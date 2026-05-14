Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση

«Η ενέργεια που παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), εκτός από πιο φιλική για το περιβάλλον συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα, είναι και πιο ανταγωνιστική», ανέφερε ο Φρανσέσκο Λα Κάμερα (Francesco La Camera), γενικός διευθυντής IRENA (Διεθνής Οργανισμός ΑΠΕ) κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών του Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe, που πραγματοποιείται από τους Financial Times και την Καθημερινή στην Αθήνα.

Ταυτόχρονα οι ΑΠΕ «είναι και πιο ενεργειακά ασφαλείς», γεγονός που φαίνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή: όσες χώρες χρησιμοποιούν μεγαλύτερο ποσοστό ΑΠΕ στο ενεργειακό τους μείγμα, επηρεάζονται και λιγότερο από τις εξελίξεις, τόνισε. Για παράδειγμα η Ισπανία, η Δανία και η Νορβηγία έχουν χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από τις υπόλοιπες χώρες.

Με τις κατάλληλες υποδομές, υπογράμμισε ο κ. Λα Κάμερα, η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία 4-5 χρόνια η μείωση του κόστους αποθήκευσης μειώθηκε δραματικά, εξήγησε. «Πλέον δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ορυκτών καυσίμων και ΑΠΕ, αλλά το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα προς τις ΑΠΕ», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η μετάβαση συμβαίνει, τόνισε. Αυτό που χρειάζεται είναι «να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα όσο πιο σύντομα γίνεται, να τεθεί ένα νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, να υπάρχει πρόοδος στο θέμα της ισχύος και να προβλεφθεί η εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των μηχανικών και του προσωπικού», ανέλυσε ο κ. Λα Κάμερα. Ακόμα και χώρες, όπως οι ΗΠΑ, που έχουν διαφωνήσει με τις ΑΠΕ, τελικά επενδύουν σε αυτές, υποστήριξε ο κ. Λα Κάμερα, δίνοντας ως παράδειγμα ότι τον τελευταίο χρόνο σημειώθηκε στις ΗΠΑ ρεκόρ εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Η Ευρώπη μπορεί να καταστεί η πιο ανταγωνιστική περιοχή του κόσμου και σε αυτό θα βοηθήσει η συνδεσιμότητα με τη Βόρεια Αφρική, ανέφερε ο κ. Λα Κάμερα.

Μιλώντας για την Κίνα, περιέγραψε ότι βοήθησε στην ενεργειακή μετάβαση πολλών χωρών, καθώς από εκεί έρχονται τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Άλλωστε πάνω από το 50% της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ βρίσκεται στην Κίνα και στην Ασία γενικότερα. Τάχθηκε όμως υπέρ της μείωσης των δασμών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «για να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική, τα ηλεκτρόνια και τα μόρια πρέπει να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος».