Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου

Η ΡΑΑΕΥ σε συνέχεια της από 26 Μαρτίου 2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που δημοσιοποιήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.
Η Αρχή ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες
- Ημερομηνία αποστολής: 22.04.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415041
Αποστολέας: HEYGAZ Greece Μον. Α.Ε.
- Ημερομηνία αποστολής: 22.04.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415073
Αποστολέας: ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
- Ημερομηνία αποστολής: 204.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415041
Αποστολέας: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
- Ημερομηνία αποστολής: 204.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415241
Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
- Ημερομηνία αποστολής: 204.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415243
Αποστολέας: AB Energy Hellas
- Ημερομηνία αποστολής: 204.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415265
Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
- Ημερομηνία αποστολής: 204.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415311
Αποστολέας: enaon EDA
- Ημερομηνία αποστολής: 30.04.2026
Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415538
Αποστολέας: Hellenic Hydrogen