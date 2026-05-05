Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, δημοσίευσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026 του νέου σχεδίου δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030».

Βασιζόμενο στη μακροχρόνια ηγετική θέση της Schneider Electric και τη διακριτή προσέγγισή της στη βιωσιμότητα, το «Impact 2030» διαρθρώνει τους στόχους του Ομίλου γύρω από τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: τον εξηλεκτρισμό του κόσμου, τον επαναπροσδιορισμό της βιομηχανίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι μεταφράζονται σε στοχευμένα προγράμματα και αποτυπώνονται μέσω μετρήσιμων δεικτών απόδοσης.

Στο πρώτο τρίμηνο αυτού του νέου κύκλου, η βαθμολογία Impact έφτασε το 3,40/10, ένα ισχυρό ξεκίνημα προς τον ετήσιο στόχο του Ομίλου για το 2026, που είναι 4,20/10 (με το 10/10 να αποτελεί τη φιλοδοξία για το 2030). Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει την αρχική δυναμική σε αρκετά βασικά προγράμματα, συνδυάζοντας πρόοδο στις ίδιες τις λειτουργίες της Schneider Electric με κλιμακούμενα αποτελέσματα που αποδίδονται σε πελάτες, προμηθευτές και κοινότητες.

Η Schneider Electric έχει προχωρήσει περαιτέρω στην απανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων της, με τις εκπομπές CO₂ των Scope 1 και 2 να έχουν μειωθεί κατά 82,5% σε σχέση με το 2017. Το πρώτο τρίμηνο, ο Όμιλος επέτρεψε επίσης στους πελάτες του να εξοικονομήσουν ή να εξηλεκτρίσουν 47,5 εκατομμύρια MWh ενέργειας μέσω των λύσεων διαχείρισης ενέργειας, αυτοματοποίησης και ψηφιακών τεχνολογιών του. Οι συνεχείς αυτές προσπάθειες μεταφράστηκαν σε 20 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO₂ που αποφεύχθηκαν ή εξοικονομήθηκαν κατά το τρίμηνο αυτό.

Η επίτευξη προόδου μεγάλης κλίμακας απαιτεί επίσης επανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται και παράγονται τα προϊόντα. Στο πρώτο τρίμηνο, η Schneider Electric συνέχισε την εφαρμογή του πλαισίου Future Designed, με το 14% των βασικών προσφορών στο στάδιο σχεδιασμού να παρουσιάζουν ήδη κυκλικότητα και περιβαλλοντική αριστεία.

Στην αλυσίδα εφοδιασμού της, ο Όμιλος επιτάχυνε την υλοποίηση της πρωτοβουλίας Zero Carbon Pathway, βασιζόμενος στη μακρόχρονη προσέγγισή του για τη συνεργασία με προμηθευτές. Πάνω από 1.100 προμηθευτές εντάχθηκαν στη διαδικασία το πρώτο τρίμηνο, πολλοί εκ των οποίων συμμετείχαν ήδη σε εκπαιδευτικά προγράμματα που τους παρέχουν πρακτικά εργαλεία, καθοδήγηση και τεχνογνωσία για την προώθηση των δικών τους προσπαθειών απανθρακοποίησης.

Η προώθηση ίσων ευκαιριών παραμένει επίσης κεντρική προτεραιότητα. Κατά το πρώτο τρίμηνο, περισσότεροι από 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι επωφελήθηκαν από βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μέσω κοινοτικών λύσεων που υποστηρίζονται από τη Schneider Electric, ενώ 113.000 άτομα ενίσχυσαν τις δεξιότητές τους μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ενέργεια, την ηλεκτροδότηση και τον αυτοματισμό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό εκπαιδευμένων ατόμων από το 2009 σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια.

« Το Impact 2030 παρέχει ένα πλαίσιο για την προώθηση μιας ευρείας, συστημικής μεταμόρφωσης, με τη συμμετοχή όλων », δήλωσε η Esther Finidori, Chief Sustainability Officer της Schneider Electric. «Ανυπομονούμε να δούμε τα θετικά αποτελέσματα να επιταχύνονται τρίμηνο με τρίμηνο, καθώς η φιλοδοξία μας μετατρέπεται σε απτή, σταθερή και μετρήσιμη πρόοδο».

Τα αναλυτικά αποτελέσματα βιωσιμότητας για το Q1 2026 και τα βασικά σημεία είναι διαθέσιμα στην τριμηνιαία έκθεση της Schneider Electric , που δημοσιεύτηκε παράλληλα με τα έσοδα πρώτου τριμήνου του Ομίλου.