ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:54
Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:49
Στ. Παπασταύρου: Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/02/2026 - 10:46
Ανακήρυξη της ορεινής περιοχής των Πρεσπών σε «απάτητο βουνό»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:42
Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:36
Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:31
Νόμος "Ενεργή Μάχη": Η πρόληψη στο επίκεντρο - Η συνεπής εφαρμογή του νόμου, το επόμενο κρίσιμο βήμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:26
Νέα συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας με Solis
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:21
Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία στο πλαίσιο του LOPEC 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:19
Η NANKO Ενέργεια ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:17
Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/02/2026 - 09:04
ΑΔΜΗΕ: Με νέο μπάτζετ και μεγαλύτερη ευελιξία ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Κόρινθος-Κως
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/02/2026 - 09:01
Στην τελική ευθεία ο αγωγός Καρπερή-Κομοτηνή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/02/2026 - 09:00
Πότε έρχεται η νέα επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Δείτε πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα - και γιατί είναι τόσο σημαντικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ

Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ
Newsroom
Παρασκευή, 20/02/2026 - 10:31

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου, ανανεώνεται η θητεία του κ. Διονυσίου Γκούτη, Γεωλόγου-Γεωτεχνικός M.Sc., στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο στρατηγικό πλάνο και το πολυσχιδές έργο, που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας την ΕΑΓΜΕ ως πυλώνα επιστημονικής εγκυρότητας και κομβικό μοχλό ανάπτυξης για την εθνική οικονομία.

Με στέρεα βάση τη σημαντική παρακαταθήκη των προηγούμενων ετών, η Αρχή εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο δράσεων και εξωστρέφειας.

Με αφορμή την ανανέωση της θητείας του, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, κ. Διονύσιος Γκούτης, δήλωσε:

«Η ανανέωση της θητείας μου στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών αποτελεί για μένα μία στιγμή μεγάλης τιμής, αλλά κυρίως αυξημένης ευθύνης.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε εργαστεί σκληρά για να δημιουργήσουμε μία ισχυρή παρακαταθήκη και να παράγουμε έργο ουσίας για τον γεωλογικό πλούτο της πατρίδας μας.

Καταφέραμε να φέρουμε την Αρχή στο επίκεντρο των εξελίξεων, θωρακίζοντας την επιστημονική της εγκυρότητα και ενισχύοντας τον θεσμικό και παραγωγικό της ρόλο.

Όσα έχουμε επιτύχει, είναι η βάση για να εξελιχθούμε.

Η νέα θητεία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο δημιουργίας, με κεντρικό στόχο την περαιτέρω ανάδειξη και ανάπτυξη του εθνικού κεφαλαίου των γεωεπιστημών.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου για την εμπιστοσύνη και την τιμή, τον Υφυπουργό κ. Νίκο Τσάφο, την αρμόδια Γενική Γραμματέα κα. Δέσποινα Παληαρούτα, αλλά και την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πολυεπίπεδη και αποτελεσματική μας συνεργασία. Η στήριξή τους στο πρόσωπό μου είναι στήριξη στο συνολικό έργο των ανθρώπων της ΕΑΓΜΕ.

Παράλληλα, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου τους κ.κ. Κωστή Χατζηδάκη, Κώστα Σκρέκα, Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αλεξάνδρα Σδούκου, Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη και τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συνεχίζει να δείχνει την εμπιστοσύνη του σε νέους ανθρώπους.

Το πιο μεγάλο "ευχαριστώ" όμως ανήκει στους συνεργάτες μου, σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής και πάνω απ' όλα στην οικογένειά μου. Εσείς όλοι είστε η κινητήριος δύναμη.

Συνεχίζουμε μαζί, με σταθερή προσήλωση στην ευθύνη, στην υπηρεσία της επιστήμης και της κοινωνίας.

"The earth is what we all have in common." — Wendell Berry».

Σύντομο βιογραφικό Διονυσίου Γκούτη, Γενικού Διευθυντή ΕΑΓΜΕ

Από τον Φεβρουάριο του 2022, θητεύει Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, με υλοποίηση και παράδοση πλούσιου έργου και σημαντικά επιτεύγματα. Από τον Οκτώβριο του 2019 έως το 2022 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων της ΕΑΓΜΕ, έχοντας υπό την εποπτεία και συντονισμό του όλα τα ερευνητικά έργα της Αρχής, συνολικού προϋπολογισμού 24,8 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Διονύσιος Γκούτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) στη «Γεωτεχνική Μηχανική» από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην Αγγλία και την Ελλάδα ως Μελετητής Δημόσιων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, με ειδίκευση στις γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες, καθώς και τον ευρύτερο γεωτεχνικό σχεδιασμό και επίβλεψη γεωτεχνικών έργων.

Έχει συμμετάσχει επίσης ως μέλος επιστημονικών ομάδων στην εκπόνηση εφαρμοσμένων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα φυσικών καταστροφών, με έμφαση τον προσδιορισμό και την ανάλυση κινδύνων από την εκδήλωση εδαφικών αστοχιών, κατολισθήσεων, βραχοπτώσεων, καθιζήσεων κτλ., καθώς και τις επιπτώσεις αυτών σε δομικά τεχνικά στοιχεία και το γεωπεριβάλλον.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), από το 2014 έως σήμερα, έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου σε πλήθος υπουργικών ομάδων εργασίας, νομοπαρασκευαστικών επιτροπών κτλ., ενώ έχει ορισθεί και ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πότε έρχεται η νέα επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού
Πότε έρχεται η νέα επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού 20 Φεβρουαρίου 2026
Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026 20 Φεβρουαρίου 2026
Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;

ΕΑΓΜΕ:ISO για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΑΓΜΕ:ISO για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Στρατηγική αναβάθμιση, διεθνής παρουσία και έντονη δραστηριότητα σε δράσεις και έργα το 2025 για την ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στρατηγική αναβάθμιση, διεθνής παρουσία και έντονη δραστηριότητα σε δράσεις και έργα το 2025 για την ΕΑΓΜΕ

Διονύσιος Γκούτης (ΕΑΓΜΕ): Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διονύσιος Γκούτης (ΕΑΓΜΕ): Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας

Παρέδωσε το Geoportal στην ΕΑΓΜΕ η Κοινωνία της Πληροφορίας – Ερχεται και το Geoconnect
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρέδωσε το Geoportal στην ΕΑΓΜΕ η Κοινωνία της Πληροφορίας – Ερχεται και το Geoconnect

ΕΑΓΜΕ: Στη Σαντορίνη «χτυπά η καρδιά» της ευρωπαϊκής γεωλογίας – 59η Γενική Συνάντηση των EuroGeoSurveys
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΑΓΜΕ: Στη Σαντορίνη «χτυπά η καρδιά» της ευρωπαϊκής γεωλογίας – 59η Γενική Συνάντηση των EuroGeoSurveys