Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές "Nimbus" H2
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου

Newsroom
Πέμπτη, 14/05/2026 - 09:21
Τη γεωπολιτική και οικονομική σημασία του έργου GREGY (Green Energy Interconnector), που αφορά στην στρατηγική ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου, ανέδειξε ο Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου, υπογραμμίζοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου μπορεί να μετατρέψει τη χώρα σε βασική πύλη πράσινης ενέργειας προς την Ευρώπη.

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe - Building an interconnected and secure regional energy system», που διοργάνωσαν στην Αθήνα η Καθημερινή και οι Financial Times, υπενθύμισε ότι το έργο αφορά τη μεταφορά πράσινης ενέργειας που θα παράγεται στην Αίγυπτο προς την Ελλάδα και στη συνέχεια προς την ευρωπαϊκή αγορά, με αμοιβαία οφέλη τόσο σε ενεργειακό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πράσινη αυτή ενέργεια μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 9 έως 10 εκατ. τόνους ετησίως.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διασύνδεση αναμένεται να έχει σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για την Ελλάδα. Επικαλέστηκε, μάλιστα, μελέτη διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας, σύμφωνα με την οποία τα καθαρά οφέλη για την ελληνική ενεργειακή αγορά σε ορίζοντα 25ετίας εκτιμώνται σε περισσότερα από 30 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα πρόσθετα οφέλη που μπορεί να προκύψουν για τη βιομηχανία από τη διάθεση φθηνότερης πράσινης ενέργειας.

Ο κ. Καρύδας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου, τόνισε ακόμη ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα μεταφέρεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, γεγονός που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τιμών ενέργειας κατά τουλάχιστον 25%.

«Θεμέλιος λίθος για έναν κάθετο ενεργειακό διάδρομο»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη γεωπολιτική διάσταση του έργου, χαρακτηρίζοντας το έργο GREGY ως «τον θεμέλιο λίθο για έναν κάθετο διάδρομο ενέργειας που θα συνδέσει τη Βόρεια Αφρική με την Ελλάδα και την Ευρώπη». Όπως εξήγησε, η διαδρομή του έργου διέρχεται από την ΑΟΖ που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, «στοιχείο που ενισχύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τη γεωστρατηγική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο».
«Η ενέργεια σήμερα αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα της οικονομίας μας. Ο τρόπος προστασίας της οικονομίας περνάει μέσα από την ενέργεια. Η ενέργεια είναι συνώνυμη της ασφάλειας, όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και της εθνικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το έργο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.

Χρηματοδότηση και εμπόδια

Το στέλεχος του Ομίλου Κοπελούζου αναφέρθηκε και στη χρηματοδοτική διάσταση του έργου, σημειώνοντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τραπεζικούς οργανισμούς, όπως είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Όπως είπε, το GREGY ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρώπης για απανθρακοποίηση και ενίσχυση της πράσινης ενέργειας, ενώ αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας στους Ευρωπαίους πολίτες.
Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το project, σημείωσε ότι ένα βασικό εμπόδιο αποτέλεσαν οι πολλαπλές δικαιοδοσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είχαν εντοπιστεί ήδη από τα πρώτα στάδια ωρίμανσης του έργου.
Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι η στρατηγική της Αιγύπτου να εξελιχθεί σε εξαγωγέα πράσινης ενέργειας δημιουργεί, μια ‘’win-win’’ κατάσταση για όλες τις πλευρές, και ότι χάρη στο έργο αυτό δημιουργούνται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην αιγυπτιακή οικονομία.
Στη συζήτηση που συντόνισε η ανταποκρίτρια των Financial Tlimes, Ρέιτσελ Μίλαρντ συμμετείχαν επίσης, ο Αριστοφάνης Στεφάτος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, ο Γιώργος Σάλτας, μέλος του εποπτικού συμβουλίου του ICGB AD, και ο Ιωάννης Μάργαρης, αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ.

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
