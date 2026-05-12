Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/05/2026 - 15:27
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 15:35
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 15:24
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 15:22
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 14:47
Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 14:11
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 13:38
Δωρεά περιπολικών και μοτοσικλετών από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 13:09
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 12:40
Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 12:12
Schneider Electric: Ολοκληρωμένες λύσεις βιωσιμότητας και αυτοματισμού για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/05/2026 - 11:55
Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/05/2026 - 11:22
ΕΕ: Νέα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ για την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/05/2026 - 10:52
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) περιόδου 2026-2030
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/05/2026 - 10:13
Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/05/2026 - 09:41
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 09:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 08:59
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/05/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/05/2026 - 08:04
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 08:02
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/05/2026 - 07:59
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 06:49
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/05/2026 - 06:49
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/05/2026 - 06:49
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 15:47
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/05/2026 - 15:41
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
ΚΟΣΜΟΣ
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/05/2026 - 14:16

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λευκωσία ο Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Newsroom
Τρίτη, 12/05/2026 - 12:12
Newsroom
Τρίτη, 12/05/2026 - 12:12
Στη Λευκωσία μεταβαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που είναι προγραμματισμένο για σήμερα 12 και αύριο 13 Μαΐου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και η προώθηση των ενεργειακών διασυνδέσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό μοντέλο για την Ευρώπη, που θα συνδυάζει την απανθρακοποίηση με την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανθεκτικότητα του συστήματος.

Οι Υπουργοί θα αναδείξουν επίσης τις άμεσες προτεραιότητές τους για κοινή ευρωπαϊκή δράση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AccelerateEU, με στόχο την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων των τιμών ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την επιτάχυνση της βιώσιμης μετάβασης.

Επιπλέον θα συζητηθούν θέματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και ο ρόλος των εγχώριων πόρων φυσικού αερίου στη σταθεροποίηση των τιμών και στη διατήρηση της ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης, ιδίως υπό τις συνθήκες έντονων διακυμάνσεων στην παγκόσμια αγορά LNG.

Αργότερα σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI), στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν ο Υπουργός κ. Παπασταύρου και ο Κύπριος ομόλογός του, κ. Μιχάλης Δαμιανός, ο Υφυπουργός κ. Τσάφος, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Dan Jorgensen, o Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), κ. Μάνος Μανουσάκης και ο Αντιπρόεδρος της ΕΙΒ, κ. Ιωάννης Τσακίρης.

Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ"»;
Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος “Σπίτι μου ΙΙ”»; 12 Μαϊος 2026
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης 12 Μαϊος 2026
Π. Πέρκα: Εγκατάσταση mega φ/β πάρκων στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Δυτ. Μακεδονίας με οριστική δέσμευση 51.500 στρεμμάτων εύφορης γης

Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;

Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Γεωθερμικού Δυναμικού

ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει

Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό