Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ"»;
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”»;
Newsroom
Τρίτη, 12/05/2026 - 09:41
Το ζήτημα της δραστικής περικοπής της καταληκτικής ημερομηνίας (2 Ιουνίου αντί 31 Αυγούστου) για τη συμβασιοποίηση των δανείων στο χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», θέτει με ερώτησή του ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γιάννης Μανιάτης.

Χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση, η Κυβέρνηση αποφάσισε την πρόωρη λήξη του Προγράμματος τον Ιούνιο, ενώ ακόμα δεν έχουν δεσμευθεί τα διαθέσιμα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών συμπολιτών μας που έχουν ήδη προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις.

Για το λόγο αυτό ο Γ. Μανιάτης με ερώτησή του καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει εάν συμφωνεί με τους πρόσφατους σχεδιασμούς της ελληνικής Κυβέρνησης για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Επίσης ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Επιτροπή να πληροφορηθεί εάν έχουν αξιολογηθεί οι συνέπειες για τους χιλιάδες πολίτες που έχουν ήδη προκαταβάλλει χρήματα και αναλάβει πλήθος χρονοβόρων και κοστοβόρων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως τεχνικούς/νομικούς ελέγχους, τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών, έκδοση απαιτούμενων πιστοποιητικών.

Επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να τοποθετηθεί επί της αποτελεσματικότητας τέτοιων Προγραμμάτων, καθώς και για το εάν δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά, όπως η ταχύτερη αύξηση τιμών παλαιών ακινήτων και η αύξηση του κόστους ενοικίων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Πρόσφατα η ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε τη δραστική περικοπή της καταληκτικής ημερομηνίας (2 Ιουνίου αντί 31 Αυγούστου) για τη συμβασιοποίηση των δανείων στο χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», παρότι υπάρχουν (σύμφωνα με την Κυβέρνηση) για τους χιλιάδες εναπομένοντεςενδιαφερομένους ακόμα αδιάθετοι πόροι άνω των 380 εκατ. ευρώ κι ενώ πολλοί συμπολίτες μας έχουν επενδύσει χρόνο και χρήματα για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα και κινδυνεύουν να αποκλειστούν την τελευταία στιγμή.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει συμφωνήσει η Επιτροπή με την πρόωρη διακοπή του Προγράμματος, που προκαλεί ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες και αναξιοπιστία για τη πολιτική στέγης στην ΕΕ, όταν μάλιστα η στέγαση αποτελεί προτεραιότητα της τρέχουσας θητείας της;
  2. Έχουν αξιολογηθεί οι συνέπειες για τους χιλιάδες πολίτες που είχανεμπιστευθεί την αξιοπιστία που παρείχε η ΕΕ στο Πρόγραμμα, οι οποίοι έχουν ήδη προκαταβάλλει χρήματα και αναλάβει πλήθος χρονοβόρων και κοστοβόρων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως τεχνικούς/νομικούς ελέγχους, τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών, έκδοση απαιτούμενων πιστοποιητικών;
  3. Έχει αξιολογήσει εάν τα Προγράμματα Σπίτι μου Ι & ΙΙ, αντί για πολιτικές αξιοποίησης δημόσιας γης και κενών κατοικιών, δημιουργίας κοινωνικής κατοικίας και γενικότερα αύξησης της προσφοράς κατοικίας είναι αποτελεσματικά και δεν οδηγούν σε στρεβλώσεις στην αγορά, όπως η ταχύτερη αύξηση τιμών παλαιών ακινήτων;»
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες 11 Μαϊος 2026

Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας

Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση

Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ

Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες

Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025