Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια

Ο ισχυρισμός ότι ο Πάνος Σκουρλέτης «χρεοκόπησε τη ΔΕΗ» δεν αντέχει ούτε σε στοιχειώδη επαφή με την πραγματικότητα.



Η ΔΕΗ το 2014 είχε καθαρό χρέος 4,9 δισ. ευρώ. Το 2019 το χρέος είχε μειωθεί στα 3,6 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, η τιμή του ρεύματος δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ για τα νοικοκυριά, ακριβώς επειδή η ΔΕΗ παρέμενε υπό δημόσιο έλεγχο και μπορούσε να λειτουργεί ως εργαλείο συγκράτησης των τιμών και προστασίας της κοινωνίας.



Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα:

•⁠ ⁠Την περίοδο 2015-2019 δεν υπήρξε αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος για τα νοικοκυριά.

•⁠ ⁠Ο ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος μειώθηκε από 13% σε 6%, ενώ μειώθηκαν και χρεώσεις που συνδέονταν με τις ΑΠΕ.

•⁠ ⁠Το 2018 η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 9,34% σε σχέση με το 2014, ενώ για τους συνεπείς πελάτες η μείωση έφτανε το 15%.

•⁠ ⁠⁠Η ακύρωση του μνημονιακού νόμου της «μικρή ΔΕΗ» της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου απέτρεψε το σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της.



Αντίθετα, επί Νέας Δημοκρατίας, το Δημόσιο έχασε τον έλεγχο του 51% της ΔΕΗ και η επιχείρηση μετατράπηκε σε πρωταθλητή της αισχροκέρδειας. Η «εθνική πρωταθλήτρια» που υμνεί ο κ. Μαρκόπουλος είναι η ΔΕΗ των πανάκριβων λογαριασμών, των golden boys, των υπερκερδών και των μπόνους, την ώρα που τα νοικοκυριά μετράνε κιλοβατώρες με τον φόβο του επόμενου λογαριασμού.



Ο κ. Μαρκόπουλος μπορεί να συνεχίσει να αναπαράγει το γνωστό αφήγημα της ΝΔ. Τα νούμερα, όμως, θα συνεχίσουν να είναι εκεί ώστε να του υπενθυμίζουν ότι, όταν αποφασίζει να πει ψέματα, καλό είναι τουλάχιστον να προσπαθεί λίγο περισσότερο.