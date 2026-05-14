Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου

Τη γεωπολιτική και οικονομική σημασία του έργου GREGY (Green Energy Interconnector), που αφορά στην στρατηγική ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου, ανέδειξε ο Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου, υπογραμμίζοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου μπορεί να μετατρέψει τη χώρα σε βασική πύλη πράσινης ενέργειας προς την Ευρώπη.

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe - Building an interconnected and secure regional energy system», που διοργάνωσαν στην Αθήνα η Καθημερινή και οι Financial Times, υπενθύμισε ότι το έργο αφορά τη μεταφορά πράσινης ενέργειας που θα παράγεται στην Αίγυπτο προς την Ελλάδα και στη συνέχεια προς την ευρωπαϊκή αγορά, με αμοιβαία οφέλη τόσο σε ενεργειακό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πράσινη αυτή ενέργεια μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 9 έως 10 εκατ. τόνους ετησίως.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διασύνδεση αναμένεται να έχει σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για την Ελλάδα. Επικαλέστηκε, μάλιστα, μελέτη διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας, σύμφωνα με την οποία τα καθαρά οφέλη για την ελληνική ενεργειακή αγορά σε ορίζοντα 25ετίας εκτιμώνται σε περισσότερα από 30 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα πρόσθετα οφέλη που μπορεί να προκύψουν για τη βιομηχανία από τη διάθεση φθηνότερης πράσινης ενέργειας.

Ο κ. Καρύδας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου, τόνισε ακόμη ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα μεταφέρεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, γεγονός που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τιμών ενέργειας κατά τουλάχιστον 25%.

«Θεμέλιος λίθος για έναν κάθετο ενεργειακό διάδρομο»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη γεωπολιτική διάσταση του έργου, χαρακτηρίζοντας το έργο GREGY ως «τον θεμέλιο λίθο για έναν κάθετο διάδρομο ενέργειας που θα συνδέσει τη Βόρεια Αφρική με την Ελλάδα και την Ευρώπη». Όπως εξήγησε, η διαδρομή του έργου διέρχεται από την ΑΟΖ που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, «στοιχείο που ενισχύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τη γεωστρατηγική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Η ενέργεια σήμερα αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα της οικονομίας μας. Ο τρόπος προστασίας της οικονομίας περνάει μέσα από την ενέργεια. Η ενέργεια είναι συνώνυμη της ασφάλειας, όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και της εθνικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το έργο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.

Χρηματοδότηση και εμπόδια

Το στέλεχος του Ομίλου Κοπελούζου αναφέρθηκε και στη χρηματοδοτική διάσταση του έργου, σημειώνοντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τραπεζικούς οργανισμούς, όπως είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Όπως είπε, το GREGY ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρώπης για απανθρακοποίηση και ενίσχυση της πράσινης ενέργειας, ενώ αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας στους Ευρωπαίους πολίτες.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το project, σημείωσε ότι ένα βασικό εμπόδιο αποτέλεσαν οι πολλαπλές δικαιοδοσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είχαν εντοπιστεί ήδη από τα πρώτα στάδια ωρίμανσης του έργου.

Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι η στρατηγική της Αιγύπτου να εξελιχθεί σε εξαγωγέα πράσινης ενέργειας δημιουργεί, μια ‘’win-win’’ κατάσταση για όλες τις πλευρές, και ότι χάρη στο έργο αυτό δημιουργούνται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην αιγυπτιακή οικονομία.

Στη συζήτηση που συντόνισε η ανταποκρίτρια των Financial Tlimes, Ρέιτσελ Μίλαρντ συμμετείχαν επίσης, ο Αριστοφάνης Στεφάτος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, ο Γιώργος Σάλτας, μέλος του εποπτικού συμβουλίου του ICGB AD, και ο Ιωάννης Μάργαρης, αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ.