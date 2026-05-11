Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
11/05/2026 - 08:05
Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
11/05/2026 - 08:02
Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
11/05/2026 - 06:47
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή απειλεί δεκάδες χιλιάδες φυτικά είδη
11/05/2026 - 06:47
«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18

ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
Άννα Διανά
Δευτέρα, 11/05/2026 - 08:05
Η ΔΕΗ μπαίνει στην τελική ευθεία για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 4 δις ευρώ, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τη μετάβασή της σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο με αιχμή τις ΑΠΕ, τα data centers, τις ψηφιακές υποδομές και τις επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030.

Οι διαδικασίες για την αύξηση μαμούθ ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα με την έκτακτη γενική συνέλευση που θα κληθεί να δώσει το πράσινο φως τόσο στην ΑΜΚ όσο και σε καταστατικές τροποποιήσεις που θα διευρύνουν το πεδίο δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η έκτακτη γενική συνέλευση θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαιου δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου της ΔΕΗ.

Δεν αποκλείεται δε την εβδομάδα που ακολουθεί να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της ΑΜΚ με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση για θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό. Άλλωστε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης έχει δηλώσει στους αναλυτές ότι η ΑΜΚ θα γίνει εντός του Μαΐου.

Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μέσω του Βιβλίου Προσφορών, δηλαδή με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από την αγορά, ενώ προβλέπεται αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτίμησης. Πάντως θα υπάρξει μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους, ώστε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Με δεδομένο δε ότι τόσο το αμερικανικό fund CVC που σήμερα κατέχει το 10,34% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, όσο και το ελληνικό δημόσιο που μέσω του Υπερταμείου ελέγχει 33,4% του ομίλου, έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα για την κάλυψη του αιτούμενου ποσού που είναι το μεγαλύτερο το οποίο έχει αιτηθεί μέσω ΑΜΚ ελληνική εταιρία.

Υπενθυμίζεται ότι το CVC Capital Partners έχει ανακοινώσει πρόθεση συμμετοχής στην αύξηση έως 1,2 δισ. ευρώ, ενώ το Υπερταμείο αναμένεται να καλύψει 1,33 δισ. ευρώ. Εφόσον το CVC διαθέσει το σύνολο του ποσού που έχει ανακοινώσει εκτιμάται ότι η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ θα φτάσει στο 18%.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, εκτός της ΑΜΚ, αναμένεται να εγκρίνει στις 14/5 μίας σειρά από τροποποιήσεις βασικών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας, με στόχο το πέρασμα της Επιχείρησης στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι αλλαγές στον εταιρικό σκοπό διευρύνουν το πεδίο δραστηριοτήτων σε υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας, όπως κυβερνοασφάλεια, διαχείριση δεδομένων και ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και ενισχύουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας, πολυμέσων και ζωντανής μετάδοσης (streaming) καθώς και η ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών έξυπνων πόλεων και συστημάτων φωτισμού.

Επίσης τροποποιείται το καθεστώς απαγόρευσης της μετακίνησης σε ανταγωνιστική εταιρεία για τα ανώτατα στελέχη, με τη διάρκεια της δέσμευσης μετά την αποχώρηση να μειώνεται από δύο σε ένα έτος και το πεδίο εφαρμογής να εξειδικεύεται στα στελέχη με στρατηγικό ρόλο στην εταιρεία, μέλη του Δ.Σ., αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, Γενικούς διευθυντές κλπ.

Με βάση το νέο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου θα αυξηθεί από 12,4 GW το 2025 σε 24,3 GW το 2030, ενώ η ισχύς από ΑΠΕ θα φθάσει στα 18,8 GW στο τέλος της περιόδου. Επίσης τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα 4,6 δισ. ευρώ το 2030, από 2 δισ. το 2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους προβλέπονται στο 1,5 δισ. ευρώ το 2030, από 450 εκατ. ευρώ το 2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 27%. Για το 2028, ο νέος στόχος λειτουργικών κερδών αυξάνεται στα 3,3 δισ. ευρώ, από 2,9 δισ. ευρώ στο προηγούμενο πλάνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανεβαίνουν στο 1 δισ. ευρώ, από 900 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι κεντρικό έργο στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δις ευρώ έως το 2030 που έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ είναι το data center ισχύος 300 MW, στην Κοζάνη. Μάλιστα η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τουλάχιστον δυο hyperscalers διεθνούς εμβέλειας για την αξιοποίηση του έργου.

Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
