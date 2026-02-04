ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:58
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:43
Protergia Dynamic One: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/02/2026 - 08:16
HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:09
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:06
Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 06:39
Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, κ. Διονύσιος Γκούτης, αναλύει σε άρθρο του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων την σημασία που διαδραματίζουν οι κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή αλλά και την βασική αιτία που η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής.

Σε μια χρονική περίοδο, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη εντείνονται και η ισχύς των κρατών εξαρτάται πλέον όχι μόνο από οικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως από τον έλεγχο των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών η Γροιλανδία, μία μέχρι πρότινος απομακρυσμένη παγωμένη έκταση στα μάτια όλων, αναδεικνύεται τώρα σε στρατηγικό κόμβο παγκόσμιων διαπραγματεύσεων για τη βιομηχανική επιβίωση.

Η ανάγκη για απεξάρτηση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με μια δομική ευπάθεια: την καθολική σχεδόν εξάρτησή τους από την Κίνα για την προμήθεια και επεξεργασία κρίσιμων ορυκτών. Η Κίνα ελέγχει σήμερα το 81% της παγκόσμιας δυναμικότητας επεξεργασίας κρίσιμων ορυκτών και το 94% της παραγωγής μόνιμων μαγνητών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αμυντική βιομηχανία, αλλά και την υψηλή τεχνολογία.

Για τις ΗΠΑ, η εξάρτηση αυτή μεταφράζεται σε άμεσο κίνδυνο για την εθνική τους ασφάλεια, καθώς οι εισαγωγικές ανάγκες για ορυκτά όπως το νικέλιο, ο άργυρος, το μαγγάνιο και ο γραφίτης παραμένουν κρίσιμες. Με δεδομένο ότι έως το 2035 η εγχώρια παραγωγή των ΗΠΑ θα καλύπτει τη ζήτηση μόνο για τον ψευδάργυρο και το μολυβδαίνιο, η αναζήτηση αξιόπιστων πηγών εκτός συνόρων αποτελεί μονόδρομο.

Κεντρικό στοιχείο που καθοδηγεί τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης των ΗΠΑ, την εξωτερική πολιτική, καθώς και τις προσπάθειες αναδημιουργίας εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ, είναι η σημαντική εξάρτηση από την Κίνα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δίνει προτεραιότητα στην δημιουργία ασφαλούς αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, την νομοθετική υποστήριξη και σε προστατευτικούς δασμούς στα εισαγόμενα κρίσιμα ορυκτά, οι οποίοι, όμως, είναι αμφίβολο αν τελικά θα υιοθετηθούν δεδομένης της αδύναμης θέσης της χώρας στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Πλούτος της Γροιλανδίας: 39 Στρατηγικά Στοιχεία

Η Γροιλανδία αποτελεί ένα «θησαυροφυλάκιο» 39 ορυκτών που οι ΗΠΑ κατατάσσουν στην κατηγορία στρατηγικής σημασίας. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της περιοχής περιλαμβάνουν:

  • Σπάνιες Γαίες: Εκτιμάται ότι κατέχει περίπου 36 εκατομμύρια τόνους, κατατάσσοντας το νησί στην 8η θέση παγκοσμίως, με προοπτική να αποδειχθεί ότι διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα μετά την Κίνα.
  • Ουράνιο: Φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα παγκοσμίως, στοιχείο κρίσιμο για την πυρηνική ενέργεια που απαιτείται πλέον για τη λειτουργία των γιγαντιαίων data centers Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Βιομηχανικά Μέταλλα: Διαθέτει σημαντικά αποθέματα χαλκού, γραφίτη, γαλλίου, βολφραμίου και ψευδαργύρου.

Από τη θεωρία στην πράξη των σύγχρονων αναγκών

Παρά το τεράστιο δυναμικό, η αξιοποίηση των πόρων της Γροιλανδίας παραμένει μια εξαιρετικά σύνθετη εξίσωση. Οι προκλήσεις για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της Γροιλανδίας είναι πολυεπίπεδες: Είναι δεδομένα τα σημαντικά ελλείμματα στις υποδομές και το οδικό δίκτυο με την εξάρτηση από πλοία και αεροσκάφη να εκτοξεύει το κόστος και ταυτόχρονα, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός με την Κίνα, δυσχεραίνει το εγχείρημα της αξιοποίησης των πόρων της Γροιλανδίας.

Η αποστολή της ΕΑΓΜΕ & η εθνική ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας

Όπως αποδεικνύει η περίπτωση της Γροιλανδίας, η γνώση του τι κρύβεται κάτω από το έδαφος είναι το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση του μέλλοντος μιας χώρας. Ο ορυκτός πλούτος μιας χώρας δεν αποτελεί απλώς οικονομικό μέγεθος, αλλά εγγύηση εθνικής κυριαρχίας και μοχλό στρατηγικής αυτονομίας.

Σε αυτό το ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλός θεατής των εξελίξεων. Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) υλοποιεί συστηματική έρευνα, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των κοιτασμάτων της πατρίδας μας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το μεταλλευτικό δυναμικό της Ελλάδας, με επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στο περιβάλλον.

Το ζήτημα της εθνικής ενεργειακής αυτονομίας συνδέεται πλέον άρρηκτα με την πράσινη μετάβαση και την τεχνολογική κυριαρχία. Για την Ελλάδα, η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) δεν απαιτεί μόνο ήλιο και άνεμο, αλλά μια σταθερή και ασφαλή πρόσβαση σε Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials - CRMs).

Όπως αναδεικνύεται και από τη διεθνή εμπειρία, η εξάρτηση από μία και μόνο πηγή, όπως η Κίνα, δημιουργεί κινδύνους για την εφοδιαστική αλυσίδα. Για την Ελλάδα, η ενεργειακή αυτονομία σημαίνει μείωση αυτής της εξάρτησης μέσω ανάπτυξης εγχώριων κοιτασμάτων. Η χώρα μας διαθέτει σημαντικό μεταλλευτικό δυναμικό που μπορεί να τροφοδοτήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η αξιοποίηση των κρίσιμων ορυκτών πόρων οδηγεί σε μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά και στρατηγική ισχύ, καθώς η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κρίκο στην ενεργειακή αλυσίδα.

Η ΕΑΓΜΕ παραμένει ο θεματοφύλακας αυτής της γνώσης, ώστε ο ελληνικός ορυκτός πλούτος να καταστεί πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων.

