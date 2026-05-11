ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ

Η ΔΕΗ μπαίνει στην τελική ευθεία για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 4 δις ευρώ, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τη μετάβασή της σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο με αιχμή τις ΑΠΕ, τα data centers, τις ψηφιακές υποδομές και τις επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030.

Οι διαδικασίες για την αύξηση μαμούθ ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα με την έκτακτη γενική συνέλευση που θα κληθεί να δώσει το πράσινο φως τόσο στην ΑΜΚ όσο και σε καταστατικές τροποποιήσεις που θα διευρύνουν το πεδίο δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η έκτακτη γενική συνέλευση θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαιου δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου της ΔΕΗ.

Δεν αποκλείεται δε την εβδομάδα που ακολουθεί να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της ΑΜΚ με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση για θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό. Άλλωστε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης έχει δηλώσει στους αναλυτές ότι η ΑΜΚ θα γίνει εντός του Μαΐου.

Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μέσω του Βιβλίου Προσφορών, δηλαδή με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από την αγορά, ενώ προβλέπεται αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτίμησης. Πάντως θα υπάρξει μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους, ώστε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Με δεδομένο δε ότι τόσο το αμερικανικό fund CVC που σήμερα κατέχει το 10,34% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, όσο και το ελληνικό δημόσιο που μέσω του Υπερταμείου ελέγχει 33,4% του ομίλου, έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα για την κάλυψη του αιτούμενου ποσού που είναι το μεγαλύτερο το οποίο έχει αιτηθεί μέσω ΑΜΚ ελληνική εταιρία.

Υπενθυμίζεται ότι το CVC Capital Partners έχει ανακοινώσει πρόθεση συμμετοχής στην αύξηση έως 1,2 δισ. ευρώ, ενώ το Υπερταμείο αναμένεται να καλύψει 1,33 δισ. ευρώ. Εφόσον το CVC διαθέσει το σύνολο του ποσού που έχει ανακοινώσει εκτιμάται ότι η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ θα φτάσει στο 18%.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, εκτός της ΑΜΚ, αναμένεται να εγκρίνει στις 14/5 μίας σειρά από τροποποιήσεις βασικών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας, με στόχο το πέρασμα της Επιχείρησης στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι αλλαγές στον εταιρικό σκοπό διευρύνουν το πεδίο δραστηριοτήτων σε υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας, όπως κυβερνοασφάλεια, διαχείριση δεδομένων και ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και ενισχύουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγίας, πολυμέσων και ζωντανής μετάδοσης (streaming) καθώς και η ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών έξυπνων πόλεων και συστημάτων φωτισμού.

Επίσης τροποποιείται το καθεστώς απαγόρευσης της μετακίνησης σε ανταγωνιστική εταιρεία για τα ανώτατα στελέχη, με τη διάρκεια της δέσμευσης μετά την αποχώρηση να μειώνεται από δύο σε ένα έτος και το πεδίο εφαρμογής να εξειδικεύεται στα στελέχη με στρατηγικό ρόλο στην εταιρεία, μέλη του Δ.Σ., αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, Γενικούς διευθυντές κλπ.

Με βάση το νέο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου θα αυξηθεί από 12,4 GW το 2025 σε 24,3 GW το 2030, ενώ η ισχύς από ΑΠΕ θα φθάσει στα 18,8 GW στο τέλος της περιόδου. Επίσης τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα 4,6 δισ. ευρώ το 2030, από 2 δισ. το 2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους προβλέπονται στο 1,5 δισ. ευρώ το 2030, από 450 εκατ. ευρώ το 2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 27%. Για το 2028, ο νέος στόχος λειτουργικών κερδών αυξάνεται στα 3,3 δισ. ευρώ, από 2,9 δισ. ευρώ στο προηγούμενο πλάνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανεβαίνουν στο 1 δισ. ευρώ, από 900 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι κεντρικό έργο στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δις ευρώ έως το 2030 που έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ είναι το data center ισχύος 300 MW, στην Κοζάνη. Μάλιστα η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τουλάχιστον δυο hyperscalers διεθνούς εμβέλειας για την αξιοποίηση του έργου.