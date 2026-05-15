Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
15/05/2026 - 13:12
HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ
15/05/2026 - 12:56
Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
15/05/2026 - 11:40
Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle
15/05/2026 - 11:09
Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026
15/05/2026 - 10:40
Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
15/05/2026 - 10:02
Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
14/05/2026 - 12:36

Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle
Παρασκευή, 15/05/2026 - 11:09
Πρόκειται για τη φοιτητική ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει οχήματα τύπου Formula

Η EY Ελλάδος εγκαινιάζει μια νέα σελίδα στην ενίσχυση της ελληνικής τεχνολογικής καινοτομίας και του νέου ταλέντου, υποστηρίζοντας έμπρακτα την Aristotle University Racing Team Electric & Driverless, ή αλλιώς “Aristurtle” – τη φοιτητική ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Aristurtle τα τελευταία έντεκα χρόνια σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει ηλεκτροκίνητα και αυτόνομα μονοθέσια οχήματα τύπου Formula.

Ως Πλατινένιος Χορηγός για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026, η EY στηρίζει την ομάδα, τόσο οικονομικά, όσο και συμβουλευτικά, σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την τεχνική και οργανωτική ωρίμανσή της στα πρότυπα της πραγματικής αγοράς, αλλά και στην κατασκευή του νέου μονοθέσιού της.

Ποια είναι η Aristurtle

Η ομάδα Aristurtle, που απαρτίζεται από 40 φοιτητές και φοιτήτριες διαφορετικών ειδικοτήτων, ιδρύθηκε το 2013 και, από τότε, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σταθερά ανερχόμενα σχήματα στον χώρο της πανεπιστημιακής μηχανολογίας. Με οκτώ μονοθέσια στο ενεργητικό της, από το ELECTRA - το πρώτο ηλεκτρικό αγωνιστικό που παρουσιάστηκε στη Βόρεια Ελλάδα - μέχρι το Rhea Electric Vehicle - Driverless Vehicle της φετινής σεζόν, η ομάδα καταφέρνει κάθε χρόνο να ανεβάζει τον πήχη τεχνολογικά και αγωνιστικά. Η σταθερή παρουσία της σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Formula Student Germany, και εγχώριους διαγωνισμούς, καθώς και οι διακρίσεις στο Autocross και το Design Event για το 2025, αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν ότι η εξέλιξη δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, τεχνικής αριστείας και συλλογικού οράματος.

Ο ρόλος της EY: οργάνωση, στρατηγική, τεχνολογική υποστήριξη

Η συνεργασία με την EY Ελλάδος αγγίζει κρίσιμα σημεία της λειτουργίας της ομάδας, από την οργανωτική δομή μέχρι την τεχνολογία, και έρχεται να «κουμπώσει» στις πραγματικές ανάγκες της. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναβάθμιση της λειτουργικής οργάνωσης της ομάδας μέσω workshops που αφορούν την υποστήριξη στον σχεδιασμό και την παρουσίαση του business plan της, καθοδήγηση σε θέματα επικοινωνίας και branding, καθώς και συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε AI/ML (machine learning) εφαρμογές. Τα δύο πρώτα workshops, με θέμα digital marketing και human resources, αντίστοιχα, ολοκληρώθηκαν στα γραφεία της EY στη Θεσσαλονίκη.

Ένα κοινό όραμα: καλύτερη τεχνολογία, καλύτερη κινητικότητα, καλύτερο μέλλον

Για την EY, η στήριξη της Aristurtle αποτελεί επένδυση στο ταλέντο, την καινοτομία, και την επόμενη γενιά επιστημόνων. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η EY βρίσκεται δυναμικά στο πλευρό του ακαδημαϊκού και φοιτητικού οικοσυστήματος της Θεσσαλονίκης, και της Βόρειας Ελλάδας ευρύτερα, δημιουργώντας ευκαιρίες για πρακτική άσκηση, έρευνα και ανάπτυξη και παραγωγή γνώσης, μέσα από μνημόνια συνεργασίας και κοινές δράσεις, μεταξύ άλλων, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και, για την Aristurtle, είναι η ευκαιρία να συνεχίσει να αποδεικνύει ότι η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να σταθεί επάξια στον διεθνή χάρτη των τεχνολογικών πρωτοπόρων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κοινό ζητούμενο: η πρόοδος, μέσα από συνεργασίες που προσθέτουν πραγματική αξία και υποστηρίζουν τη νέα γενιά.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η νέα γενιά χρειάζεται χώρο, πρακτικά εργαλεία και συνεργάτες που μπορούν να στηρίξουν τον τρόπο που καινοτομεί και εργάζεται. Με τη συνεργασία μας με την Aristurtle, στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στους νέους επιστήμονες της ομάδας, ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση και να συνεχίσουν να δουλεύουν με αφοσίωση και πάθος, διεκδικώντας κάθε ευκαιρία και γράφοντας τη δική τους ιστορία. Μπορεί η ταχύτητα να είναι κεντρικό στοιχείο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά το ίδιο είναι και ο μετασχηματισμός, η προσαρμογή και η πρόοδος. Και, όταν τοποθετούμε στο “τιμόνι” τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την καινοτομία, τότε η ίδια η διαδρομή γίνεται εξίσου σημαντική με τον τερματισμό».

Ο Μάλαμας Μπογατίνης, αρχηγός της ομάδας Aristurtle, δήλωσε: «Η EY επενδύει καινοτόμα στο μέλλον, προσφέροντας mentoring που εμπλουτίζει την πορεία μας. Εμείς, η Aristurtle, καινοτομούμε στο παρόν, με ταχύτητα και όραμα, φτιάχνοντας αυτοκίνητα που ορίζουν το αύριο της κινητικότητας και της τεχνολογίας. Μαζί, επιταχύνουμε την πρόοδο. Ευχαριστούμε την EY για αυτή τη συναρπαστική συνεργασία».

