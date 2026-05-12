Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου

Η ΡΑΑΕΥ σε συνέχεια της από 26 Μαρτίου 2026 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που δημοσιοποιήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η Αρχή ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

Ημερομηνία αποστολής: 22.04.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415041

Αποστολέας: HEYGAZ Greece Μον. Α.Ε.

Ημερομηνία αποστολής: 22.04.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415073

Αποστολέας: ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ημερομηνία αποστολής: 204.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415041

Αποστολέας: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

Ημερομηνία αποστολής: 204.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415241

Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Ημερομηνία αποστολής: 204.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415243

Αποστολέας: AB Energy Hellas

Ημερομηνία αποστολής: 204.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415265

Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Ημερομηνία αποστολής: 204.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415311

Αποστολέας: enaon EDA

Ημερομηνία αποστολής: 30.04.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: I-415538

Αποστολέας: Hellenic Hydrogen