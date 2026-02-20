Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο στρατηγικό πλάνο και το πολυσχιδές έργο, που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας την ΕΑΓΜΕ ως πυλώνα επιστημονικής εγκυρότητας και κομβικό μοχλό ανάπτυξης για την εθνική οικονομία.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου , ανανεώνεται η θητεία του κ. Διονυσίου Γκούτη , Γεωλόγου-Γεωτεχνικός M.Sc., στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.).

Με στέρεα βάση τη σημαντική παρακαταθήκη των προηγούμενων ετών, η Αρχή εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο δράσεων και εξωστρέφειας.

Με αφορμή την ανανέωση της θητείας του, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, κ. Διονύσιος Γκούτης, δήλωσε:

«Η ανανέωση της θητείας μου στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών αποτελεί για μένα μία στιγμή μεγάλης τιμής, αλλά κυρίως αυξημένης ευθύνης.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε εργαστεί σκληρά για να δημιουργήσουμε μία ισχυρή παρακαταθήκη και να παράγουμε έργο ουσίας για τον γεωλογικό πλούτο της πατρίδας μας.

Καταφέραμε να φέρουμε την Αρχή στο επίκεντρο των εξελίξεων, θωρακίζοντας την επιστημονική της εγκυρότητα και ενισχύοντας τον θεσμικό και παραγωγικό της ρόλο.

Όσα έχουμε επιτύχει, είναι η βάση για να εξελιχθούμε.

Η νέα θητεία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο δημιουργίας, με κεντρικό στόχο την περαιτέρω ανάδειξη και ανάπτυξη του εθνικού κεφαλαίου των γεωεπιστημών.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου για την εμπιστοσύνη και την τιμή, τον Υφυπουργό κ. Νίκο Τσάφο, την αρμόδια Γενική Γραμματέα κα. Δέσποινα Παληαρούτα, αλλά και την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πολυεπίπεδη και αποτελεσματική μας συνεργασία. Η στήριξή τους στο πρόσωπό μου είναι στήριξη στο συνολικό έργο των ανθρώπων της ΕΑΓΜΕ.

Παράλληλα, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου τους κ.κ. Κωστή Χατζηδάκη, Κώστα Σκρέκα, Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αλεξάνδρα Σδούκου, Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη και τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συνεχίζει να δείχνει την εμπιστοσύνη του σε νέους ανθρώπους.

Το πιο μεγάλο "ευχαριστώ" όμως ανήκει στους συνεργάτες μου, σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής και πάνω απ' όλα στην οικογένειά μου. Εσείς όλοι είστε η κινητήριος δύναμη.

Συνεχίζουμε μαζί, με σταθερή προσήλωση στην ευθύνη, στην υπηρεσία της επιστήμης και της κοινωνίας.

"The earth is what we all have in common." — Wendell Berry».

Σύντομο βιογραφικό Διονυσίου Γκούτη, Γενικού Διευθυντή ΕΑΓΜΕ

Από τον Φεβρουάριο του 2022, θητεύει Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, με υλοποίηση και παράδοση πλούσιου έργου και σημαντικά επιτεύγματα. Από τον Οκτώβριο του 2019 έως το 2022 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων της ΕΑΓΜΕ, έχοντας υπό την εποπτεία και συντονισμό του όλα τα ερευνητικά έργα της Αρχής, συνολικού προϋπολογισμού 24,8 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Διονύσιος Γκούτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) στη «Γεωτεχνική Μηχανική» από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην Αγγλία και την Ελλάδα ως Μελετητής Δημόσιων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, με ειδίκευση στις γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες, καθώς και τον ευρύτερο γεωτεχνικό σχεδιασμό και επίβλεψη γεωτεχνικών έργων.

Έχει συμμετάσχει επίσης ως μέλος επιστημονικών ομάδων στην εκπόνηση εφαρμοσμένων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα φυσικών καταστροφών, με έμφαση τον προσδιορισμό και την ανάλυση κινδύνων από την εκδήλωση εδαφικών αστοχιών, κατολισθήσεων, βραχοπτώσεων, καθιζήσεων κτλ., καθώς και τις επιπτώσεις αυτών σε δομικά τεχνικά στοιχεία και το γεωπεριβάλλον.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), από το 2014 έως σήμερα, έχει συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου σε πλήθος υπουργικών ομάδων εργασίας, νομοπαρασκευαστικών επιτροπών κτλ., ενώ έχει ορισθεί και ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.