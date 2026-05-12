Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσαν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία της Θεοπίστης Πέρκα, με θέμα την Εγκατάσταση mega φωτοβολταϊκών πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτικής Μακεδονίας με oριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης και καλλιεργήσιμης γης

Στην ερώτηση αναφέρεται:

Η απολιγνιτοποίηση που επέλεξε η κυβέρνηση ήδη από το 2019 συνεχίζει να παράγει σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις για τη Δυτική Μακεδονία. Στο όνομα μιας δήθεν «δίκαιης μετάβασης», η περιοχή βιώνει βαθιά αποβιομηχάνιση, δημογραφική αποψίλωση και συρρίκνωση του παραγωγικού της ιστού, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο βιώσιμης ανασυγκρότησης.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εκτεταμένη εγκατάσταση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στις εκτάσεις των πρώην λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ σε Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο, με αποτέλεσμα να δεσμεύονται οριστικά περίπου 51.500 στρέμματα αποκατεστημένων ή εν δυνάμει αποκαταστάσιμων εκτάσεων υψηλής παραγωγικής αξίας., Τα σχέδια αυτά προβλέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε εκτάσεις που, βάσει παλαιότερων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, προορίζονταν για γεωργικές καλλιέργειες, δασικές φυτεύσεις και υδάτινα οικοσυστήματα.

Στο Ορυχείο Αμυνταίου, ειδικότερα, η νέα ΑΕΠΟ του 2024 διαφοροποιεί ριζικά τον προηγούμενο σχεδιασμό, δεσμεύοντας περίπου 21.000 στρέμματα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ενώ η προηγούμενη αδειοδότηση προέβλεπε απόδοση μεγάλου μέρους των εκτάσεων σε γεωργική χρήση και τεχνητές δασικές φυτεύσεις. Αντίστοιχα, στα ορυχεία της περιοχής Πτολεμαΐδας προβλέπεται η δέσμευση επιπλέον 30.500 στρεμμάτων για mega φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ παλαιότερες μελέτες προέβλεπαν πολύ περιορισμένη χρήση γης για ζώνες καινοτομίας και ΑΠΕ.

Πρόκειται για εκτάσεις οριζόντιες ή παραοριζόντιες, με δυνατότητα υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για σύγχρονες αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα παραμένει εξαρτημένη από εισαγωγές βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Επιπλέον, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τη στρατηγική επιλογή παραχώρησης εκτάσεων σε συνεργασίες της ΔΕΗ με ξένες ενεργειακές εταιρείες, όπως η RWE, τη στιγμή που η ίδια η ΔΕΗ θα μπορούσε να αναπτύξει έργα ΑΠΕ σε άγονες ή μη παραγωγικές εκτάσεις, χωρίς να στερεί από τη Δυτική Μακεδονία κρίσιμους φυσικούς και παραγωγικούς πόρους.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση εμφανίζεται να αγνοεί τις ίδιες τις ευρωπαϊκές πρακτικές που επικαλείται. Όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα, στη Γερμανία η αποκατάσταση των λιγνιτωρυχείων της ίδιας της RWE κατευθύνεται κυρίως σε γεωργικές και δασικές χρήσεις, ενώ ακόμη και στη Βουλγαρία ακυρώθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις που επέτρεπαν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε καλλιεργήσιμες γαίες.

Η επιλογή της κυβέρνησης να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε μια απέραντη ζώνη ενεργειακής μονοκαλλιέργειας, χωρίς παραγωγική διαφοροποίηση, χωρίς ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και χωρίς ουσιαστικό σχέδιο κοινωνικής συνοχής, απειλεί να παγιώσει την ερημοποίηση της περιοχής και να ακυρώσει κάθε προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια είναι η συνολική έκταση πρώην λιγνιτωρυχείων που έχει ήδη δεσμευθεί ή αδειοδοτηθεί για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στη Δυτική Μακεδονία και ποιο μέρος αυτής αφορά αποκατεστημένες ή εν δυνάμει γεωργικά αξιοποιήσιμες εκτάσεις; Για ποιο λόγο μεταβλήθηκαν οι προβλέψεις των παλαιότερων ΑΕΠΟ που προέβλεπαν γεωργικές, δασικές και υδατικές χρήσεις των εκτάσεων αυτών; Έχει εκπονηθεί μελέτη για τις επιπτώσεις της οριστικής δέσμευσης 51.500 στρεμμάτων στη γεωργική παραγωγή, στην απασχόληση και στη δημογραφική προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας; Γιατί δεν επιλέχθηκε η εγκατάσταση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων σε άγονες ή χαμηλής παραγωγικότητας εκτάσεις του Δημοσίου αντί για εκτάσεις υψηλής δυνητικής αγροτικής αξίας; Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο μοντέλο εγκατάστασης mega φωτοβολταϊκών στα πρώην ορυχεία, ώστε να διασφαλιστεί η προτεραιότητα παραγωγικών, αγροτικών και κοινωνικά βιώσιμων χρήσεων γης για τη Δυτική Μακεδονία; Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας πέρα από τη μονοσήμαντη ανάπτυξη ενεργειακών έργων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Τζούφη Μερόπη

Φωτίου Θεανώ