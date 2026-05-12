Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
12/05/2026 - 11:22
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
12/05/2026 - 10:52
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2026-2030
12/05/2026 - 10:13
Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ"»;
12/05/2026 - 09:41
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
12/05/2026 - 09:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
12/05/2026 - 08:59
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
12/05/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
12/05/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
12/05/2026 - 08:04
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
12/05/2026 - 08:02
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
12/05/2026 - 07:59
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
12/05/2026 - 06:49
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
12/05/2026 - 06:49
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
12/05/2026 - 06:49
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
11/05/2026 - 15:47
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
11/05/2026 - 15:41
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης

Newsroom
Τρίτη, 12/05/2026 - 13:38
Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσαν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία της Θεοπίστης Πέρκα, με θέμα την Εγκατάσταση mega φωτοβολταϊκών πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτικής Μακεδονίας με oριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης και καλλιεργήσιμης γης

Στην ερώτηση αναφέρεται:

Η απολιγνιτοποίηση που επέλεξε η κυβέρνηση ήδη από το 2019 συνεχίζει να παράγει σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις για τη Δυτική Μακεδονία. Στο όνομα μιας δήθεν «δίκαιης μετάβασης», η περιοχή βιώνει βαθιά αποβιομηχάνιση, δημογραφική αποψίλωση και συρρίκνωση του παραγωγικού της ιστού, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο βιώσιμης ανασυγκρότησης.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εκτεταμένη εγκατάσταση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στις εκτάσεις των πρώην λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ σε Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο, με αποτέλεσμα να δεσμεύονται οριστικά περίπου 51.500 στρέμματα αποκατεστημένων ή εν δυνάμει αποκαταστάσιμων εκτάσεων υψηλής παραγωγικής αξίας., Τα σχέδια αυτά προβλέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε εκτάσεις που, βάσει παλαιότερων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, προορίζονταν για γεωργικές καλλιέργειες, δασικές φυτεύσεις και υδάτινα οικοσυστήματα.

Στο Ορυχείο Αμυνταίου, ειδικότερα, η νέα ΑΕΠΟ του 2024 διαφοροποιεί ριζικά τον προηγούμενο σχεδιασμό, δεσμεύοντας περίπου 21.000 στρέμματα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ενώ η προηγούμενη αδειοδότηση προέβλεπε απόδοση μεγάλου μέρους των εκτάσεων σε γεωργική χρήση και τεχνητές δασικές φυτεύσεις. Αντίστοιχα, στα ορυχεία της περιοχής Πτολεμαΐδας προβλέπεται η δέσμευση επιπλέον 30.500 στρεμμάτων για mega φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ παλαιότερες μελέτες προέβλεπαν πολύ περιορισμένη χρήση γης για ζώνες καινοτομίας και ΑΠΕ.

Πρόκειται για εκτάσεις οριζόντιες ή παραοριζόντιες, με δυνατότητα υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για σύγχρονες αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα παραμένει εξαρτημένη από εισαγωγές βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Επιπλέον, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τη στρατηγική επιλογή παραχώρησης εκτάσεων σε συνεργασίες της ΔΕΗ με ξένες ενεργειακές εταιρείες, όπως η RWE, τη στιγμή που η ίδια η ΔΕΗ θα μπορούσε να αναπτύξει έργα ΑΠΕ σε άγονες ή μη παραγωγικές εκτάσεις, χωρίς να στερεί από τη Δυτική Μακεδονία κρίσιμους φυσικούς και παραγωγικούς πόρους.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση εμφανίζεται να αγνοεί τις ίδιες τις ευρωπαϊκές πρακτικές που επικαλείται. Όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα, στη Γερμανία η αποκατάσταση των λιγνιτωρυχείων της ίδιας της RWE κατευθύνεται κυρίως σε γεωργικές και δασικές χρήσεις, ενώ ακόμη και στη Βουλγαρία ακυρώθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις που επέτρεπαν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε καλλιεργήσιμες γαίες.

Η επιλογή της κυβέρνησης να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε μια απέραντη ζώνη ενεργειακής μονοκαλλιέργειας, χωρίς παραγωγική διαφοροποίηση, χωρίς ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και χωρίς ουσιαστικό σχέδιο κοινωνικής συνοχής, απειλεί να παγιώσει την ερημοποίηση της περιοχής και να ακυρώσει κάθε προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποια είναι η συνολική έκταση πρώην λιγνιτωρυχείων που έχει ήδη δεσμευθεί ή αδειοδοτηθεί για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στη Δυτική Μακεδονία και ποιο μέρος αυτής αφορά αποκατεστημένες ή εν δυνάμει γεωργικά αξιοποιήσιμες εκτάσεις;
  2. Για ποιο λόγο μεταβλήθηκαν οι προβλέψεις των παλαιότερων ΑΕΠΟ που προέβλεπαν γεωργικές, δασικές και υδατικές χρήσεις των εκτάσεων αυτών;
  3. Έχει εκπονηθεί μελέτη για τις επιπτώσεις της οριστικής δέσμευσης 51.500 στρεμμάτων στη γεωργική παραγωγή, στην απασχόληση και στη δημογραφική προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας;
  4. Γιατί δεν επιλέχθηκε η εγκατάσταση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων σε άγονες ή χαμηλής παραγωγικότητας εκτάσεις του Δημοσίου αντί για εκτάσεις υψηλής δυνητικής αγροτικής αξίας;
  5. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο μοντέλο εγκατάστασης mega φωτοβολταϊκών στα πρώην ορυχεία, ώστε να διασφαλιστεί η προτεραιότητα παραγωγικών, αγροτικών και κοινωνικά βιώσιμων χρήσεων γης για τη Δυτική Μακεδονία;
  6. Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας πέρα από τη μονοσήμαντη ανάπτυξη ενεργειακών έργων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Τζούφη Μερόπη

Φωτίου Θεανώ

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 13:51
