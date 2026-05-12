Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ"»;
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για &quot;Εξωστρέφεια και Συνεργασία&quot; του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
Τρίτη, 12/05/2026 - 08:29
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η Τηλεδιάσκεψη για τον πυλώνα “Εξωστρέφεια και Συνεργασία» του Ακαδημαϊκού Κόμβου του ΟΗΕ για τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (UNAI SDG7) που αφορά την «Καθαρή και Διαθέσιμη Ενέργεια» όπως αυτή αναφέρεται στην «2030 Ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 μεταξύ 12.00 -14.00 GMT και οργανώθηκε από το ΚΕΠΑ του ΕΚΠΑ, με την ιδιότητα του ως επικεφαλής του Ακαδημαϊκού Κόμβου του ΟΗΕ για τον 7ο Στόχο (UNAI SDG7 Hub Co-Chair) σε συνεργασία με το Almaty Management University από το Καζακστάν.

Στις εργασίες συμμετέσχον 26 καθηγητές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 14 χώρων (Αλβανία, Αργεντινή, Βραζιλία, Γκάνα, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κόστα Ρίκα, Κύπρος, Ουρουγουάη, Σουδάν, Τουρκία).

Την τηλεδιάσκεψη απασχόλησαν: α) προτάσεις υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε Κεντρική Ασία, Σουδάν και Κένυα και β) πηγές χρηματοδότησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση πρωτοβουλιών για τον SDG7, όπως αναφέρονται στην “2030 Agenda” και ιδιαιτέρως στην παράγραφο 7b για περιοχές του πλανήτη με ευάλωτους (vulnerable) πληθυσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαδικασίες συγκρότησης διεθνών ομάδων (clusters) στο πλαίσιο της υφιστάμενης Ενεργειακής Κοινότητας (UNAI SDG7 Hub-Energy Community) με σκοπό την διατύπωση και εξασφάλιση χρηματοδότησης προτάσεων από Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι εργασίες της τηλεδιάσκεψης ολοκληρώθηκαν με την ανακοίνωση ότι η πορεία υλοποίησης των συμπερασμάτων θα συζητηθούν σε επόμενη τηλεδιάσκεψη καθώς και στη 3η Σύνοδο των UNAI SDG Hubs τον προσεχή Οκτώβριο 2026, στην Αθήνα.

Τέλος επισημαίνεται ότι στην τηλεδιάσκεψη δεν συμμετέσχε κανένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο, παρά το γεγονός ότι σχετικές προσκλήσεις εστάλησαν σε όλους τους Πρυτάνεις.

