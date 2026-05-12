Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
12/05/2026 - 11:22
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
12/05/2026 - 10:52
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2026-2030
12/05/2026 - 10:13
Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”»;
12/05/2026 - 09:41
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
12/05/2026 - 09:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
12/05/2026 - 08:59
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
12/05/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
12/05/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
12/05/2026 - 08:04
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
12/05/2026 - 08:02
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
12/05/2026 - 07:59
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
12/05/2026 - 06:49
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
12/05/2026 - 06:49
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
12/05/2026 - 06:49
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
11/05/2026 - 15:47
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
11/05/2026 - 15:41
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16

Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων

Τρίτη, 12/05/2026 - 15:27
  • Οι επενδύσεις στην Ευρώπη θα επεκτείνουν την παραγωγική δυναμικότητα τεχνολογιών μέσης τάσης για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
  • Στα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνεται επένδυση 100 εκατ. δολαρίων στην Ιταλία, καθώς και επιπλέον επενδύσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
  • Το πρόγραμμα θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα βασικών τεχνολογιών, όπως ο εξοπλισμός διανομής τάσης χωρίς εξαφθοριούχο θείο (SF6) και τα προϊόντα αυτοματοποίησης δικτύων για τις παγκόσμιες αγορές

Η ABB ανακοινώνει ότι επενδύει περίπου 200 εκατ. δολάρια στις δυνατότητες παραγωγής μέσης τάσης στην Ευρώπη κατά τα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας, την επιτάχυνση της μετάβασης σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της εφοδιαστικής ικανότητας προς τους πελάτες που εκσυγχρονίζουν τις ενεργειακές τους υποδομές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες, αλλά και οι ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές data centers.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 20% σήμερα σε σχεδόν 30% έως το 2030, γεγονός που αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη και την κλίμακα επέκτασης των ηλεκτρικών δικτύων.

«Αυτή η επένδυση ύψους 200 εκατ. δολαρίων θα ενισχύσει τις δυνατότητες παραγωγής και τεχνολογίας μέσης τάσης της ABB στην Ευρώπη και θα στηρίξει τους πελάτες μας καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται και τα δίκτυα εξελίσσονται», δήλωσε ο Morten Wierod, Chief Executive Officer της ABB. «Η ζήτηση τροφοδοτείται από σημαντικές διαρθρωτικές τάσεις, από τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως την ανάπτυξη των data centers και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες τεχνολογίες. Οι επενδύσεις αυτές θα μας βοηθήσουν να επεκτείνουμε τη δυναμικότητά μας, να βελτιώσουμε τη διαθεσιμότητα και να μειώσουμε τους χρόνους παράδοσης για τους πελάτες μας στην Ευρώπη και διεθνώς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο».

Επενδύσεις στις ευρωπαϊκές παραγωγικές δυνατότητες

Η επένδυση ενισχύει τη δυνατότητα της εταιρείας να παρέχει κρίσιμες τεχνολογίες διακοπτικού εξοπλισμού μέσης τάσης και αυτοματοποίησης δικτύων. Περιλαμβάνει νέα εγκατάσταση ύψους 100 εκατ. δολαρίων στο Dalmine της Ιταλίας, προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για εξοπλισμό με μόνωση αερίου και διακόπτες χωρίς εξαφθοριούχο θείο (SF6). Επιπλέον επένδυση 100 εκατ. δολαρίων αφορά έργα επέκτασης παραγωγικής δυναμικότητας σε εργοστάσια στη Βουλγαρία (Rakovski), τη Φινλανδία (Vaasa), τη Γερμανία (Ratingen), τη Νορβηγία (Skien) και την Πολωνία (Przasnysz), ενισχύοντας την παραγωγή τεχνολογιών όπως οι διακόπτες με μόνωση αερίου GIS, οι διακόπτες κενού και τα ρελέ, επιτρέποντας πιο αξιόπιστη και ανθεκτική διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες επενδύσεις της ABB στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουγγαρία. Στο Kecskemét της Ουγγαρίας, επένδυση περίπου 15 εκατ. δολαρίων προσθέτει δυνατότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και τεχνολογιών παραγωγής υλικών σύνδεσης, ενισχύοντας την αξιοπιστία των δικτύων μέσης τάσης και διευρύνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο λύσεων ανθεκτικότητας δικτύων της ABB για πελάτες στους τομείς των utilities και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο Nottingham του Ηνωμένου Βασιλείου, η ABB επένδυσε περίπου 35 εκατ. δολάρια για την επέκταση της παραγωγής τεχνολογιών γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών και κτιρίων, data centers, καθώς και δικτύων επικοινωνιών και μεταφορών από κεραυνούς και ηλεκτρικές υπερτάσεις.

Συνολικά, οι ενέργειες αυτές αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική εστίαση της ABB στην ανάπτυξη ανθεκτικών παραγωγικών δυνατοτήτων για τεχνολογίες που συνδέουν και προστατεύουν το εξελισσόμενο ηλεκτρικό δίκτυο.

Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
