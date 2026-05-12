ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων

Σήμερα τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για την αναθεώρηση των κανόνων για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα —ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα των υδάτων και τη μείωση της ρύπανσής τους.

Η αναθεώρηση αυτή, την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2022, ευθυγραμμίζει τους καταλόγους των ρύπων των υδάτων με τις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρακολούθηση και τον έλεγχο νέων ουσιών στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. Τρεις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ θα προσαρμοστούν αναλόγως: η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, η οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, και η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα.

Οι επικαιροποιημένοι κατάλογοι καλύπτουν ορισμένες υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS, γνωστές ως «παντοτινές χημικές ουσίες»), φυτοφάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα —και όλα αυτά με καλά τεκμηριωμένες επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία. Για πρώτη φορά, θα καλυφθούν επίσης τα μικροπλαστικά, καθώς και δείκτες μικροβιακής αντοχής αλλά και ευαίσθητα οικοσυστήματα υπόγειων υδάτων.

Η αναθεώρηση μειώνει επίσης τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη, εξορθολογίζοντας τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων παρακολούθησης μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω ψηφιακών εργαλείων. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία, διασφαλίζοντας την υποχρεωτική προειδοποίηση για τις κατάντη λεκάνες απορροής ποταμών μετά από περιστατικά.

Ο νέος νόμος ενσωματώνει έναν ορισμό της μη υποβάθμισης και προσθέτει τη δυνατότητα να προχωρούν δύο τύποι δραστηριοτήτων, υπό αυστηρές διασφαλίσεις. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης, όπως έργα ανακατασκευής γεφυρών ή αντιπλημμυρικής προστασίας, που ενδέχεται να έχουν μόνο προσωρινές επιπτώσεις, καθώς και δραστηριότητες που απλώς μετατοπίζουν τη ρύπανση, χωρίς να την αυξάνουν στην πραγματικότητα, όπως στην περίπτωση της άντλησης υδάτων για κατασκευαστικούς σκοπούς ή της βυθοκόρησης ιζημάτων.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Γιέσικα Ρούσβαλ, δήλωσε: «Η αναθεωρημένη νομοθεσία για τα ύδατα θα συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων μας από PFAS, φυτοφάρμακα και άλλες επιβλαβείς χημικές ουσίες. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων: να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα της Ευρώπης όσον αφορά το νερό. Το καθαρό νερό έχει σημασία για την υγεία των ανθρώπων, για το περιβάλλον μας και για την οικονομία μας. Πρόκειται για μία από τις εξυπνότερες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε και θα αποφέρει πολλά οφέλη».

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις και να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις τροποποιήσεις των τριών σχετικών οδηγιών έως τις 22 Δεκεμβρίου 2027.