ρύθμισης τάσης των συνδεδεμένων με το Σύστημα Μεταφοράς συγχρονισμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ή των μετατροπέων των συνδεδεμένων με το Σύστημα Μεταφοράς συγχρονισμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Ειδικότερα, κατά το άρθρο 29(6) του ιδίου Κανονισμού, ο ΔΣΜ δικαιούται να χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες αέργου ισχύος των μονάδων που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς (σύμφωνα και με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών στο δίκτυο όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα δυνάμει και της Απόφασης ΡΑΑΕΥ υπ΄αριθμ.1165/2020) για την αποτελεσματική διαχείριση της τάσης και διατήρησής της εντός των ορίων ασφαλούς και ευσταθούς λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ. Η εν λόγω ρύθμιση εναρμονίζεται με τις προβλέψεις του άρθρου 17 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ 185 Α’) αναφορικά με την προμήθεια επικουρικών υπηρεσιών μη σχετικών με τη συχνότητα.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων ρύθμισης της τάσης στο ΕΣΜΗΕ και τη διασφάλιση της ευστάθειας και της επιχειρησιακής ασφάλειάς του. Συγκεκριμένα, βάσει των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΔΣ ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να απαιτεί την παροχή άεργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης από θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής, σύγχρονους πυκνωτές, μονάδες αντλησιοταμίευσης, σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο ΕΣΜΗΕ, εντός των τεχνικών ορίων λειτουργίας τους, χωρίς αποζημίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως επί των συνημμένων κειμένων.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Συνημμένα κείμενα:

  1. H επιστολή του ΑΔΜΗΕ υπ΄αριθμ. πρωτ. Ι-405858/19.11.2025 (ΔΝΣ/21686/18.11.2025) με θέμα: «Εισήγηση τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης».
  2. Προτεινόμενη τροποποίηση ΚΔΣ για την ενσωμάτωση διατάξεων σχετικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης.
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
