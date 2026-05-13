Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
13/05/2026 - 10:27
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
13/05/2026 - 10:00
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
13/05/2026 - 09:35
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
13/05/2026 - 09:25
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
13/05/2026 - 09:21
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
13/05/2026 - 08:38
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
13/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
13/05/2026 - 08:12
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
13/05/2026 - 08:06
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
13/05/2026 - 08:00
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
13/05/2026 - 06:49
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
13/05/2026 - 06:49
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
12/05/2026 - 11:22
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
12/05/2026 - 10:52

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
Newsroom
Τετάρτη, 13/05/2026 - 08:38
Εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια των σχετικών δηλώσεων του Υπουργού, κ. Σταύρου Παπασταύρου, η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα για τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και μέρους της Λακωνίας. Η έγκριση της μελέτης αποτελεί σημαντικό βήμα στον συνολικό σχεδιασμό προστασίας των περιοχών Natura 2000 και συνδέεται με την πορεία θεσμοθέτησης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ιονίου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου προστασίας για χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.

Αποτελεί, δε, την 16η ΕΠΜ που εγκρίνεται από το ΥΠΕΝ, μεταξύ των οποίων οι ΕΠΜ για τα δύο Εθνικά θαλάσσια Πάρκα, Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες και Ιονίου. Συνολικά, πλέον καλύπτονται με εγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, 311 περιοχές Natura οι οποίες αποτελούν το 73,35% της συνολικής έκτασης των περιοχών Natura.

Η μελέτη καλύπτει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύτιμο οικολογικά σύνολο περιοχών, που εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, ενώ η θαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου συνδέεται διοικητικά και με περιοχές της Βοιωτίας, της Φωκίδας, της Αττικής και της Αχαΐας.

Στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται σημαντικοί ορεινοί όγκοι, όπως ο Πάρνωνας, το Μαίναλο, τα Γεράνεια, η Ζήρεια και ο Ολίγυρτος, με ορισμένους από αυτούς, όπως πρόσφατα το Χιονοβούνι, να έχουν χαρακτηριστεί ως απάτητα βουνά. Παράλληλα, περιλαμβάνονται ιδιαίτερα ευαίσθητες παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, όπως οι εκβολές του Ευρώτα, η Ελαφόνησος, η Μονεμβασιά, η Ακροναυπλία, η Λιμνοθάλασσα Μουστού και ο Κορινθιακός Κόλπος, καθώς και σημαντικά εσωτερικά υγροτοπικά οικοσυστήματα, όπως η λίμνη Στυμφαλία.

Παράλληλα, η ΕΠΜ 10Β, που περιλαμβάνει συνολικά 19 περιοχές Natura 2000, καλύπτει αξιόλογους χερσαίους και θαλάσσιους τύπους οικοτόπων, όπου εντοπίζονται σπάνια, ενδημικά, απειλούμενα είδη ζώων και φυτών με ιδιαίτερο βιογεωγραφικό ενδιαφέρον, τα οποία πρέπει να προστατευθούν.

Μέσω της ΕΠΜ, καθορίζονται για τις 19 περιοχές Natura:

  • ζώνες προστασίας,
  • επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες,
  • μέτρα διαχείρισης και προστασίας, με στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη συμβατότητα με ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η έγκριση της ΕΠΜ:

  • ενισχύει τη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών της Πελοποννήσου,
  • παρέχει σαφές και συνεκτικό πλαίσιο για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες,
  • προστατεύει σημαντικούς ορεινούς, παράκτιους και θαλάσσιους οικοτόπους,
  • αναδεικνύει περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας,
  • συμβάλλει στην ισορροπία μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης και
  • ενισχύει την εκπλήρωση των εθνικών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για τη βιοποικιλότητα.

Η έγκριση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών αποτελεί μία στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που κατοχυρώνει την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μέλλοντος για τη χώρα.

ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο 13 Μαϊος 2026
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
