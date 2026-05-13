3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με τη βιώσιμη ανάπτυξη να εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας και μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CRI) υλοποίησε το 3ο "CRI Lunch Discussion | Best Practices towards Sustainability", συνεχίζοντας την πρωτοβουλία που εγκαινίασε το 2025 με στόχο την ενημέρωση, την ανταλλαγή εμπειριών και την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από τις σύγχρονες τάσεις στο ESG και τα οφέλη της συμμετοχής στον αναβαθμισμένο Δείκτη CR Index.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου στην Αθηναϊκή Λέσχη, με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους της οικονομίας και οργανισμών του δημόσιου τομέα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, τις αυξανόμενες επερχόμενες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν την εταιρική υπευθυνότητα και την εταιρική αξία μέσα από την εφαρμοργή βέλτιστων πρακτικών.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος του CRI, κ. Γιάννος Γραμματίδης, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευση του Ινστιτούτου να στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα στη μετάβαση προς πιο υπεύθυνα, ανθεκτικά και βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον μία παράλληλη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, αλλά βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας, της αξιοπιστίας και της μακροπρόθεσμης αξίας τους. Μέσα από τον CR Index, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αποκτούν ένα αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης, που τους βοηθά να κατανοήσουν πού βρίσκονται, να εντοπίσουν τα σημεία βελτίωσης και να προχωρήσουν με μεγαλύτερη συνέπεια στην ουσιαστική ενσωμάτωση της εταιρικής υπευθυνότητας στη λειτουργία τους. Ιδιαίτερη δε σημασία έχει η επέκταση του δείκτη για την σξιολόγηση των επιδόσεων φορέων του δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας».

Ο Αντιπρόεδρος του CRI, κ. Νίκος Αυλώνας, παρουσίασε τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στο ESG, αναδεικνύοντας τη σημασία της μετάβασης από την αποσπασματική υλοποίηση δράσεων στη συστηματική αξιολόγηση, μέτρηση και βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας. Στην τοποθέτησή του σημείωσε, μεταξύ άλλων:

«Τα τελευταία χρόνια, οι απαιτήσεις γύρω από το ESG έχουν αλλάξει ριζικά. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αποδείξουν με στοιχεία, διαδικασίες και μετρήσιμα αποτελέσματα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της διακυβέρνησής τους. Ο CR Index και το CRI Pass δίνουν στις εταιρείες, στους δημόσιους οργανισμούς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης και βελτίωσης, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς».

Το 3ο "CRI Lunch Discussion | Best Practices towards Sustainability" εξελίχθηκε σε έναν ουσιαστικό και δυναμικό διάλογο μεταξύ της διοίκησης του Ινστιτούτου και στελεχών επιχειρήσεων από τους κλάδους ενέργειας, βιομηχανίας, βιομηχανίας φαρμάκου, κατασκευών, λιανεμπορίου, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, τροφίμων και ποτών, αεροναυτιλίας, μεταφορών, φιλοξενίας κ.ά., που έχουν ήδη εμπειρία από τη συμμετοχή τους στον CR Index, καθώς και εκπροσώπων οργανισμών του δημόσιου τομέα που εξετάζουν την ενσωμάτωση πιο δομημένων πρακτικών ESG στη λειτουργία τους. Μεταξύ των εταιρειών και οργανισμών που εκπροσωπήθηκαν ήταν οι ΔΕΗ, FAMAR, Κοινωνία της Πληροφορίας, Aegean, Hellenic Train, DKG, FROMM Metals, ΣΤΑ.ΣΥ, Aegean College, Redestos, Isomat, Erlac.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν ζητήματα που απασχολούν έντονα τις επιχειρήσεις σήμερα, όπως η ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας απέναντι στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις, η αξία της τεκμηρίωσης και της διαφάνειας, η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η σύνδεση των ESG πρακτικών με τη χρηματοδότηση και την επενδυτική αξιολόγηση, καθώς και η σημασία της ενεργής συμμετοχής της διοίκησης στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής παρουσίαση τόσο του υφιστάμενου όσο και του νέου κανονιστικού πλαισίου που αφορά στις επιταγές για την εφαρμογή του ESG από τις επιχειρήσεις. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από έμεπιρους νομικούς από τη δικηγορική εταιρεία Bahas – Grammatidis, με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποστήριξη εταιρειών στη συμμόρφωση σε θέματα βιωσιμότητας.

Τέλος, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από την εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας The Narrative και για την αξία ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στη συνολική στρατηγική εξωστρέφειας και brand storytelling των οργανισμών, προκειμένου να αξιοποιήσουν την επικοινωνία ως στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο επικεφαλής της The Narrative, κ. Βαγγέλης Κλέτσας «η βιωσιμότητα δημιουργεί αξία μόνο όταν μεταφράζεται σε κάτι απτό και ορατό για τους stakeholders και τον τελικό χρήστη. Μάλιστα, σε περιβάλλοντα υψηλού ελέγχου, η επικοινωνία δεν αφορά την ενίσχυση της επιτυχίας. Αφορά την οικοδόμηση αξιοπιστίας μέσω της διαφάνειας».

Η συνέχιση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής και διαχρονικής προσπάθειας του CRI να παρέχει ουσιαστική υποστήριξη σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνα, πιο διαφανή και πιο βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας, εναρμονισμένα με τις διεθνείς τάσεις και τις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Σημειώνεται ότι στις 1/7/2026 θα υλοποιηθεί η κεντρική ετήσια εκδήλωση του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης για την απονομής των φετινών βραβεύσεων στo CRI Index και CRI Pass. Η εκδήλωση βράβευσης CR Index Awards 2025 – 2026, στην οποία θα αναδειχθούν οι εταιρείες και οργανισμοί που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε με τις επιδόσεις στην ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών, θα πραγματοποιηθεί για 18η συνεχή χρονιά, στο ξενοδοχείο Athens Marriott Hotel, την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, με τη συμμετοχή εκλεκτών προσκεκλημένων και ομιλητών.