ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
Πέμπτη, 14/05/2026 - 14:55
«Η ενέργεια που παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), εκτός από πιο φιλική για το περιβάλλον συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα, είναι και πιο ανταγωνιστική», ανέφερε ο Φρανσέσκο Λα Κάμερα (Francesco La Camera), γενικός διευθυντής IRENA (Διεθνής Οργανισμός ΑΠΕ) κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών του Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe, που πραγματοποιείται από τους Financial Times και την Καθημερινή στην Αθήνα.

Ταυτόχρονα οι ΑΠΕ «είναι και πιο ενεργειακά ασφαλείς», γεγονός που φαίνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή: όσες χώρες χρησιμοποιούν μεγαλύτερο ποσοστό ΑΠΕ στο ενεργειακό τους μείγμα, επηρεάζονται και λιγότερο από τις εξελίξεις, τόνισε. Για παράδειγμα η Ισπανία, η Δανία και η Νορβηγία έχουν χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από τις υπόλοιπες χώρες.

Με τις κατάλληλες υποδομές, υπογράμμισε ο κ. Λα Κάμερα, η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία 4-5 χρόνια η μείωση του κόστους αποθήκευσης μειώθηκε δραματικά, εξήγησε. «Πλέον δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ορυκτών καυσίμων και ΑΠΕ, αλλά το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα προς τις ΑΠΕ», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η μετάβαση συμβαίνει, τόνισε. Αυτό που χρειάζεται είναι «να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα όσο πιο σύντομα γίνεται, να τεθεί ένα νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, να υπάρχει πρόοδος στο θέμα της ισχύος και να προβλεφθεί η εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των μηχανικών και του προσωπικού», ανέλυσε ο κ. Λα Κάμερα. Ακόμα και χώρες, όπως οι ΗΠΑ, που έχουν διαφωνήσει με τις ΑΠΕ, τελικά επενδύουν σε αυτές, υποστήριξε ο κ. Λα Κάμερα, δίνοντας ως παράδειγμα ότι τον τελευταίο χρόνο σημειώθηκε στις ΗΠΑ ρεκόρ εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Η Ευρώπη μπορεί να καταστεί η πιο ανταγωνιστική περιοχή του κόσμου και σε αυτό θα βοηθήσει η συνδεσιμότητα με τη Βόρεια Αφρική, ανέφερε ο κ. Λα Κάμερα.

Μιλώντας για την Κίνα, περιέγραψε ότι βοήθησε στην ενεργειακή μετάβαση πολλών χωρών, καθώς από εκεί έρχονται τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Άλλωστε πάνω από το 50% της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ βρίσκεται στην Κίνα και στην Ασία γενικότερα. Τάχθηκε όμως υπέρ της μείωσης των δασμών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «για να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική, τα ηλεκτρόνια και τα μόρια πρέπει να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος».

