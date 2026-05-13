«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Την εκκίνηση της διαδικασίας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ μέσα στην επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Όπως ανέφερε, το book building θα έχει διάρκεια τριών ημερών, διάστημα κατά το οποίο η διοίκηση θα πραγματοποιήσει virtual roadshow με επενδυτές. Παράλληλα έβαλε τέλος στο θέμα της εισόδου της ΔΕΗ στην κινητή τηλεφωνία λέγοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ επιβεβαίωσε παράλληλα τους στόχους της διοίκησης για EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ το 2026, διατηρώντας αμετάβλητη τη μερισματική πολιτική του ομίλου. Όπως σημείωσε, στόχος για τη φετινή χρήση είναι η διανομή μερίσματος 0,8 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 33% σε σχέση με τα 0,6 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς, εξέλιξη που –όπως ανέφερε– αντανακλά την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ, με τις δραστηριότητες διανομής να λειτουργούν ως βασικός πυλώνας σταθερότητας για τον όμιλο.

Η εταιρεία κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το α’ τρίμηνο του 2026, με το προσαρμοσμένο EBITDA στα €0,7 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας στα €0,2 δισ., θέτοντας ισχυρές βάσεις για τη συνέχεια του έτους.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €0,5 δισ., εκ των οποίων το 82% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής σε συνέχεια της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Πλάνου του Ομίλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του α’ τριμήνου 2026, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Περαιτέρω αύξηση αναμένεται στα επόμενα τρίμηνα, με έργα συνολικής ισχύος 6,7 GW να βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία (υποβολή προσφορών).

Πυλώνας ανάπτυξης αναδεικνύεται ο τομέας των ΑΠΕ όπου η παραγωγή κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 141% το α’ τρίμηνο 2026 και διαμορφώθηκε στις 3,6 TWh (από 1,5 TWh το α’ τρίμηνο 2025). Η άνοδος αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενισχυμένη συνεισφορά των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων η οποία αυξήθηκε κατά 282% ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων. Επιπλέον, η αιολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 30% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, χάρη στις ευνοϊκότερες αιολικές συνθήκες, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Η παραγωγή από φωτοβολταϊκά σημείωσε επίσης αύξηση κατά 23%, υποστηριζόμενη από την προσθήκη νέας ισχύος και παρά το γεγονός ότι το α΄ τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη ηλιοφάνεια και τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στην περιοχή της Ρουμανίας. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ ανήλθε στο 56% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του καθαρού ενεργειακού της μείγματος.

Σημαντική μείωση καταγράφηκε στην θερμική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε στις 1,6TWh (από 2,3 TWh το α’ τρίμηνο 2025), η λιγνιτική παραγωγή στις 0,9TWh (από 1,1 TWh το α’ τρίμηνο 2025) σε συνέχεια της απολιγνιτοποίησης και η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες στις 0,4TWh (από 0,7 TWh το α’ τρίμηνο 2025) λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Ηπειρωτικής Ελλάδας που βρίσκεται σε τελικό στάδιο διασύνδεσης.

Ως αποτέλεσμα του καθαρότερου ενεργειακού μείγματος, η ένταση των εκπομπών CO₂ από την ηλεκτροπαραγωγή, μειώθηκε σε 0,35 τόνους ανά παραγόμενη MWh το α΄ τρίμηνο 2026 από 0,55 τόνους ανά παραγόμενη MWh το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερό στο 34% το α΄ τρίμηνο του 2026. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε σε 29% το α΄ τρίμηνο του 2026 από 26% το α΄ τρίμηνο 2025, ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων φωτοβολταϊκών έργων στο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες το δίκτυο της “Fibergrid” στην Ελλάδα καλύπτει πλέον 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καταγράφοντας αύξηση 86% σε ετήσια βάση (έναντι 948 χιλ. στο τέλος του α’ τριμήνου 2025), ενώ περισσότερα από 1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση. Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με στόχο το δίκτυο FTTH να καλύπτει 2,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος του 2026.