Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής, Τμήμα Γεωθερμίας της ΓΔΟΠΥ/ ΥΠΕΝ (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), ως αρχή σχεδιασμού της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στις μη χαρακτηρισμένες περιοχές κεντρικής – νότιας λεκάνης ποταμού Στρυμόνα, δυτικού δέλτα ποταμού Νέστου, Ακροποτάμου Καβάλας, νότιας – ανατολικής λεκάνη και δέλτα ποταμού Έβρου, λεκάνης ποταμού Σπερχειού, νήσου Σαμοθράκης και του νότιου τμήματος της νήσου Χίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως ισχύει:

α) ανακοινώνει ότι διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της συγκεκριμένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Το κείμενο της ΣΜΠΕ με το Παράρτημα Χαρτών βρίσκεται αναρτημένο εδώ