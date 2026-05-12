Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”»;

Το ζήτημα της δραστικής περικοπής της καταληκτικής ημερομηνίας (2 Ιουνίου αντί 31 Αυγούστου) για τη συμβασιοποίηση των δανείων στο χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», θέτει με ερώτησή του ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γιάννης Μανιάτης.

Χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση, η Κυβέρνηση αποφάσισε την πρόωρη λήξη του Προγράμματος τον Ιούνιο, ενώ ακόμα δεν έχουν δεσμευθεί τα διαθέσιμα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών συμπολιτών μας που έχουν ήδη προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις.

Για το λόγο αυτό ο Γ. Μανιάτης με ερώτησή του καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει εάν συμφωνεί με τους πρόσφατους σχεδιασμούς της ελληνικής Κυβέρνησης για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Επίσης ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Επιτροπή να πληροφορηθεί εάν έχουν αξιολογηθεί οι συνέπειες για τους χιλιάδες πολίτες που έχουν ήδη προκαταβάλλει χρήματα και αναλάβει πλήθος χρονοβόρων και κοστοβόρων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως τεχνικούς/νομικούς ελέγχους, τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών, έκδοση απαιτούμενων πιστοποιητικών.

Επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να τοποθετηθεί επί της αποτελεσματικότητας τέτοιων Προγραμμάτων, καθώς και για το εάν δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά, όπως η ταχύτερη αύξηση τιμών παλαιών ακινήτων και η αύξηση του κόστους ενοικίων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Πρόσφατα η ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε τη δραστική περικοπή της καταληκτικής ημερομηνίας (2 Ιουνίου αντί 31 Αυγούστου) για τη συμβασιοποίηση των δανείων στο χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», παρότι υπάρχουν (σύμφωνα με την Κυβέρνηση) για τους χιλιάδες εναπομένοντεςενδιαφερομένους ακόμα αδιάθετοι πόροι άνω των 380 εκατ. ευρώ κι ενώ πολλοί συμπολίτες μας έχουν επενδύσει χρόνο και χρήματα για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα και κινδυνεύουν να αποκλειστούν την τελευταία στιγμή.

Ερωτάται η Επιτροπή: