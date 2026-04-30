ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
Newsroom
Πέμπτη, 30/04/2026 - 15:10

Η Θεσσαλονίκη συγκαταλέγεται στις 300 πόλεις, από όλο τον κόσμο, που διεκδίκησε και πέτυχε να λάβει χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε δράσεις για την κλιματική ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα Youth Climate Action Fund του Bloomberg Philanthropies. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τους δήμους με πόρους και τεχνογνωσία, με στόχο την ενεργοποίηση νέων ηλικίας 15–24 ετών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της πόλης για το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στην προκήρυξη ανοιχτής πρόσκλησης, καλώντας νέους και νέες να καταθέσουν προτάσεις για δράσεις που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της πόλης. Οι καλύτερες προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν, ενώ θα υποστηριχθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης από αρμόδια στελέχη του Δήμου.

Οι δράσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους, ενίσχυση πράσινων υποδομών, πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και αλλαγής συμπεριφορών.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δήλωσε: «Η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στο Youth Climate Action Fund αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της πόλης μας. Δίνουμε στους νέους τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που έχουν πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Θέλουμε μια πόλη πιο ανθεκτική, πιο βιώσιμη και πιο συμμετοχική – και αυτό περνά μέσα από τη νέα γενιά».

Από την πλευρά της η Patricia E. Harris, CEO του Bloomberg Philanthropies, δήλωσε: «Το Youth Climate Action Fund βοηθά δήμους σε όλο τον κόσμο να συνεργαστούν με εκατοντάδες χιλιάδες νέους για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων και τη βελτίωση των τοπικών κοινωνιών. Η πρωτοβουλία δείχνει πώς η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικός εταίρος σε ζητήματα που απασχολούν βαθιά τους νέους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή».

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 300.000 νέοι σε πέντε ηπείρους έχουν συμμετάσχει στο Youth Climate Action Fund, υλοποιώντας πάνω από 1.600 νέους χώρους πρασίνου, φυτεύοντας περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια φυτά και 235.000 δέντρα, δημιουργώντας σχεδόν 5.000 αστικούς κήπους και συμβάλλοντας σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της καινοτομίας στη διακυβέρνηση του Bloomberg Philanthropies, προσφέροντας στους δήμους εργαλεία και μεθοδολογίες που ενισχύουν τη συνεργασία με την κοινωνία και την ικανότητα υλοποίησης αποτελεσματικών πολιτικών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη ενεργή συμμετοχή σε αντίστοιχες διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως το European City Leadership Initiative του Bloomberg σε συνεργασία με το London School of Economics, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

