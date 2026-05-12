Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2026-2030
Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ"»;
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
Τρίτη, 12/05/2026 - 10:52
Σήμερα τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για την αναθεώρηση των κανόνων για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα —ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα των υδάτων και τη μείωση της ρύπανσής τους.

Η αναθεώρηση αυτή, την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2022, ευθυγραμμίζει τους καταλόγους των ρύπων των υδάτων με τις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρακολούθηση και τον έλεγχο νέων ουσιών στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα. Τρεις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ θα προσαρμοστούν αναλόγως: η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, η οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, και η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα.

Οι επικαιροποιημένοι κατάλογοι καλύπτουν ορισμένες υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS, γνωστές ως «παντοτινές χημικές ουσίες»), φυτοφάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα —και όλα αυτά με καλά τεκμηριωμένες επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία. Για πρώτη φορά, θα καλυφθούν επίσης τα μικροπλαστικά, καθώς και δείκτες μικροβιακής αντοχής αλλά και ευαίσθητα οικοσυστήματα υπόγειων υδάτων.

Η αναθεώρηση μειώνει επίσης τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη, εξορθολογίζοντας τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων παρακολούθησης μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω ψηφιακών εργαλείων. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία, διασφαλίζοντας την υποχρεωτική προειδοποίηση για τις κατάντη λεκάνες απορροής ποταμών μετά από περιστατικά.

Ο νέος νόμος ενσωματώνει έναν ορισμό της μη υποβάθμισης και προσθέτει τη δυνατότητα να προχωρούν δύο τύποι δραστηριοτήτων, υπό αυστηρές διασφαλίσεις. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης, όπως έργα ανακατασκευής γεφυρών ή αντιπλημμυρικής προστασίας, που ενδέχεται να έχουν μόνο προσωρινές επιπτώσεις, καθώς και δραστηριότητες που απλώς μετατοπίζουν τη ρύπανση, χωρίς να την αυξάνουν στην πραγματικότητα, όπως στην περίπτωση της άντλησης υδάτων για κατασκευαστικούς σκοπούς ή της βυθοκόρησης ιζημάτων.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Γιέσικα Ρούσβαλ, δήλωσε: «Η αναθεωρημένη νομοθεσία για τα ύδατα θα συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων μας από PFAS, φυτοφάρμακα και άλλες επιβλαβείς χημικές ουσίες. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων: να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα της Ευρώπης όσον αφορά το νερό. Το καθαρό νερό έχει σημασία για την υγεία των ανθρώπων, για το περιβάλλον μας και για την οικονομία μας. Πρόκειται για μία από τις εξυπνότερες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε και θα αποφέρει πολλά οφέλη».

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις και να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις τροποποιήσεις των τριών σχετικών οδηγιών έως τις 22 Δεκεμβρίου 2027.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 10:55
