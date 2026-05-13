«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/05/2026 - 10:00
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 09:35
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 09:25
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 09:21
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 08:38
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/05/2026 - 08:12
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 08:06
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/05/2026 - 08:00
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 06:49
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 11:22
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/05/2026 - 10:52

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
Άννα Διανά
Τετάρτη, 13/05/2026 - 08:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Την εκκίνηση της διαδικασίας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ μέσα στην επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Όπως ανέφερε, το book building θα έχει διάρκεια τριών ημερών, διάστημα κατά το οποίο η διοίκηση θα πραγματοποιήσει virtual roadshow με επενδυτές. Παράλληλα έβαλε τέλος στο θέμα της εισόδου της ΔΕΗ στην κινητή τηλεφωνία λέγοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ επιβεβαίωσε παράλληλα τους στόχους της διοίκησης για EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ το 2026, διατηρώντας αμετάβλητη τη μερισματική πολιτική του ομίλου. Όπως σημείωσε, στόχος για τη φετινή χρήση είναι η διανομή μερίσματος 0,8 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 33% σε σχέση με τα 0,6 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς, εξέλιξη που –όπως ανέφερε– αντανακλά την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ, με τις δραστηριότητες διανομής να λειτουργούν ως βασικός πυλώνας σταθερότητας για τον όμιλο.

Η εταιρεία κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το α’ τρίμηνο του 2026, με το προσαρμοσμένο EBITDA στα €0,7 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας στα €0,2 δισ., θέτοντας ισχυρές βάσεις για τη συνέχεια του έτους.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €0,5 δισ., εκ των οποίων το 82% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής σε συνέχεια της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πλάνου του Ομίλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του α’ τριμήνου 2026, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Περαιτέρω αύξηση αναμένεται στα επόμενα τρίμηνα, με έργα συνολικής ισχύος 6,7 GW να βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία (υποβολή προσφορών).

Πυλώνας ανάπτυξης αναδεικνύεται ο τομέας των ΑΠΕ όπου η παραγωγή κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 141% το α’ τρίμηνο 2026 και διαμορφώθηκε στις 3,6 TWh (από 1,5 TWh το α’ τρίμηνο 2025). Η άνοδος αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενισχυμένη συνεισφορά των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων η οποία αυξήθηκε κατά 282% ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων. Επιπλέον, η αιολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 30% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, χάρη στις ευνοϊκότερες αιολικές συνθήκες, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Η παραγωγή από φωτοβολταϊκά σημείωσε επίσης αύξηση κατά 23%, υποστηριζόμενη από την προσθήκη νέας ισχύος και παρά το γεγονός ότι το α΄ τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη ηλιοφάνεια και τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στην περιοχή της Ρουμανίας. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ ανήλθε στο 56% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του καθαρού ενεργειακού της μείγματος.

Σημαντική μείωση καταγράφηκε στην θερμική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε στις 1,6TWh (από 2,3 TWh το α’ τρίμηνο 2025), η λιγνιτική παραγωγή στις 0,9TWh (από 1,1 TWh το α’ τρίμηνο 2025) σε συνέχεια της απολιγνιτοποίησης και η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες στις 0,4TWh (από 0,7 TWh το α’ τρίμηνο 2025) λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Ηπειρωτικής Ελλάδας που βρίσκεται σε τελικό στάδιο διασύνδεσης.

Ως αποτέλεσμα του καθαρότερου ενεργειακού μείγματος, η ένταση των εκπομπών CO₂ από την ηλεκτροπαραγωγή, μειώθηκε σε 0,35 τόνους ανά παραγόμενη MWh το α΄ τρίμηνο 2026 από 0,55 τόνους ανά παραγόμενη MWh το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερό στο 34% το α΄ τρίμηνο του 2026. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε σε 29% το α΄ τρίμηνο του 2026 από 26% το α΄ τρίμηνο 2025, ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων φωτοβολταϊκών έργων στο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες το δίκτυο της “Fibergrid” στην Ελλάδα καλύπτει πλέον 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καταγράφοντας αύξηση 86% σε ετήσια βάση (έναντι 948 χιλ. στο τέλος του α’ τριμήνου 2025), ενώ περισσότερα από 1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση. Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με στόχο το δίκτυο FTTH να καλύπτει 2,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος του 2026.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 09:57
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2026-2030
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2026-2030 12 Μαϊος 2026
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου 13 Μαϊος 2026
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;

ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ

Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ

Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης

FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ

Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση