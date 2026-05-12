ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1 η Τηλεδιάσκεψη για τον πυλώνα “Εξωστρέφεια και Συνεργασία» του Ακαδημαϊκού Κόμβου του ΟΗΕ για τον 7 ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (UNAI SDG7) που αφορά την «Καθαρή και Διαθέσιμη Ενέργεια» όπως αυτή αναφέρεται στην «2030 Ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 μεταξύ 12.00 -14.00 GMT και οργανώθηκε από το ΚΕΠΑ του ΕΚΠΑ, με την ιδιότητα του ως επικεφαλής του Ακαδημαϊκού Κόμβου του ΟΗΕ για τον 7ο Στόχο (UNAI SDG7 Hub Co-Chair) σε συνεργασία με το Almaty Management University από το Καζακστάν.

Στις εργασίες συμμετέσχον 26 καθηγητές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 14 χώρων (Αλβανία, Αργεντινή, Βραζιλία, Γκάνα, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κόστα Ρίκα, Κύπρος, Ουρουγουάη, Σουδάν, Τουρκία).

Την τηλεδιάσκεψη απασχόλησαν: α) προτάσεις υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε Κεντρική Ασία, Σουδάν και Κένυα και β) πηγές χρηματοδότησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση πρωτοβουλιών για τον SDG7, όπως αναφέρονται στην “2030 Agenda” και ιδιαιτέρως στην παράγραφο 7b για περιοχές του πλανήτη με ευάλωτους (vulnerable) πληθυσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαδικασίες συγκρότησης διεθνών ομάδων (clusters) στο πλαίσιο της υφιστάμενης Ενεργειακής Κοινότητας (UNAI SDG7 Hub-Energy Community) με σκοπό την διατύπωση και εξασφάλιση χρηματοδότησης προτάσεων από Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι εργασίες της τηλεδιάσκεψης ολοκληρώθηκαν με την ανακοίνωση ότι η πορεία υλοποίησης των συμπερασμάτων θα συζητηθούν σε επόμενη τηλεδιάσκεψη καθώς και στη 3η Σύνοδο των UNAI SDG Hubs τον προσεχή Οκτώβριο 2026, στην Αθήνα.

Τέλος επισημαίνεται ότι στην τηλεδιάσκεψη δεν συμμετέσχε κανένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο, παρά το γεγονός ότι σχετικές προσκλήσεις εστάλησαν σε όλους τους Πρυτάνεις.